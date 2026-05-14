Jorge Martín aclara su situación con Bezzecchi ante la 'guerra' que se avecina

El piloto madrileño advierte que la prioridad es que gane Aprilia y que no sería positivo que se pelearan entre ellos más allá de la lucha que haya en la pista

Tras la baja de Marc Márquez y su actuación en Le Mans hace cuatro días, el gran protagonista español en el Gran Premio de Catalunya que arranca este viernes es, sin duda, Jorge Martín. El piloto madrileño, campeón del mundo de MotoGP hace dos años, se situaba en el Gran Premio de Francia a tan sólo un punto del liderato que ocupa su compañero de equipo Marco Bezzecchi y se confirmaba como la alternativa al italiano, que ha dominado el arranque de la temporada.

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En Montmeló, todas las miradas están puestas en un Martín que llega crecido, que asegura gustarle el circuito catalán y que no duda en asegurar que, antes que rival, Bezzecchi es compañero y que se ayudarán entre sí a lo largo de la temporada.

Jorge Martín deja claro que no va a tener una batalla con Bezzecchi más allá de lo que se pueda dar en pista, donde cada uno tratará de hacerlo lo mejor. "Nos respetamos mucho como pilotos y, sobre todo, como compañeros. Y es importante para mantener la armonía en el box. En el hipotético caso que algo pasara, que no tiene por qué, cambiaría la forma de trabajar de los dos equipos juntos. Y eso es algo que nos haría perder mucho más de lo que se pueda ganar en la pista luchando entre nosotros", advierte el madrileño.

"Marco y yo tenemos una gran relación. Está claro que no somos amigos, pero no somos enemigos. Somos compañeros y vamos a intentar ayudarnos siempre para ganar a las otras marcas. Ese es nuestro objetivo y ya está", sentencia 'Martinator'.

Jorge Martín pone por delante a Aprilia

El piloto español tiene claro que el principal objetivo es mantener la marca en todo lo alto y, en este sentido, reconocía que el trabajo de Aprilia ha sido sensacional desde el pasado año, cuando él apenas pudo participar por sus lesiones. "Durante el año pasado tocamos mucho la moto buscando cosas que la Aprilia no tenía y las hemos conseguido. Pero para lograrlo hemos perdido otras cosas, como el giro del tren delantero que tenía en esa época, giraban muy rápido. Pero nos faltaban otros puntos muy importantes. Ahora tenemos una moto más equilibrada, que va mejor en más circuitos que antes", afirma el campeón de MotoGP 2024.

"Era increíble lo que podías hacer con la parte delantera, pero claro, nos faltaba mucho grip, mucha estabilidad y al final hemos conseguido eso, pero hemos tenido que pagar la consecuencia que es perder ese tren delantero", reiteraba para explicar lo que ha cambiado y lo que ha permitido pasar a ser la dominadora del Mundial.

Él llega de menos a más en este inicio. Ha aguantado el comienzo fulgurante de su compañero y, en Le Mans, logró el primer doblete de un piloto este año. No le dio tiempo a celebrarlo, ya que la siguiente carrera llegaba en cinco días. "Está claro que fue un momento bonito y más después de lo que ha pasado. Pero ya venía de varios podios y ya gané la sprint de Austin. O sea que era un poco ya rematar. Ganar un domingo es algo diferente, pero el lunes ya empezaba otra vez la historia... A trabajar para estar bien aquí", refrenda Martín.

Montmeló, buenos y malos recuerdos para Martín

Ahora llega la vuelta a casa y a un circuito que le trae buenos recuerdos, pero también muy malos. "Me rompí el pie, me caí liderando en Moto3...", recuerda el piloto de Aprilia que, después de su grave lesión del pasado año, se lo toma todo con más calma. "La lesión fue como si la vida corriese muy rápido. Te das cuenta de que es importante tener salud", admite.

"Esta pista en particular es complicada. No te voy a decir ni buena ni mala, es complicada. Hay que estar muy hábil con el setting, que te ayude a tener un buen grip, porque si no, pierdes mucho tiempo. Y hay que ver cómo lo afrontamos", avisa un Martín cauto, como siempre, pero con confianza.