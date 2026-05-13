Marc Márquez desvela lo que ha ocultado hasta ahora y eso explica sus caídas y malos resultados: "Estoy pilotando con un brazo y medio"

Destrozado por su caída y lesión en el Gran Premio de Francia, el piloto de Cervera reconoce en Inside Ducati cuál era el problema que sufría

Dolor y optimismo. El palo que supuso la caída de Marc Márquez en el sprint de Le Mans, que le pone casi imposible poder defender el campeonato del mundo de MotoGP contrastaba con el alivio que había en el box de Ducati Lenovo el domingo, cuando se aclaró que el piloto ilerdense había salido bien de las operaciones a las que se había sometido y que se esperaba que, a partir de ahora, todo fuera mejor.

Había expectación de ver el Inside que Ducati publica cada semana de lo ocurrido durante el gran premio anterior. Ahí se ha visto a un Marc Márquez hundido, con lágrimas en los ojos, pero también sincero, donde desvelaba todos los problemas que compañeros y rivales dejaban entrever y que no se sabían.

Ya lo dijo Pedro Acosta en el circuito Ángel Nieto de Jerez, algo "raro" le pasaba a Marc Márquez desde el accidente del pasado año en Indonesia. Jorge Lorenzo dejaba claro también en esa carrera que los gestos con el brazo del de Cervera significaban que no estaba cómodo y que, por eso, creía que no se había recuperado de la lesión. Su hermano sabría lo que le pasaba, pero no lo dijo. Aunque dejó una frase que hacía sospechar lo que podía suceder. "Lo bueno de este fin de semana es que, en las curvas de izquierda, yo he ido más rápido que Marc y eso es muy raro", indicaba Alex Márquez.

Un tornillo, el problema de Marc Márquez

Todo ha tenido su explicación tras lo vivido en el Gran Premio de Francia. "Hay un tornillo que me está dando problemas en el nervio. Eso estaba sucediendo... El problema es que no puedes ir con la moto ahora sí, ahora no. ¿Qué estaba pasando? Esto ya estaba programado para después de Cataluña. Estoy conduciendo con un brazo que apenas funciona. Tenemos que entenderlo, hacerlo juntos y saltarnos Cataluña. Cuando me meto en la posición de moto es cuando me molesta, porque toca el nervio y me quita la fuerza. No tengo nada que demostrar. Rápido puedo ir. El problema es que tengo caídas que no entiendo el porqué. Lo de la operación, ambos lo sabían, pero quería mantenerlo en secreto", afirmaba entre lágrima el piloto español, quien explicaba cuál era el problema, mientras Gigi Dall'Igna le pedía que se calmara.

El problema no era otro que un tornillo de una operación anterior y que se movió tras el accidente de Indonesia. "No quería hablar de esto por si acaso era un bloqueo mental. Pero ya veo que no", admite el piloto catalán.

Marc Márquez reconocía en ese 'programa' de Inside Ducati lo que ocurría. "Es un tornillo que genera problema en el nervio. Me siento cómo encendido y apagado. (...) No puedo llevar una moto. Por eso programé una operación para después de Cataluña, piloto con un brazo y medio", afirma el ilerdense, quien explica cómo sucedió. "En esa caída -de Indonesia- se movió y en Jerez vi que iba algo mal tras una revisión. Sólo hay que abrir y quitar el tornillo. Si estoy relajado no molesta, pero en posición de MotoGP toca el nervio", añade.

Márquez perdía fuerza en el brazo al frenar

De hecho, admite que le deja el brazo sin fuerza, lo que explica muchas cosas y, además, también explica el optimismo del domingo en Ducati, ya que ve cómo por fin pueden haber detectado cuál es el problema. "Es el nervio que te afecta en tres dedos y todo el brazo. Te quita toda la fuerza", concluye Marc Márquez.

El piloto catalán será el gran ausente del Gran Premio de casa de este fin de semana y en el test posterior de Ducati, pero estará, previsiblemente, para correr en Mugello. Ya allí empezará un nuevo Mundial para él.