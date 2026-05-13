Ducati toma una decisión con Marc Márquez para Montmeló y le pone fecha de vuelta

El equipo italiano se ha acogido al reglamento, que dice que si entre dos grandes premios hay menos de 11 días de diferencia, el equipo no está obligado a presentar un piloto sustituto en caso de lesión

La nueva caída y la correspondiente nueva lesión de Marc Márquez ha trastocado los planes de Ducati. Los de Borgo Panigale sabían que tendría que pasar por el quirófano para arreglar su hombro derecho, pero todo estaba fijado para después del Gran Premio de Cataluña.

Así, según han confirmado los de rojo, en Montmeló nadie relevará al piloto catalán en la parrilla de salida. Pecco Bagnaia será su único representante.

El equipo que dirige Dall'Igna se ha acogido al reglamento, en el que reza que si entre dos grandes premios hay menos de 11 días de diferencia, el equipo no está obligado a presentar un piloto sustituto en caso de lesión.

¿Cuándo reaparecerá Marc Márquez?

Además de tomar esta decisión, Ducati también le ha puesto fecha de vuelta a Marc. Los de Bolonia esperan que esté listo para competir a finales del mes de mayo. O lo que es lo mismo, para el Gran Premio de Italia, que se disputará entre el 29 y el 31 de mayo.

No obstante, la última palabra la tendrá el propio Márquez, quien ya dijo el pasado domingo antes de entrar en el quirófano que no piensa forzar y sí respetar los plazos que le pida su cuerpo. De no reaparecer en tierras italianas, podría hacerlo en el GP de Hungría.

Dall'Igna apaga el incendio de Ducati

Pese a todo, el jefe de Ducati se mantiene tranquilo. En su repaso al último certamen, Dall'Igna ha pedido calma y una mirada más amplia de todo lo que está sucediendo: "Otro día difícil en un fin de semana donde nuestros rivales demostraron ser más fuertes que nunca: les felicitamos".

"El doblete de Ducati en la clasificación y las buenas reacciones de nuestros pilotos apuntaban a un resultado muy diferente. Fuimos rápidos desde el principio con ambos pilotos, comenzando el fin de semana con un panorama muy alentador", recuerda.

"Sin embargo, Le Mans resultó ser una situación totalmente opuesta a nuestras expectativas. Los primeros indicios de este fin de semana maldito aparecieron durante la carrera al sprint con la aparatosa caída de Marc, y se consolidaron con el derrape de Pecco en la carrera principal, un episodio que prácticamente nos dejó fuera, poniendo fin a un domingo profundamente decepcionante con cero puntos", subraya.

En este sentido, el ingeniero italiano prefiere tomar una perspectiva más positiva: "Ahora debemos analizar con calma el panorama general. Más allá de la mala suerte, los cimientos siguen siendo sólidos, siendo la caída el único drama competitivo real. La clave aquí es la consciencia: sin duda necesitamos mejorar, pero también debemos reconocer los aspectos positivos del rendimiento colectivo".

Dall'Igna reconoce el trabajo de Bagnaia

"No podríamos haber pedido más a Pecco; lo dio todo. No había salido desde la pole desde Malasia, pero mantuvo un ritmo agotador durante todo el fin de semana. En el Sprint, encontró su ritmo de inmediato, a diferencia de Marc, que no estaba al 100%... ¡y ahora todos sabemos por qué!", recuerda el ingeniero.

Por último, también ha hecho referencia a la situación de Marc Márquez: "La noticia de la próxima operación de hombro de Marc —que no se había revelado hasta ahora y que estaba programada para después de Barcelona— subraya aún más su enorme talento, considerando su rendimiento hasta el momento, haciendo que su increíble nuevo récord en Le Mans sea aún más extraordinario. Sencillamente excepcional".