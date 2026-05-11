Marc Márquez, operado con éxito, manda un mensaje al Mundial de MotoGP

El piloto catalán ha sido intervenido con éxito tanto del pie como del hombro. Este lunes comenzará con la rehabilitación en su casa, pero tiene claro que no forzará para volver

El español Marc Márquez se ha sometido con éxito a dos intervenciones quirúrgicas, una en el pie derecho y otra en el hombro derecho, en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

El equipo médico, dirigido por el doctor Samuel Antuña junto a sus compañeros Ignacio Roger de Oña, Andrés Maldonado, Jorge de las Heras, Raúl Barco y Juan de Miguel, han estabilizado con éxito la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho del piloto, una lesión que se produjo el sábado como consecuencia de un 'highside' en las últimas vueltas de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Francia.

Al mismo tiempo y según confirma su equipo en un comunicado de prensa, el piloto de Ducati se sometió a una segunda intervención quirúrgica, programada con antelación, para tratar una lesión anterior en el hombro derecho. Este traumatismo le había vuelto a causar dolor tras la violenta caída que tuvo en el Gran Premio de Indonesia de 2025, por lo que los médicos se ha decidido a extraer dos tornillos y un fragmento óseo de una cirugía previa, que se había desplazado y comprimía el nervio radial.

¿Cuándo volverá a competir Marc Márquez?

Por el momento, Marc Márquez no participará en el Gran Premio de Cataluña que se disputará esta semana. Tras pasar la noche en el hospital, en la jornada de este lunes tiene previsto regresar a casa para comenzar la rehabilitación. La nota del equipo italiano aseguraba que "la evolución en las próximas semanas determinará la fecha de su regreso a la competición".

Sin embargo, el mensaje de Marc Márquez antes de operarse ha sido más contundente: "Mi salud es la prioridad, no forzaré los plazos para volver". De este modo, el de Cervera no garantiza que vaya a participar en el Gran Premio de Italia, que se disputará del 29 al 31 de mayo.

Un fin de semana de Ducati para olvidar: tres caídas

El Gran Premio de Francia ha terminado siendo fatídico para Ducati. Lo que parecía una oportunidad para mandar un mensaje a Aprilia de "Hemos vuelto", ha terminado convirtiéndose en una auténtica pesadilla para los de Davide Tardozzi. Primero fue Marc Márquez quien dijo adiós al certamen galo tras su caída en la sprint.

Posteriormente, en la carrera dominical, fue Álex Márquez quien en la vuelta tres se fue por los suelos y se quedó una vez más sin puntuar. Y, por su último, en el ecuador de la carrera y cuando marchaba segundo, Pecco Bagnaia perdía el control de su moto y acaba con las aspiraciones de podio que tenía el equipo italiano.

Bagnaia explica su caída

Se cayó en el Gran Premio de España y se volvió a caer en el Gran Premio de Francia. Y todo por culpa de los frenos: "Cuando un piloto se cae en el 90% de los casos es culpa suya. Mi caída fue una consecuencia del límite que tenemos. Intenté mantener el ritmo sin poder hacerlo, por eso me caí. No quería perderle (a Bezzecchi), no quería dejarle marchar, me estaba divirtiendo y lo he intentado hasta que he podido".

En este sentido, el piloto italiano confiesa que le pasó factura el ir tan abajo en la clasificación general: "Seguramente si estuviera luchando por los primeros puestos del campeonato, hubiera tomado más precauciones, pero en nuestra situación lo he intentado, quería ganar".

Así va el Mundial de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Francia

Marc Márquez ha podido decir adiós a gran parte de sus aspiraciones de revalidar el título tras su caída en Francia. Sobre todo, viendo el ritmo de las dos Aprilia que continúan en lo más alto de la tabla:

1. M. Bezzecchi (Aprilia) - 128 puntos

2. J. Martín (Aprilia) - 127 puntos

3. F. Di Giannantonio (VR46) - 84 puntos

4. P. Acosta (KTM) - 83 puntos

5. A. Ogura (Trackhouse) - 67 puntos

6. Raúl Fernández (Trackhouse) - 62 puntos

7. M. Márquez - 57 puntos

8. A. Márquez (Gresini) - 55 puntos

9. P. Bagnaia (Ducati) - 43 puntos

10. E. Bastianini (Tech3) - 39 puntos

11. L. Marini (Honda) - 33 puntos

12. J. Zarco (LCR) - 29 puntos

13. B. Binder (KTM) - 28 puntos

14. F. Aldeguer (Gresini) - 27 puntos

15. F. Morbidelli - 27 puntos

16. F. Quartararo (Yamaha) - 26 puntos

17. D. Moreira (LCR) - 10 puntos

18. J. Mir (Honda) - 8 puntos

19. A. Rins (Yamaha) - 7 puntos

20. T. Razgatlioglu (Pramac) - 4 punto

21. J. Miller (Pramac) - 1 punto