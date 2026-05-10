Jorge Martín saca sus lágrimas de campeón en Le Mans y se acuerda de Mbappé

Aprilia firma un día histórico con un triplete en el podio. El piloto español no hizo una buena salida, pero remontó y se aprovechó de la caída de Bagnaia para creérselo. A falta de tres vueltas, dio el zarpazo definitivo para volver a ganar una carrera dominical, cosa que no hacía desde 2024

De pie en su Aprilia y con los brazos cruzados al estilo Mbappé. Así ha celebrado Jorge Martín en Le Mans su victoria en el Gran Premio de Francia 2026, con la que ha firmado su doblete particular este fin de semana y un día para la historia del equipo italiano, que por primer vez ha ocupado las tres plazas del podio, con Bezzecchi segundo y Ogura tercero.

Y tras bajarse de la moto, 'Martinator' dieron paso a sus lágrimas de campeón. Porque desde el 2024 no había vuelto a experimentar la sensación de ganar un domingo. Desde que lo hiciera la última vez, muchas caídas, lesiones, días de hospital, noches en vilo por el dolor y hasta ganas de retirarse le llegaron a entrar al madrileño. Pero hoy la vida le ha vuelto a sonreír y no ha dudado en acordarse de ellos: "Ha sido increíble, se lo dedico a todo mi equipo y a toda mi familia por todo lo que hemos sufrido juntos".

Así ha sido la carrera del Gran Premio de Francia 2026

Bagnaia hizo una mala salida y perdió la ventaja de su 'pole', algo que aprovechó Bezzecchi para liderar desde el principio una carrera apasionante hasta el final y que culminó con la victoria de Jorge Martín gracias a un último adelantamiento a falta de tres vueltas. El madrileño intentó salir como el sábado, pero esta vez la jugada no le salió tan bien e incluso perdió posiciones en el inicio.

Tuvo paciencia el piloto de Aprilia y supo esperar su momento. A las primeras de cambio se fue al suelo Álex Márquez para confirmar un fin de semana fatídico para la familia de Cervera. Ahí, Jorge Martín comenzó su remontada y fue escalando, poco a poco. Primero adelantó a Quartararo y, luego, a Di Giannantonio para colocarse quinto.

No se conformaba con eso, sobre todo, viendo a su compañero líder de la carrera. Posteriormente se caería Moreira en la vuelta 11, al tiempo que Ogura comenzaba también a obrar la hazaña.

Y en plena batalla entre Pedro Acosta y Bagnaia por la segunda plaza, el italiano se fue al suelo en la vuelta 16 para desesperación del box de Ducati, donde se quedaban sin podio salvo que Di Giannantonio consiguiera un milagro.

Dicha caída puso a Jorge Martín ya en el podio y fue ahí cuando 'Martinator' sacó su chistera para ir directamente a por la victoria en el certamen francés. Su pulso con Acosta fue bonito pero duró poco. Le superó en el giro 18 y se fue directo a por su compañero. Le fue recortando distancias con sigilo hasta que, a falta de tres vueltas, lo consiguió. No se había completado la vuelta 25 cuando Martín abrió fuego y distancia al mismo tiempo para asegurarse la victoria en Le Mans.

En cuanto al resto de españoles, Pedro Acosta se tuvo que conformar con la quinta plaza tras un adelantamiento final de Di Giannantonio, después de que el murciano hubiese estado en posiciones de podio desde la primera vuelta hasta la 23. Joan Mir, por su parte, se fue al suelo también. Raúl Fernández acabó octavo, Fermín Aldeguer noveno y Álex Rins duodécimo

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Con el triplete de Aprilia, Marco Bezzecchi (128 puntos) sigue manteniendo el liderato del Mundial, pero Jorge Martín (127) ya está a un punto solo del italiano. Di Giannantonio es tercero con 84 y Pedro Acosta es cuarto con 83. Ogura, con 67 puntos, le quita la quinta plaza a un Marc Márquez que, con 57, cae hasta la séptima plaza, ya que Raúl Fernández también le ha superado en la tabla gracia a los 62 que suma ya.

Álex Márquez, por su parte, se ha quedado sin sumar en esta jornada dominical también y es octavo por ahora con 55 puntos. Afortunadamente para él, Bagnaia también se fue al suelo y tampoco puntuó, por lo que sigue noveno, seguido de Bastianini, quien completa el top-10 del Mundial.