Jorge Martín ya tiene lo que necesitaba para ser campeón en Le Mans

El piloto madrileño está a sólo once puntos de su compañero Marco Bezzecchi, que va líder. Y ahora afirma que podría dar un paso adelante en tierras francesas

Lo más importante en esta vida es la salud y si no que se lo digan a todos los deportistas multimillonarios que caen lesionados y tocan fondo psicológicamente. Porque lo primero para triunfar en esta vida es encontrarse bien físicamente, todo lo demás es secundario.

Y este es un motivo más que de sobra para que Jorge Martín piense que esta semana en Le Mans puede dar el paso adelante que necesita.

En una nota de prensa difundida por Aprilia, el piloto madrileño ha reconocido lo siguiente: "Me siento bastante bien físicamente, incluso mejor que en las últimas carreras, y estoy convencido de que aquí podremos dar un paso más hacia adelante".

Y en este mismo sentido, el campeón del mundo de MotoGP en 2024, afirma tener "confianza para este fin de semana, pues el test de Jerez fue positivo y ahora el objetivo es confirmar los progresos realizados en otros circuitos, ya que será muy importante para validar las nuevas soluciones técnicas".

Mientras tanto, su principal competidor, su compañero Marco Bezzecchi, también ha hecho gala del optimismo con el que llega a tierras galas: "Estoy muy contento de correr en Le Mans, es un circuito fantástico y siempre hay muchos aficionados. Tengo muchas ganas de seguir rindiendo bien, así que intentaremos hacer un buen fin de semana para ser competitivos y conseguir un buen resultado en la carrera".

Así llegan Jorge Martín y Marco Bezzechi al Gran Premio de Le Mans

Aprilia ha dado el primer golpe al Mundial en estos primeros compases del mismo. Cuando se han disputado cuatro citas del calendario, la quinta llega en Le Mans con dos compañeros a un suspiro en la tabla. El equipo italiano ha acaparado todos los focos con Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

Sólo once puntos separan al italiano del español, una distancia que en un mismo fin de semana podría ser alcanzada y que fuese el campeón de 2024 quien saliera líder el próximo domingo de tierras francesas.

¿Qué pilotos participarán en el Gran Premio de Le Mans?

A priori, todos los pilotos de la parrilla estarán presentes en el Gran Premio de Francia de MotoGP 2026, a excepción de Maverick Viñales. El español no pudo competir ni en Estados Unidos ni en Jerez y tampoco lo hará en Francia, una vez confirmado su equipo que no está completamente recuperado de la operación en su hombro izquierdo.

De hecho, también han informado de quién será su sustituto en el trazado francés, el alemán Jonas Folger.

¿Las características del Circuito Bugatti de Le Mans?

El Circuito Bugatti de Le Mans es uno de los trazados más peculiares del calendario de MotoGP. Aunque comparte parte del complejo con el mítico escenario de las 24 Horas, su versión corta es un circuito técnico, estrecho y muy exigente en frenada, donde las aceleraciones desde baja velocidad marcan grandes diferencias.

Se trata de una pista de "stop and go", con fuertes frenadas, especialmente en la chicane Dunlop o en la horquilla Garage Vert, que castigan tanto a pilotos como a neumáticos. Aquí, más que la velocidad punta, importa la estabilidad en frenada y la tracción al salir de curva.

La carrera larga de MotoGP del GP de Francia 2026 será a 27 vueltas, mientras que la sprint del sábado se disputará a 13 giros.