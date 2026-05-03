Marc Márquez no logra acabar con su problema: "No lo veo bien"

Tras las palabras de Pedro Acosta y de Alex Márquez en Jerez, en las que detectaban que le pasa algo, el expiloto Jorge Lorenzo asegura que sigue teniendo mal el brazo

Marc Márquez perseguía en Jerez que se dejara de hablar de sus problemas físicos y del nivel de forma en el que estaba tras la grave lesión que le hizo perderse todo el final de la pasada temporada. Sin embargo, sus dos caídas, la del sábado pese a que ganó y la del domingo, así como su rendimiento propiciaron que se empezara a hablar de otras cosas.

El que será su futuro compañero en Ducati Lenovo, Pedro Acosta, señaló que "algo raro" le estaba pasando a Marc Márquez y que propiciaba lo que está sucediendo en este arranque de temporada. Y su propio hermano desveló que él había sido más rápido que Marc en las curvas a izquierdas, algo que no podía entender.

Todos detectan que no está cómodo y el que fuera su excompañero, Jorge Lorenzo, cree que el problema sigue estando en el brazo, aunque Marc Márquez diga que ya está completamente recuperado.

Lorenzo cree que no ha superado su lesión

"No lo veo bien, desde la parrilla de Austin, que hacía muchos gestos en el brazo, incluso en Nieto y Peluqui en la moto, también muchos gestos del brazo. (...) Yo creo que Marc no está pilotando cómodo, no va rápido, no tiene ritmo y está sufriendo incluso para ser el piloto más rápido de Ducati", señalaba Lorenzo en el post de DAZN, donde teme que Marc Márquez esté "casi aceptando la situación negativa que está viviendo".

En este sentido, el tres veces campeón del MotoGP le mandaba un consejo al piloto de Cervera para que vuelva a ser el dominador que fue la pasada temporada. "Lo primero que tiene que hacer Marc es ir poco a poco, recuperar ese brazo para así poder pilotar con mucha más agresividad, mucha más energía e ir más rápido en general", sentenciaba.

En este sentido, sea por la lesión que merma a Marc Márquez o no, lo que tiene claro Jorge Lorenzo es que Aprilia va a ser la dominadora del Mundial de MotoGP. Y eso que en Jerez, las Ducati se hicieron con el sprint y con la carrera y hubo dos pilotos de esa marca en el podio del domingo.

El Mundial de MotoGP, para Aprilia

"Yo veo este Mundial muy negro, no por el negro negativo, sino el negro de Aprilia", opinaba el balear, quien cree que Ducati debe sacar algo, de los test del lunes -y los próximos de Barcelona- o de donde sea para alcanzar a las motos de Noale. "Ducati tiene que inventarse algo. Yo creo que tiene que inventarse algo que les dé como mínimo, una décima de menos, de más velocidad, sino dos. Y Marc se tiene que recuperar de ese brazo", reiteraba.

En este sentido, Lorenzo cree que, si no, el Mundial tiene nombre propio: el de Marco Bezzecchi. "Si no, Bezzecchi va a seguir dominando y en el supuesto caso de que Bezzecchi se hiciese daño, tiene a Martín también segundo del campeonato, que también va muy rápido. Con lo cual, si Ducati quiere parar este dominio de Aprilia, tiene que hacer algo de chasis, de motor o de electrónica diferente", destacaba el expiloto español.