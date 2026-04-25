El milagro de Marc Márquez en Jerez fue suerte, pero también instinto: "Dejé pasar a todo el grupo..."

La decisión de esperar para meterse en pista y cambiar de moto tras su caída en el Sprint le dio la victoria

El triunfo de Marc Márquez en el Sprint del Gran Premio de España 2026 tuvo mucho de fortuna, también parte de instinto, pero de lo que no se habla es de que, una vez más, el piloto de Cervera mantuvo su sangre fría cuando las revoluciones están al máximo y eso le dio la victoria.

Márquez se cayó a cuatro vueltas para el final y lo que parecía una carrera perdida, lo convirtió en un triunfo. La suerte estuvo en que se cayó en la última curva y, sobre todo, en que la moto seguía encendida cuando la cogió. Pero el resto lo hizo él.

A todos sorprendió cuando esperó para salir a pista y, tras subirse a la moto, se metió en boxes, cambió de vehículo y ganó la carrera. El propio Marc Márquez lo narraba al finalizar la misma.

"He tenido la suerte de caer en la última curva y que no se parara la moto. De todos modos, ahí he respirado y esperado que pasaran todos, porque venía todo el grupo; y he entrado al box a cambiar la moto", indica un Marc Márquez que, con esa decisión en caliente, ganó la carrera.

La decisión de esperar de Marc Márquez, clave

A continuación entró en boxes con sólo dos o tres pilotos más, mientras que todos los demás seguían en pista. Mientras, la lluvia arreciaba y se hacía imposible correr con slicks, lo que provocaba algunas caídas, entre ellas la de Alex Márquez, que iba en cabeza.

Tras dar una vuelta a muy poca velocidad, todos los demás entraron, pero a esas alturas, Marc Márquez ya les había sacado una ventaja imposible de recuperar. "He salido -a pista- y he visto P3. Ahí tenía los dos de delante localizados. Sí que Binder, si no se caía, creo que era inalcanzable", admite el español, que a Bagnaia sí que lo tenía más cerca y pudo alcanzarle y pasarle. "Una victoria diferente", valoraba el mayor de los Márquez.

El ilerdense tiene claro que la suerte le ha acompañado y que, sin ella, no habría tenido opción a hacer otra carrera de las que quedarán para la historia. "Si me hubiera caído en la 1 o en la 2, ya hubiera tenido que hacer toda la vuelta y ahí sí que la carrera estaba perdida. También tienes que tener, no sé si frialdad, habilidad, instinto, no sé cómo explicarlo, de coger de agua como si nada hubiera pasado y seguir empujando para sacar el máximo de puntos posible", añade.

Marc Márquez sale primero este domingo

El triunfo de Marc Márquez en Jerez y el hecho de tener la 'pole' dan emoción a un Mundial que ha visto cómo este sábado ninguno de sus tres primeros clasificados ha puntuado.

"Es un campeonato que, en tres carreras y media, mira todo lo que ha pasado desde la primera carrera hasta ahora, imaginar en 22 carreras... Creo que es un campeonato muy largo donde iremos fallando todos porque se está yendo al límite. Está más apretado que nunca. (...) Yo, en mi garaje, tenía un objetivo este fin de semana y era que se deje de hablar ya del físico. Sabemos lo que hay y tengo que sacar el máximo en cada situación", advierte el piloto español.