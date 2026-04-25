Marc Márquez reina en el caos con Jorge Martín por los suelos

El de Cervera supera el azote de la lluvia en el Gran Premio de España para caerse, levantarse, cambiar de moto y salir victoria de una carrera sprint en la que no han puntuado ninguno de los tres primeros del Mundial

¡Vaya carrera la sprint del GP de España en Jerez! Han sido solo 12 vueltas, pero sin duda tremendas; tanto como para que Marc Márquez se haya llevado la victoria tras caerse y los tres primeros del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, Jorge Martín y Pedro Acosta no hayan cruzado la línea de meta.

A grandes rasgos la carrera se divide en dos partes bien diferenciadas. La primera, en seco, sirvió para ver a un Marc dominante y seguro. La segunda, con lluvia, para que este mismo fuese capaz de sobrevivir mientras todos iban cayendo casi por instantes. Bueno, la realidad es que el de Cerverá también se fue al suelo, pero tras cambiar de moto aprovechó el caos generalizado para remontar junto a Pecco Bagnaia y batir al italiano en el mano a mano.

Márquez triunfó en particular, pero más aliviados respiraron aún en Ducati al ver que las tres primeras plazas eran para la marca, ya que si Bagnaia fue segundo, en tercera posición entró Franco Morbidelli, también con una moto de la marca italiana.

Marc Márquez, 12 puntos más cerca

Lo cierto es que la sprint le ha salido redonda a Marc. En su objetivo de remontar para meterse de lleno en la pelea por el Mundial, del cual es el vigente campeón, el español ha recortado 12 puntos a muchos de sus rivales; tanto es así si antes estaba a 36 puntos del primer lugar de Bezzecchi, ahora se encuentra a 24 al sumar 57 unidades por 81 del italiano.

En cuanto al resto de posiciones de la clasificación general, Jorge Martín (77) se mantiene a solo cuatro puntos del italiano, mientras que Pedro Acosta es tercero con 60.

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