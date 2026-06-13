El VAR de Del Cerro provoca el primer gran escándalo del Mundial 2026

El VAR avisó al árbitro principal por una posible confusión de identidad tras una acción sancionada inicialmente con tarjeta amarilla. Sin embargo, tras la revisión, la decisión acabó modificándose por completo, alterando el sentido de la infracción señalada en el terreno de juego.

Extraña y polémica situación en el partido entre Estados Unidos y Paraguay con protagonismo directo del colegiado español Carlos Del Cerro Grande, desde la sala VAR, en una acción que ha terminado generando una fuerte controversia por la interpretación del reglamento y el alcance del videoarbitraje.

El encuentro, dirigido sobre el césped por el neerlandés Danny Makkelie, vivió una jugada en la que el árbitro mostró inicialmente tarjeta amarilla al central estadounidense Ream por una entrada sobre Almirón. Sin embargo, la acción no quedó ahí.

El VAR interviene tras reanudarse el juego y cambia por completo la jugada

Poco después de reanudarse el partido, el colegiado fue avisado desde la sala, donde se encontraba Del Cerro Grande, bajo el argumento de una posible “confusión de identidad”, uno de los supuestos reglamentarios en los que el VAR puede intervenir.

La revisión, sin embargo, derivó en una resolución inesperada: el equipo arbitral no solo revisó la identidad del infractor, sino que acabó modificando la decisión inicial de forma completa, señalando falta a favor de Estados Unidos y castigando al jugador paraguayo por una supuesta simulación.

Este giro provocó desconcierto inmediato en jugadores, banquillos y espectadores, ya que la jugada ya había sido reanudada cuando se produjo la intervención definitiva del VAR.

Debate arbitral

La jugada no tardó en generar debate en el análisis arbitral, donde varias voces cuestionaron la interpretación del reglamento aplicada en esta acción. El principal argumento crítico se centra en que la “confusión de identidad” únicamente permite revisar quién es el infractor, pero no habilita a modificar la decisión técnica adoptada inicialmente.

En ese contexto, también se señaló que el alcance de la intervención del VAR habría ido más allá de lo previsto en este tipo de situaciones, al entenderse como una ampliación del reglamento que no se ajusta al protocolo habitual. Para algunos analistas, lo ocurrido supone un precedente controvertido dentro del torneo y un ejemplo de la creciente discusión sobre los límites del uso del videoarbitraje en el Mundial.

Un precedente que reabre el debate sobre el VAR en el Mundial 2026

La polémica llega en un momento en el que el uso del videoarbitraje ya estaba bajo lupa en el torneo, especialmente por el nuevo formato ampliado y la presión sobre los colegiados en cada decisión.

Este episodio en el EEUU – Paraguay se suma ahora como el primer gran caso de debate arbitral del Mundial, al poner sobre la mesa hasta dónde puede llegar la intervención del VAR y qué margen real existe para reinterpretar acciones ya decididas en el terreno de juego.

La controversia promete seguir generando reacciones en las próximas jornadas, con el arbitraje nuevamente en el centro de la conversación del campeonato.