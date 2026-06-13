EEUU 4-1 Paraguay: El regreso mundialista de Paraguay acaba en pesadilla

La selección de Mauricio Pochettino goleó 4-1 en el SoFi Stadium con doblete de Folarin Balogun y golazo de Giovanni Reina

Banderas de EEUU y Paraguay en el torneo de esta mañana IMAGO

La selección de Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del torneo, inició su camino en el Mundial FIFA 2026, esta madrugada, con goleada de 4-1 sobre Paraguay. El combinado dirigido por Mauricio Pochettino debutaba ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un encuentro marcado por el regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. Sin embargo, la ilusión paraguaya duró muy poco. Los norteamericanos firmaron una contundente victoria por 4-1 y dejaron una de las mejores actuaciones de esta primera jornada.

Folarin Balogun fue el gran protagonista de la noche al convertirse en el primer jugador en firmar un doblete en este Mundial. El delantero lideró a una selección estadounidense que también encontró en Christian Pulisic a su principal generador de juego y que cerró la goleada con un espectacular tanto de Giovanni Reyna. Paraguay, que volvía a la máxima competición internacional desde Sudáfrica 2010, apenas pudo maquillar el resultado con un gol de Mauricio Magalhaes en la segunda mitad.

Paraguay vuelve al Mundial y se encuentra con una realidad muy dura

El partido arrancó con una intensidad altísima por parte de Estados Unidos. Los anfitriones querían aprovechar el impulso de jugar ante su público y apenas tardaron unos minutos en encontrar premio. En el minuto 7, Damián Bobadilla introdujo el balón en su propia portería al intentar despejar una peligrosa acción generada por Christian Pulisic. Este autogol es el primero del torneo.

Paraguay intentó reaccionar de la mano de Julio Enciso y Miguel Almirón, pero el conjunto sudamericano sufrió cada vez que Estados Unidos aceleraba el juego. La velocidad de Pulisic y la movilidad de Balogun comenzaron a generar problemas constantes a la defensa guaraní.

En el minuto 30 de juego llegó el segundo gol. Balogun aprovechó una nueva acción ofensiva estadounidense para ampliar la ventaja y confirmar el dominio local. Paraguay quedó tocada y apenas tuvo capacidad de respuesta antes del descanso.

Balogun firma el primer doblete del Mundial

Cuando parecía que el 2-0 sería el resultado al descanso, Balogun volvió a aparecer. En el tiempo añadido de la primera parte, el delantero del Mónaco rompió la defensa paraguaya y definió con calidad para firmar el 3-0. Con ese tanto se convirtió en el primer jugador del torneo en alcanzar los dos goles y confirmó una actuación sobresaliente en el estreno de Estados Unidos.

El dominio estadounidense durante los primeros 45 minutos fue absoluto. La presión alta, la circulación rápida de balón y la inspiración de Pulisic dejaron sin respuesta a una Paraguay que veía cómo su esperado regreso a un Mundial se convertía en una pesadilla.

Mauricio recorta distancia, pero Reyna cierra la goleada

La segunda mitad mostró una versión más combativa de la Albirroja. El equipo de Gustavo Alfaro apeló al orgullo para intentar evitar una derrota tan contundente y logró encontrar premio en el minuto 73. Mauricio Magalhaes aprovechó una acción ofensiva para superar a la defensa estadounidense y marcar el 3-1.

El gol dio algo de aire a Paraguay, aunque nunca llegó a poner en peligro el triunfo local. Estados Unidos mantuvo el control del encuentro y administró la ventaja con tranquilidad ante una grada completamente entregada.

Cuando el partido se acercaba a su final, Giovanni Reyna puso el broche definitivo a la noche. El atacante estadounidense sacó un potente disparo desde la distancia para establecer el 4-1 definitivo y desatar la celebración en Los Ángeles.

Estados Unidos toma ventaja en el Grupo D

Con esta victoria, Estados Unidos se coloca al frente del Grupo D a la espera de que Australia y Turquía completen la primera jornada. Los anfitriones no solo sumaron tres puntos fundamentales, sino que además dejaron una imagen muy convincente en su estreno mundialista.

Paraguay, por su parte, deberá pasar página rápidamente. El regreso a una Copa del Mundo después de 16 años era uno de los grandes alicientes de este Mundial para la Albirroja, pero el estreno terminó siendo mucho más complicado de lo esperado ante un rival que presentó una firme candidatura para liderar el grupo.

Ficha Técnica

EEUU: Matt Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Mckennie, Tillman, Dest, Balogun y Pulisic.

Paraguay: Gill, Alonso, Alderete, Gómez, Cáceres, Almirón, Bobadilla, Cubas, Diego Gómez, Sanabria y Enciso.

Goles: 1-0, m.7: Damián Bobadilla (pp). 2-0, m.31: Folarin Balogun. 3-0, m.45+2: Folarin Balogun. 3-1, m.73: Mauricio Magalhaes. 4-1, m.90+1: Giovanni Reyna.