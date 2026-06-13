Mundial 2026 | Partidos de hoy sábado 13 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Catar-Suiza, Brasil-Marruecos, Haití-Escocia

Este sábado 13 de junio hay más partidos del Mundial 2026, en el que siguen debutando los países. Es el turno de completar el Grupo B y del estreno del Grupo C, con el Brasil contra Marruecos como el partido más interesante

El Mundial 2026 ya ha dado comienzo y los países van debutando en esta primera fase de grupos. Este sábado 13 de junio se jugarán partidos de dos grupos diferentes. Lo harán después del debut de Estados Unidos, que se estrenó en la madrugada del viernes al sábado a pesar de ser del Grupo D. Ahora es el turno de finalizar el otro choque del Grupo B y del arranque del Grupo C.

El primer partido del día será el Qatar - Suiza, correspondiente a la jornada uno del Grupo B y que establecerá posiciones tras el empate a uno entre Canadá y Bosnia. Después, aunque ya de madrugada y solapándose con el día 14, comenzará la andadura del Grupo C con Brasil Marruecos a la cabeza y el Haití contra Escocia para poner fin a la jornada.

La Brasil de Ancelotti se enfrenta a Marruecos en el plato fuerte de este sábado

El enfrentamiento más atractivo de este sábado 13 va a ser el de Brasil contra Marruecos. La gran campeona histórica de los mundiales debuta frente a una selección al alza como Marruecos, que ya en el última edición de esta competición fue capaz de dar la sorpresa y alcanzar el cuarto puesto.

Ancelotti cuenta con jugadores como Vinícius Jr, Raphinha, Neymar o Casemiro para guiar a la La Canarinha hacia la sexta estrella, con el seleccionador reconociendo las opciones que tienen para luchar por el título. Por su parte, el equipo que dirige Mohamed Ouahbi tiene nombres como Hamiki, Amrabat y Brahim Díaz, acostumbrados a jugar en la élite del fútbol.

Catar - Suiza, el primer partido del Mundial este sábado 13 de junio

Sin embargo, para el plato fuerte habrá que esperar un poco. Antes se jugará el otro enfrentamiento del Grupo B, el que disputarán Catar y Suiza por establecer posiciones de su tabla tras la primera jornada. Por lo pronto, hay un empate a uno entre Canadá y Bosnia, quiénes tuvieron su partido la noche del viernes.

Recordamos que no jugaron de forma consecutiva tras el otro enfrentamiento del Grupo B para el debut de Estados Unidos, el otro país anfitrión, que pertenece al Grupo D y que se ha impuesto de forma contundente por 4-1, el resultado más abultado en este inicio de competición.

Sólo los valientes disfrutarán del Haití - Escocia se juega este sábado de madrugada

Tras el Brasil - Marruecos, jugará su partido los otros dos equipos del Grupo C. Sin embargo, por la diferencia horaria respecto a los países organizadores, en España se disputa a una hora muy complicada de seguir, sobre las 03:00 horas de la madrugada.

Todos los partidos del Mundial de hoy sábado 13 de junio y horarios

Grupo B: Qatar vs. Suiza | Hora Local: 13:00 | Hora España: 21:00

En la madrugada del 13 al 14

Grupo C: Brasil vs. Marruecos | Hora Local: 19:00 | Hora España: 00:00 (Madrugada del 14)Grupo C: Haití vs. Escocia | Hora Local: 22:00 | Hora España: 03:00 (Madrugada del 14)

Dónde ver en TV los partidos del Mundial 2026

Los partidos del Mundial 2026 se podrán seguir en televisión a través de DAZN, accesible mediante el pago de una suscripción. Además, se incluye dentro de la suscripción de fútbol en Movistar + y Orange TV. Luego, el caso concreto del Brasil - Marruecos también se podrá disfrutar por La 1 de Televisión Española.

Además, en ESTADIO Deportivo haremos un seguimiento completo del Mundial, con un minuto a minuto de los partidos, la crónica y análisis una vez finalizado el juego, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.