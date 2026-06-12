Canadá - Bosnia Herzegovina: en directo el partido de hoy del Mundial 2026 en vivo online

Este segundo día de Mundial debuta otro de los países anfitriones, Canadá, que se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en el que también es el arranque del Grupo B. Sigue en directo y online el partido para no perderte nada de la competición de selecciones más prestigiosa

¡Buenas tardes! Bienvenidos al segundo día de competición de este Mundial 2026 . La espera ha acabado y por fin se podrá disfrutar de fútbol ininterrumpido hasta el próximo 19 de julio, cuando la final corone al país campeón del mundo.

Hasta la final aún queda mucho camino, de hecho, el Mundial sólo acaba de comenzar. Este viernes 12 de junio será el debut de otro de los países organizadores, Canadá . El país que dirige Jesse Marsch se estrena ante Bosnia y Herzegovina.

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El encargado de dar el pistoletazo de salida en este Mundial 2026 de forma oficial fue México. El país anfitrión derrotó a Sudáfrica por 2-0 y ganaron por primera vez en un partido inaugural.

En ESTADIO Deportivo hemos hecho unas alineaciones probables, a la espera de que tanto Jesse Marsch como Sergej Barbarez, den las alineaciones oficiales de Canadá y Bosnia respectivamente.

Este partido entre Canadá y Bosnia no sólo marcará el debut del país americano en el Mundial, también el estreno de sus estadios como sedes. Este choque se disputa en el Toronto Stadium, una de las dos ciudades que acogerán los diferentes encuentros de esta competición.

Por ello, este viernes, previo al partido entre Canadá y Bosnia, habrá otra ceremonia de apertura en el país de la hoja de arce, que comienza ahora a las 19:30.

Es importante recordar que antes del partido, y como ya se hizo ayer en México, habrá una ceremonia de inauguración de este torneo por países. No sólo fue ayer porque dio inicio el Mundial, si no que habrá un estreno en los partidos debut en todos los países anfitriones.

Hasta entonces, esperamos a que ambos países den su alineación oficial y hacemos un repaso de lo que llevamos de competición:

El partido entre Canadá y Bosnia , el tercero de esta edición del Mundial y el primero del Grupo B, se disputa este viernes a las 21:00 horas.

El Mundial 2026 ya ha dado comienzo oficialmente. Anoche fue México el país organizador encargado de dar el pistoletazo de salida a esta competición, y lo hizo por todo lo alto con una victoria por 2-0 frente a Sudáfrica. Hoy es el turno de otro de los países anfitriones, Canadá, que va a comenzar su andadura en este torneo en el Toronto Stadium, dónde se medirá contra Bosnia y Herzegovina.

Este partido marca también el inicio del Grupo B, que en su primera jornada tendrá este choque junto con el de Catar contra Suiza, que se disputa mañana sábado 13 de junio a las 21:00 horas.

Canadá debuta como anfitrión en el Mundial 2026 contra Bosnia y Herzegovina

Tras la victoria de México, ahora toca el turno de Canadá, otro de los países anfitriones, aunque es el que menos sedes tiene al solo contar con dos localizaciones. Una de ellas, precisamente, es el Toronto Stadium, en el que se disputa este choque contra Bosnia y Herzegovina. El equipo local está dirigido por Jesse Marsch, que cuenta entre sus filas con nombres como Alphonso Davies o Tajon Buchanan, jugador del Villareal.

Por su parte, sus rivales tienen jugadores como Ermedin Demirović, Haris Tabaković y Edin Džeko, una delantera con potencial ya que todos ellos juegan en la Bundesliga, aunque es cierto que a priori no son favoritos.

Convocatoria completa de Canadá y Bosnia para el Mundial 2026

Lista de jugadores de Canadá

Porteros: Maxime Crépau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami).

Defensas: Moïse Bombito (Nice), Derek Cornelius (Olympique Marsella), Alphonso Davies (Bayern de Múnich), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire).

Centrocampistas: Ali Ahmed (Norwich), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Chounière (LAFC), Stephen Eustáquio (Oporto), Marcelo Flores (lesionado/Tigres), Ismäel Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Promise David (Unión Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal).

Jugadores convocados de Bosnia y Herzegovina

Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo).

Defensas: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens).

Centrocampistas: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven).

Delanteros: Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04).

Horario y dónde ver el partido de Canadá y Bosnia del Mundial en directo

El encuentro protagonizado entre las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina en la la jornada 1 en el Grupo B del Mundial 2026 está programado para el viernes 12 de junio a partir de las 21.00 horas. El partido tendrá lugar en el Toronto Stadium, en Canadá, con capacidad para 30.000 espectadores.

Este partido se podrá seguir a través de La 1 de TVE, pero desde ESTADIO Deportivo daremos el mejor seguimiento de este partido del Mundial, al igual que de todos los que quedan por delante, con un minuto a minuto del encuentro, la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.