Resultados y clasificación del grupo A tras la primera jornada y partidos en el Mundial 2026: México y Corea del Sur pelean por el liderato

La primera jornada del grupo A del Mundial en la que México se enfrentó a Sudáfrica y la República Checa a Corea del Sur, dejó cinco goles, una remontada, tres expulsados y un empate en el primer puesto entre aztecas y asiáticos

El Mundial 2026 arrancó este pasado jueves a las 21:00 horas (hora peninsular española) con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Tras una gala de inauguración en la que hubo artistas de gran talla como Shakira y su Dai Dai, México, animado por un público que se entregó al completo, se lanzó a por Sudáfrica y con dos expulsiones para los Bafana Bafana por medio, terminó venciendo por un 2-0 que no dejó del todo convencido al técnico Javier Aguirre.

México se convertía de ese modo en el primer líder de la fase de grupos del Mundial 2026 teniendo además a su favor el no haber encajado goles. A las 4 de la madrugada del viernes 12 de junio en España, llegaba el turno del segundo encuentro del grupo A del Mundial 2026. Corea del Sur, una de las favoritas junto a México para terminar primera del grupo A, se medía a República Checa en busca de los primeros tres puntos de la cita mundialista.

Así queda el grupo A del Mundial 2026 tras los triunfos de México y Corea del Sur

El primer tiempo entre Corea del Sur y República Checa fue la muestra perfecta de que en el Mundial no se regala nada. Asiáticos y checos disputaron cada pelota aunque Corea del Sur estuvo más cerca del gol gracias a un buen remate de Kang In Lee, detenido por el guardameta Matej Kovar; y una jugada de peligro de Heung Min Son, quien llegó desacomodado a un balón frente a la portería y lo echó por un lado.

Cuando mejor estaba Corea del Sur, un gran saque de banda desde la derecha terminó en un remate de cabeza dentro del área de Krejci en el 59. La selección checa se relajó y eso lo aprovechó Corea del Sur para empatar en el 67 por mediación de Hwang In-Beom que aprovechó un gran pase interior y una salida un tanto desafortunada del portero de la República Checa. En el 80 llegó el definitivo 2-1 de Corea del Sur gracias a la llegada desde atrás de Oh-Hyeon-Gyu para rematar un centro desde la derecha del autor del primer tanto que en esta ocasión se convirtió en asistente.

México y Corea del Sur se verán las caras en la jornada 2 del grupo A del Mundial 2026

Con el triunfo de México y de Corea del Sur ante Sudáfrica y República Checa respectivamente, el grupo A queda con ambos combinados empatados a tres puntos en el liderato pero con los pupilos de Javier Aguirre como líderes gracias a su mejor diferencia de goles (+2) por el +1 de los asiáticos. En esta tesitura, la jornada dos parece que será decisiva para dirimir el líder del grupo A del Mundial 2026.

El viernes 19 de junio, a partir de las 03:00 horas de la madrugada (hora peninsular española), México se medirá a Corea del Sur en Guadalajara. Ambas selecciones llegarán a este encuentro sabiendo lo que ha pasado en el otro choque del grupo entre República Checa y y Sudáfrica, ambos con cero puntos y con la necesidad de sumar para pelear por estar entre los ocho mejores terceros de los 12 grupos del Mundial.