Corea del Sur 2 - 1 Chequia

Los tigres de Asia arrancan su camino en el Mundial con una victoria tras remontar por 2 - 1 a Chequia en el Estadio de Guadalajara

Corea del Sur debutó en el Mundial 2026 con una victoria de mucho mérito, en un partido exigente en el que tuvo que trabajar cada metro para imponerse y en el que terminó imponiendo su ritmo con personalidad en la segunda mitad.

El conjunto dirigido por Hong Myung-bo fue creciendo con el paso de los minutos, logrando adueñarse del juego en fases largas del encuentro. Aunque le costó traducir su dominio en el marcador en la primera parte, generó las ocasiones más claras y acabó encontrando lo que buscaban a su insistencia con una remontada tras el descanso.

Lee Kang-in y Son marcaron el ritmo de la primera mitad

Con Lee Kang-in moviéndose con libertad entre líneas y Son Heung-min liderando el frente ofensivo, los asiáticos comenzaron a encerrar a los europeos cerca de su área.

La primera gran ocasión para Corea del Sur llegó en el minuto 12. Un balón bombeado encontró a Lee Jae-sung dentro del área, aunque el atacante no logró controlar con precisión y optó por ceder hacia atrás. Allí apareció Son Heung-min, cuyo disparo terminó impactando en un defensor checo cuando el gol parecía cercano.

Dos minutos después volvió a avisar el combinado asiático. Lee Kang-in, una de las grandes figuras de la selección surcoreana, encontró espacio en la frontal y sacó un potente remate lejano que obligó a Matej Kovar a intervenir con una gran parada a dos manos para evitar el primero de la noche.

La presión surcoreana continuó aumentando con el paso de los minutos. En el 30', Son Heung-min protagonizó otra acción peligrosa tras recuperar un balón en la medular, conducir hacia el perfil izquierdo y sacar un zurdazo que pasó muy cerca del poste.

Krejčí castigó a Corea del Sur en la primera llegada europea

Pese al dominio asiático, fue Chequia quien golpeó primero. El conjunto dirigido por Miroslav Koubek planteó un partido muy ordenado, esperando su oportunidad y tratando de explotar el juego aéreo y las acciones de estrategia. La fórmula terminó dando resultado.

En el minuto 58, un saque de banda terminó generando una situación de peligro dentro del área surcoreana. Ladislav Krejčí se impuso por arriba a la defensa rival y conectó un certero cabezazo para batir al guardameta Kim Seunggyu y firmar el 0-1.

El tanto cayó como un auténtico jarro de agua fría para Corea del Sur. Hasta ese momento había controlado el juego y generado las mejores oportunidades, pero se encontraba por detrás en el marcador ante una selección checa que apenas había inquietado en ataque.

Hwang In-beom cambió el partido y Oh Hyeon-gyu culminó la remontada

Los Tigres de Asia reaccionaron con personalidad. Apenas nueve minutos después del gol checo llegó la jugada que cambió por completo el encuentro.

Lee Kang-in filtró un magnífico pase entre líneas para Hwang In-beom. El centrocampista leyó perfectamente la acción, mantuvo la calma ante la salida de Kovar y definió con enorme calidad para establecer el empate en el minuto 67.

El 1-1 devolvió la confianza a Corea del Sur y cambió la dinámica del partido. Los asiáticos volvieron a instalarse en campo rival y comenzaron a generar llegadas constantes ante una Chequia que acusó el golpe.

A los 77’, República Checa estuvo muy cerca de recuperar la ventaja, pero el gol de Tomáš Souček fue anulado correctamente por fuera de juego, en una acción que mantuvo la igualdad y evitó el 2-1 checo en un momento clave del encuentro.

Poco después llegó la sentencia. En el 79’, Corea del Sur firmó el 2-1 definitivo por intermedio de Oh Hyeon-gyu, que culminó una bonita jugada colectiva de los asiáticos. La acción nació por la banda derecha, con una rápida circulación y un centro preciso que encontró al delantero en el área, donde apareció con oportunismo para empujar el balón al fondo de la red.

Ya en el tramo final, en el 82’, Kim Seung-gyu evitó el empate con una intervención providencial en el primer palo, sacando una mano espectacular para desviar un remate peligroso dentro del área. En el tiempo de descuento volvió a aparecer con otra gran estirada ante un disparo lejano que buscaba el 2-2, asegurando así una victoria de enorme valor para Corea del Sur en su debut mundialista.

Tres puntos de oro para pelear el liderato del Grupo A

Los últimos minutos estuvieron cargados de tensión. Chequia adelantó líneas en busca del empate y llegó incluso a encontrar el camino del gol por medio de Tomáš Souček, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. Corea del Sur tuvo que resistir el empuje final europeo, pero logró conservar una ventaja que ya no se le escapó.

La victoria confirma las excelentes sensaciones con las que llegaba el conjunto de Hong Myung-bo. Los surcoreanos alcanzaron esta Copa del Mundo después de completar una fase de clasificación invicta y suman ya once participaciones mundialistas consecutivas, apoyados en futbolistas de primer nivel como Son Heung-min, Lee Kang-in y Kim Min-jae.

Chequia, por su parte, regresó a un Mundial tras veinte años de ausencia y dejó una imagen competitiva pese a la derrota. Sin embargo, los europeos necesitarán reaccionar rápidamente en la segunda jornada para no complicar sus opciones de alcanzar los octavos de final. Mientras tanto, Corea del Sur comparte liderato con México y presenta seriamente su candidatura para avanzar a las rondas eliminatorias.

Ficha técnica

Corea del Sur: Kim Seung gyu; Lee Han beon, Kim Min jae, Lee Tae Seok (Eom Ji Sung m.69), Seol Young woo; Lee Gih yuk, Hwang Inbeom (Kim Jing Yu m.84), Paik Seung ho (Park Jin Seob m.84), Lee Jae Sung (Hwang Hee Chan m.62), Kang in Lee, Heung Min Son (Oh Hyeong Yu m.69).

Seleccionador: Myung Bo Hong.

República Checa: Matej Kovar; Robin Hranac, Vladimir Coufal, Stepan Chaloupek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny; Lukas Provod (Michal Sadilek m.63), Tomas Soucek, Alexandr Sojka (Mojmir Chytil m.84); Patrik Schick (Adam Hlozek m.63), Pavel Sulc (Tomas Chory m.63).

Seleccionador: Miroslav Koubek.

Goles: 0-1, m.59: Ladislav Krejci; 1-1, m.67: Hwang Inbeom; 2-1, m.80: Oh Hyeong yu.

Árbitro: Amin Mohamed Omar, de Egipto. Amonestó a Lee Gih Yuk.