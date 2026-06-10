Calendario del Mundial 2026: todos los partidos

El torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio con un México - Sudáfrica y terminará el 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya tiene definidos sus partidos, fechas, horarios y sedes. La competición arrancará el jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y terminará el domingo 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El torneo contará con una fase de grupos dividida en doce grupos, del A al L, y una fase final que comenzará con los dieciseisavos. En total, 48 Selecciones nacionales y 104 partidos en poco más de un mes.

Fechas y sedes del grupo A del Mundial 2026

Equipos: México, Sudáfrica, República de Corea y República Checa.

Jornada 1

Jueves 11 de junio: México - Sudáfrica (21.00 h) - Estadio Ciudad de México

Viernes 12 de junio: República de Corea - República Checa (04.00 h) - Estadio Guadalajara

Jornada 2

Jueves 18 de junio: República Checa - Sudáfrica (18.00 h) - Atlanta Stadium

Viernes 19 de junio: México - República de Corea (03.00 h) - Estadio Guadalajara

Jornada 3

Jueves 25 de junio: República Checa - México (03.00 h) - Estadio Ciudad de México

Jueves 25 de junio: Sudáfrica - República de Corea (03.00 h) - Estadio Monterrey

Fechas y sedes del grupo B del Mundial 2026

Equipos: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Jornada 1

Viernes 12 de junio: Canadá - Bosnia y Herzegovina (21.00 h) - Toronto Stadium

Sábado 13 de junio: Catar - Suiza (21.00 h) - San Francisco Bay Area Stadium

Jornada 2

Jueves 18 de junio: Suiza - Bosnia y Herzegovina (21.00 h) - Los Angeles Stadium

Viernes 19 de junio: Canadá - Catar (00.00 h) - BC Place Vancouver

Jornada 3

Miércoles 24 de junio: Suiza - Canadá (21.00 h) - BC Place Vancouver

Miércoles 24 de junio: Bosnia y Herzegovina - Catar (21.00 h) - Seattle Stadium

Fechas y sedes del grupo C del Mundial 2026

Equipos: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Jornada 1

Domingo 14 de junio: Brasil - Marruecos (00.00 h) - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Domingo 14 de junio: Haití - Escocia (03.00 h) - Boston Stadium

Jornada 2

Sábado 20 de junio: Escocia - Marruecos (00.00 h) - Boston Stadium

Sábado 20 de junio: Brasil - Haití (02.30 h) - Philadelphia Stadium

Jornada 3

Jueves 25 de junio: Escocia - Brasil (00.00 h) - Miami Stadium

Jueves 25 de junio: Marruecos - Haití (00.00 h) - Atlanta Stadium

Fechas y sedes del grupo D del Mundial 2026

Equipos: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Jornada 1

Sábado 13 de junio: Estados Unidos - Paraguay (03.00 h) - Los Angeles Stadium

Domingo 14 de junio: Australia - Turquía (06.00 h) - BC Place Vancouver

Jornada 2

Viernes 19 de junio: Estados Unidos - Australia (21.00 h) - Seattle Stadium

Sábado 20 de junio: Turquía - Paraguay (05.00 h) - San Francisco Bay Area Stadium

Jornada 3

Viernes 26 de junio: Turquía - Estados Unidos (04.00 h) - Los Angeles Stadium

Viernes 26 de junio: Paraguay - Australia (04.00 h) - San Francisco Bay Area Stadium

Fechas y sedes del grupo E del Mundial 2026

Equipos: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Jornada 1

Domingo 14 de junio: Alemania - Curazao (19.00 h) - Houston Stadium

Lunes 15 de junio: Costa de Marfil - Ecuador (01.00 h) - Philadelphia Stadium

Jornada 2

Sábado 20 de junio: Alemania - Costa de Marfil (22.00 h) - Toronto Stadium

Domingo 21 de junio: Ecuador - Curazao (02.00 h) - Kansas City Stadium

Jornada 3

Jueves 25 de junio: Curazao - Costa de Marfil (22.00 h) - Philadelphia Stadium

Jueves 25 de junio: Ecuador - Alemania (22.00 h) - New York New Jersey Stadium

Fechas y sedes del grupo F del Mundial 2026

Equipos: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Jornada 1

Domingo 14 de junio: Países Bajos - Japón (22.00 h) - Dallas Stadium

Lunes 15 de junio: Suecia - Túnez (04.00 h) - Estadio Monterrey

Jornada 2

Sábado 20 de junio: Países Bajos - Suecia (19.00 h) - Houston Stadium

Domingo 21 de junio: Túnez - Japón (06.00 h) - Estadio Monterrey

Jornada 3

Viernes 26 de junio: Japón - Suecia (01.00 h) - Dallas Stadium

Viernes 26 de junio: Túnez - Países Bajos (01.00 h) - Kansas City Stadium

Fechas y sedes del grupo G del Mundial 2026

Equipos: Bélgica, Egipto, RI de Irán y Nueva Zelanda.

Jornada 1

Lunes 15 de junio: Bélgica - Egipto (21.00 h) - Seattle Stadium

Martes 16 de junio: Irán - Nueva Zelanda (03.00 h) - Los Angeles Stadium

Jornada 2

Domingo 21 de junio: Bélgica - Irán (21.00 h) - Los Angeles Stadium

Lunes 22 de junio: Nueva Zelanda - Egipto (03.00 h) - BC Place Vancouver

Jornada 3

Sábado 27 de junio: Egipto - Irán (05.00 h) - Seattle Stadium

Sábado 27 de junio: Nueva Zelanda - Bélgica (05.00 h) - BC Place Vancouver

Fechasy sedes del grupo H del Mundial 2026

Equipos: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Jornada 1

Lunes 15 de junio: España - Cabo Verde (18.00 h) - Atlanta Stadium

- Cabo Verde (18.00 h) - Atlanta Stadium Martes 16 de junio: Arabia Saudí - Uruguay (00.00 h) - Miami Stadium

Jornada 2

Domingo 21 de junio: España - Arabia Saudí (18.00 h) - Atlanta Stadium

- Arabia Saudí (18.00 h) - Atlanta Stadium Lunes 22 de junio: Uruguay - Cabo Verde (00.00 h) - Miami Stadium

Jornada 3

Sábado 27 de junio: Cabo Verde - Arabia Saudí (02.00 h) - Houston Stadium

Sábado 27 de junio: Uruguay - España (02.00 h) - Estadio Guadalajara

Fechas y sedes del grupo I del Mundial 2026

Equipos: Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Jornada 1

Martes 16 de junio: Francia - Senegal (21.00 h) - New York New Jersey Stadium

Miércoles 17 de junio: Irak - Noruega (00.00 h) - Boston Stadium

Jornada 2

Lunes 22 de junio: Francia - Irak (23.00 h) - Philadelphia Stadium

Martes 23 de junio: Noruega - Senegal (02.00 h) - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Jornada 3

Viernes 26 de junio: Noruega - Francia (21.00 h) - Boston Stadium

Viernes 26 de junio: Senegal - Irak (21.00 h) - Toronto Stadium

Fechas y sedes del grupo J del Mundial 2026

Equipos: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Jornada 1

Miércoles 17 de junio: Argentina - Argelia (03.00 h) - Kansas City Stadium

Miércoles 17 de junio: Austria - Jordania (06.00 h) - San Francisco Bay Area Stadiu

Jornada 2

Lunes 22 de junio: Argentina - Austria (19.00 h) - Dallas Stadium

Martes 23 de junio: Jordania - Argelia (05.00 h) - San Francisco Bay Area Stadium

Jornada 3

Domingo 28 de junio: Argelia - Austria (04.00 h) - Kansas City Stadium

Domingo 28 de junio: Jordania - Argentina (04.00 h) - Dallas Stadium

Fechas y sedes del grupo K del Mundial 2026

Equipos: Portugal, RD de Congo, Uzbekistán y Colombia.

Jornada 1

Miércoles 17 de junio: Portugal - RD de Congo (19.00 h) - Houston Stadium

Juevezs 18 de junio: Uzbekistán - Colombia (04.00 h) - Estadio Ciudad de México

Jornada 2

Martes 23 de junio: Portugal - Uzbekistán (19.00 h) - Houston Stadium

Miércoles 24 de junio: Colombia - RD de Congo (04.00 h) - Estadio Guadalajara

Jornada 3

Domingo 28 de junio: Colombia - Portugal (01.30 h) - Miami Stadium

Domingo 28 de junio: RD de Congo - Uzbekistán (01.30 h) - Atlanta Stadium

Fechas y sedes del grupo L del Mundial 2026

Equipos: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Jornada 1

Miércoles 17 de junio: Inglaterra - Croacia (22.00 h) - Dallas Stadium

Jueves 18 de junio: Ghana - Panamá (01.00 h) - Toronto Stadium

Jornada 2

Martes 23 de junio: Inglaterra - Ghana (21.00 h) - Boston Stadium

Miércoles 24 de junio: Panamá - Croacia (01.00 h) - Toronto Stadium

Jornada 3

Sábado 27 de junio: Panamá - Inglaterra (23.00 h) - New York New Jersey Stadium

Sábado 27 de junio: Croacia - Ghana (23.00 h) - Philadelphia Stadium

Fechas y sedes de la fase final del Mundial 2026

Dieciseisavos

Cruce 73: Domingo 28 de junio: 2º Grupo A - 2º Grupo B (21.00 h)

Cruce 74: Lunes 29 de junio: 1º Grupo C - 2º Grupo F (19.00 h)

Cruce 75: Lunes 29 de junio: 1º Grupo E - 3º Grupo A/B/C/D/F (22.30 h)

Cruce 76: Martes 30 de junio: 1º Grupo F - 2º Grupo C (03.00 h)

Cruce 77: Martes 30 de junio: 2º Grupo E - 2º Grupo I (19.00 h)

Cruce 78: Martes 30 de junio: 1º Grupo I - 3º Grupo C/D/F/G/H (23.00 h)

Cruce 79: Miércoles 1 de julio: 1º Grupo A - 3º Grupo C/E/F/H/I (03.00 h)

Cruce 80: Miércoles 1 de julio: 1º Grupo L - 3º Grupo E/H/I/J/K (18.00 h)

Cruce 81: Miércoles 1 de julio: 1º Grupo G - 3º Grupo A/E/H/I/J (22.00 h)

Cruce 82: Jueves 2 de julio: 1º Grupo D - 3º Grupo B/E/F/I/J (02.00 h)

Cruce 83: Jueves 2 de julio: 1º Grupo H - 2º Grupo J (21.00 h)

Cruce 84: Viernes 3 de julio: 2º Grupo K - 2º Grupo L (01.00 h)

Cruce 85: Viernes 3 de julio: 1º Grupo B - 3º Grupo E/F/G/I/J (05.00 h)

Cruce 86: Viernes 3 de julio: 2º Grupo D - 2º Grupo G (20.00 h)

Cruce 87: Sábado 4 de julio: 1º Grupo J - 2º Grupo H (00.00 h)

Cruce 88: Sábado 4 de julio: 1º Grupo K - 3º Grupo D/E/I/J/L (03.30 h)

Octavos

Cruce 89: Sábado 4 de julio: Ganador C73 - Ganador C74 (19.00 h)

Cruce 90: Sábado 4 de julio: Ganador C75 - Ganador C76 (23.00 h)

Cruce 91: Lunes 6 de julio: Ganador C77 - Ganador C78 (21.00 h)

Cruce 92: Martes 7 de julio: Ganador C79 - Ganador C80 (02.00 h)

Cruce 93: Domingo 5 de julio: Ganador C81 - Ganador C82 (22.00 h)

Cruce 94: Lunes 6 de julio: Ganador C83 - Ganador C84 (02.00 h)

Cruce 95: Martes 7 de julio: Ganador C85 - Ganador C86 (18.00 h)

Cruce 96: Martes 7 de julio: Ganador C87 - Ganador C88 (22.00 h)

Cuartos

Cruce 97: Jueves 9 de julio: Ganador C89 - Ganador C90 (22.00 h)

Cruce 98: Viernes 10 de julio: Ganador C91 - Ganador C92 (21.00 h)

Cruce 99: Sábado 11 de julio: Ganador C93 - Ganador C94 (23.00 h)

Cruce 100: Domingo 11 de julio: Ganador C95 - Ganador P96 (03.00 h)

Semifinales

Martes 14 de julio: Ganador C97 - Ganador C98 (21.00 h) - AT&T Stadium, Arlington

Miércoles 15 de julio: Ganador C99 - Ganador C100 (21.00 h) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Tercer y cuarto puesto

Sábado 18 de julio: Perdedor S1 - Perdedor S2 (23.00 h) - Hard Rock Stadium, Miami

Final

Domingo 19 de julio: Ganador S1 - Ganador S2 (21.00 h) - MetLife Stadium, New Jersey

Un Mundial más largo, con más Selecciones y más cruces

El Mundial 2026 será el más amplio hasta la fecha. La ampliación a 48 equipos cambia por completo el formato y añade una ronda eliminatoria más. Todo ello aumenta el número de partidos, alarga la competición y multiplica las opciones para Selecciones emergentes.

También convierte la fase de grupos en una primera criba menos definitiva que en ediciones anteriores. Los mejores terceros tendrán vida, lo que puede mantener abiertos muchos grupos hasta la última jornada.

El calendario ya está marcado: del 11 de junio al 19 de julio, el fútbol mundial se concentrará en Norteamérica. México abrirá el torneo, mientras que la final coronará al campeón 38 días después.