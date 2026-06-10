Calendario del Mundial 2026: todos los partidos
El torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio con un México - Sudáfrica y terminará el 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey
El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya tiene definidos sus partidos, fechas, horarios y sedes. La competición arrancará el jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y terminará el domingo 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El torneo contará con una fase de grupos dividida en doce grupos, del A al L, y una fase final que comenzará con los dieciseisavos. En total, 48 Selecciones nacionales y 104 partidos en poco más de un mes.
Fechas y sedes del grupo A del Mundial 2026
Equipos: México, Sudáfrica, República de Corea y República Checa.
Jornada 1
- Jueves 11 de junio: México - Sudáfrica (21.00 h) - Estadio Ciudad de México
- Viernes 12 de junio: República de Corea - República Checa (04.00 h) - Estadio Guadalajara
Jornada 2
- Jueves 18 de junio: República Checa - Sudáfrica (18.00 h) - Atlanta Stadium
- Viernes 19 de junio: México - República de Corea (03.00 h) - Estadio Guadalajara
Jornada 3
- Jueves 25 de junio: República Checa - México (03.00 h) - Estadio Ciudad de México
- Jueves 25 de junio: Sudáfrica - República de Corea (03.00 h) - Estadio Monterrey
Fechas y sedes del grupo B del Mundial 2026
Equipos: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.
Jornada 1
- Viernes 12 de junio: Canadá - Bosnia y Herzegovina (21.00 h) - Toronto Stadium
- Sábado 13 de junio: Catar - Suiza (21.00 h) - San Francisco Bay Area Stadium
Jornada 2
- Jueves 18 de junio: Suiza - Bosnia y Herzegovina (21.00 h) - Los Angeles Stadium
- Viernes 19 de junio: Canadá - Catar (00.00 h) - BC Place Vancouver
Jornada 3
- Miércoles 24 de junio: Suiza - Canadá (21.00 h) - BC Place Vancouver
- Miércoles 24 de junio: Bosnia y Herzegovina - Catar (21.00 h) - Seattle Stadium
Fechas y sedes del grupo C del Mundial 2026
Equipos: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Jornada 1
- Domingo 14 de junio: Brasil - Marruecos (00.00 h) - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Domingo 14 de junio: Haití - Escocia (03.00 h) - Boston Stadium
Jornada 2
- Sábado 20 de junio: Escocia - Marruecos (00.00 h) - Boston Stadium
- Sábado 20 de junio: Brasil - Haití (02.30 h) - Philadelphia Stadium
Jornada 3
- Jueves 25 de junio: Escocia - Brasil (00.00 h) - Miami Stadium
- Jueves 25 de junio: Marruecos - Haití (00.00 h) - Atlanta Stadium
Fechas y sedes del grupo D del Mundial 2026
Equipos: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
Jornada 1
- Sábado 13 de junio: Estados Unidos - Paraguay (03.00 h) - Los Angeles Stadium
- Domingo 14 de junio: Australia - Turquía (06.00 h) - BC Place Vancouver
Jornada 2
- Viernes 19 de junio: Estados Unidos - Australia (21.00 h) - Seattle Stadium
- Sábado 20 de junio: Turquía - Paraguay (05.00 h) - San Francisco Bay Area Stadium
Jornada 3
- Viernes 26 de junio: Turquía - Estados Unidos (04.00 h) - Los Angeles Stadium
- Viernes 26 de junio: Paraguay - Australia (04.00 h) - San Francisco Bay Area Stadium
Fechas y sedes del grupo E del Mundial 2026
Equipos: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Jornada 1
- Domingo 14 de junio: Alemania - Curazao (19.00 h) - Houston Stadium
- Lunes 15 de junio: Costa de Marfil - Ecuador (01.00 h) - Philadelphia Stadium
Jornada 2
- Sábado 20 de junio: Alemania - Costa de Marfil (22.00 h) - Toronto Stadium
- Domingo 21 de junio: Ecuador - Curazao (02.00 h) - Kansas City Stadium
Jornada 3
- Jueves 25 de junio: Curazao - Costa de Marfil (22.00 h) - Philadelphia Stadium
- Jueves 25 de junio: Ecuador - Alemania (22.00 h) - New York New Jersey Stadium
Fechas y sedes del grupo F del Mundial 2026
Equipos: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
Jornada 1
- Domingo 14 de junio: Países Bajos - Japón (22.00 h) - Dallas Stadium
- Lunes 15 de junio: Suecia - Túnez (04.00 h) - Estadio Monterrey
Jornada 2
- Sábado 20 de junio: Países Bajos - Suecia (19.00 h) - Houston Stadium
- Domingo 21 de junio: Túnez - Japón (06.00 h) - Estadio Monterrey
Jornada 3
- Viernes 26 de junio: Japón - Suecia (01.00 h) - Dallas Stadium
- Viernes 26 de junio: Túnez - Países Bajos (01.00 h) - Kansas City Stadium
Fechas y sedes del grupo G del Mundial 2026
Equipos: Bélgica, Egipto, RI de Irán y Nueva Zelanda.
Jornada 1
- Lunes 15 de junio: Bélgica - Egipto (21.00 h) - Seattle Stadium
- Martes 16 de junio: Irán - Nueva Zelanda (03.00 h) - Los Angeles Stadium
Jornada 2
- Domingo 21 de junio: Bélgica - Irán (21.00 h) - Los Angeles Stadium
- Lunes 22 de junio: Nueva Zelanda - Egipto (03.00 h) - BC Place Vancouver
Jornada 3
- Sábado 27 de junio: Egipto - Irán (05.00 h) - Seattle Stadium
- Sábado 27 de junio: Nueva Zelanda - Bélgica (05.00 h) - BC Place Vancouver
Fechasy sedes del grupo H del Mundial 2026
Equipos: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
Jornada 1
- Lunes 15 de junio: España - Cabo Verde (18.00 h) - Atlanta Stadium
- Martes 16 de junio: Arabia Saudí - Uruguay (00.00 h) - Miami Stadium
Jornada 2
- Domingo 21 de junio: España - Arabia Saudí (18.00 h) - Atlanta Stadium
- Lunes 22 de junio: Uruguay - Cabo Verde (00.00 h) - Miami Stadium
Jornada 3
- Sábado 27 de junio: Cabo Verde - Arabia Saudí (02.00 h) - Houston Stadium
- Sábado 27 de junio: Uruguay - España (02.00 h) - Estadio Guadalajara
Fechas y sedes del grupo I del Mundial 2026
Equipos: Francia, Senegal, Irak y Noruega.
Jornada 1
- Martes 16 de junio: Francia - Senegal (21.00 h) - New York New Jersey Stadium
- Miércoles 17 de junio: Irak - Noruega (00.00 h) - Boston Stadium
Jornada 2
- Lunes 22 de junio: Francia - Irak (23.00 h) - Philadelphia Stadium
- Martes 23 de junio: Noruega - Senegal (02.00 h) - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Jornada 3
- Viernes 26 de junio: Noruega - Francia (21.00 h) - Boston Stadium
- Viernes 26 de junio: Senegal - Irak (21.00 h) - Toronto Stadium
Fechas y sedes del grupo J del Mundial 2026
Equipos: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Jornada 1
- Miércoles 17 de junio: Argentina - Argelia (03.00 h) - Kansas City Stadium
- Miércoles 17 de junio: Austria - Jordania (06.00 h) - San Francisco Bay Area Stadiu
Jornada 2
- Lunes 22 de junio: Argentina - Austria (19.00 h) - Dallas Stadium
- Martes 23 de junio: Jordania - Argelia (05.00 h) - San Francisco Bay Area Stadium
Jornada 3
- Domingo 28 de junio: Argelia - Austria (04.00 h) - Kansas City Stadium
- Domingo 28 de junio: Jordania - Argentina (04.00 h) - Dallas Stadium
Fechas y sedes del grupo K del Mundial 2026
Equipos: Portugal, RD de Congo, Uzbekistán y Colombia.
Jornada 1
- Miércoles 17 de junio: Portugal - RD de Congo (19.00 h) - Houston Stadium
- Juevezs 18 de junio: Uzbekistán - Colombia (04.00 h) - Estadio Ciudad de México
Jornada 2
- Martes 23 de junio: Portugal - Uzbekistán (19.00 h) - Houston Stadium
- Miércoles 24 de junio: Colombia - RD de Congo (04.00 h) - Estadio Guadalajara
Jornada 3
- Domingo 28 de junio: Colombia - Portugal (01.30 h) - Miami Stadium
- Domingo 28 de junio: RD de Congo - Uzbekistán (01.30 h) - Atlanta Stadium
Fechas y sedes del grupo L del Mundial 2026
Equipos: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Jornada 1
- Miércoles 17 de junio: Inglaterra - Croacia (22.00 h) - Dallas Stadium
- Jueves 18 de junio: Ghana - Panamá (01.00 h) - Toronto Stadium
Jornada 2
- Martes 23 de junio: Inglaterra - Ghana (21.00 h) - Boston Stadium
- Miércoles 24 de junio: Panamá - Croacia (01.00 h) - Toronto Stadium
Jornada 3
- Sábado 27 de junio: Panamá - Inglaterra (23.00 h) - New York New Jersey Stadium
- Sábado 27 de junio: Croacia - Ghana (23.00 h) - Philadelphia Stadium
Fechas y sedes de la fase final del Mundial 2026
Dieciseisavos
- Cruce 73: Domingo 28 de junio: 2º Grupo A - 2º Grupo B (21.00 h)
- Cruce 74: Lunes 29 de junio: 1º Grupo C - 2º Grupo F (19.00 h)
- Cruce 75: Lunes 29 de junio: 1º Grupo E - 3º Grupo A/B/C/D/F (22.30 h)
- Cruce 76: Martes 30 de junio: 1º Grupo F - 2º Grupo C (03.00 h)
- Cruce 77: Martes 30 de junio: 2º Grupo E - 2º Grupo I (19.00 h)
- Cruce 78: Martes 30 de junio: 1º Grupo I - 3º Grupo C/D/F/G/H (23.00 h)
- Cruce 79: Miércoles 1 de julio: 1º Grupo A - 3º Grupo C/E/F/H/I (03.00 h)
- Cruce 80: Miércoles 1 de julio: 1º Grupo L - 3º Grupo E/H/I/J/K (18.00 h)
- Cruce 81: Miércoles 1 de julio: 1º Grupo G - 3º Grupo A/E/H/I/J (22.00 h)
- Cruce 82: Jueves 2 de julio: 1º Grupo D - 3º Grupo B/E/F/I/J (02.00 h)
- Cruce 83: Jueves 2 de julio: 1º Grupo H - 2º Grupo J (21.00 h)
- Cruce 84: Viernes 3 de julio: 2º Grupo K - 2º Grupo L (01.00 h)
- Cruce 85: Viernes 3 de julio: 1º Grupo B - 3º Grupo E/F/G/I/J (05.00 h)
- Cruce 86: Viernes 3 de julio: 2º Grupo D - 2º Grupo G (20.00 h)
- Cruce 87: Sábado 4 de julio: 1º Grupo J - 2º Grupo H (00.00 h)
- Cruce 88: Sábado 4 de julio: 1º Grupo K - 3º Grupo D/E/I/J/L (03.30 h)
Octavos
- Cruce 89: Sábado 4 de julio: Ganador C73 - Ganador C74 (19.00 h)
- Cruce 90: Sábado 4 de julio: Ganador C75 - Ganador C76 (23.00 h)
- Cruce 91: Lunes 6 de julio: Ganador C77 - Ganador C78 (21.00 h)
- Cruce 92: Martes 7 de julio: Ganador C79 - Ganador C80 (02.00 h)
- Cruce 93: Domingo 5 de julio: Ganador C81 - Ganador C82 (22.00 h)
- Cruce 94: Lunes 6 de julio: Ganador C83 - Ganador C84 (02.00 h)
- Cruce 95: Martes 7 de julio: Ganador C85 - Ganador C86 (18.00 h)
- Cruce 96: Martes 7 de julio: Ganador C87 - Ganador C88 (22.00 h)
Cuartos
- Cruce 97: Jueves 9 de julio: Ganador C89 - Ganador C90 (22.00 h)
- Cruce 98: Viernes 10 de julio: Ganador C91 - Ganador C92 (21.00 h)
- Cruce 99: Sábado 11 de julio: Ganador C93 - Ganador C94 (23.00 h)
- Cruce 100: Domingo 11 de julio: Ganador C95 - Ganador P96 (03.00 h)
Semifinales
- Martes 14 de julio: Ganador C97 - Ganador C98 (21.00 h) - AT&T Stadium, Arlington
- Miércoles 15 de julio: Ganador C99 - Ganador C100 (21.00 h) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Tercer y cuarto puesto
- Sábado 18 de julio: Perdedor S1 - Perdedor S2 (23.00 h) - Hard Rock Stadium, Miami
Final
- Domingo 19 de julio: Ganador S1 - Ganador S2 (21.00 h) - MetLife Stadium, New Jersey
Un Mundial más largo, con más Selecciones y más cruces
El Mundial 2026 será el más amplio hasta la fecha. La ampliación a 48 equipos cambia por completo el formato y añade una ronda eliminatoria más. Todo ello aumenta el número de partidos, alarga la competición y multiplica las opciones para Selecciones emergentes.
También convierte la fase de grupos en una primera criba menos definitiva que en ediciones anteriores. Los mejores terceros tendrán vida, lo que puede mantener abiertos muchos grupos hasta la última jornada.
El calendario ya está marcado: del 11 de junio al 19 de julio, el fútbol mundial se concentrará en Norteamérica. México abrirá el torneo, mientras que la final coronará al campeón 38 días después.