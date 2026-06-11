Grupo A de México en el Mundial 2026 | Calendario, partidos, equipos, favoritos y estrellas de cada selección

El Grupo A está compuesto por una de las anfitrionas, México, además de Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur. El primer partido de los nueve que se disputarán en este grupo se jugará el 11 de junio y será el encuentro inaugural del Mundial 2026

El Mundial 2026 será la edición que más selecciones una en una cita que irá del 11 de junio al 19 de julio. Del grupo A al L y un total de 48 selecciones repartidas en estos 12 grupos. El primero, el grupo A, está compuesto por México, uno de los países anfitriones, Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur o República de Corea). El primer partido de los nueve encuentros que se jugarán en este grupo A será el 11 de junio y supondrá el partido inaugural del Mundial 2026. México y Sudáfrica se medirán el jueves 11 a partir de las 21:00 horas.

Calendario y partidos del grupo A: México, Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur

Los encuentros del grupo A del Mundial 2026 que componen México, Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur son los siguientes.

Jornada 1.

México - Sudáfrica (jueves 11 - 21:00 horas)

Corea del Sur - República Checa (viernes 12 - 04:00)

Jornada 2.

República Checa - Sudáfrica (jueves 18 - 18:00)

México - Corea del Sur (viernes 19 - 03:00)

Jornada 3.

República Checa - México (jueves 25 - 03:00)

Sudáfrica - Corea del Sur (jueves 25 - 03:00)

Favoritos del grupo A del Mundial 2026: México, Sudádrica, República Checa y Corea del Sur)

Sin quitar favoritismos a la anfitriona México, dirigida por Javier Aquirre, la selección favorita para terminar primera en el grupo A del Mundial 2026 es Corea del Sur. El combinado asiático vivirá su décimo Mundial consecutivo y con nombres como el ex del Tottenham, Houng-min Son u otros más conocidos dentro del fútbol actual, como los casos de Kang-in Lee o Kin Min-jae, buscarán superar los octavos de final como hicieron en la cita de 2002. Ese Mundial quedó en el recuerdo por las descaradas ayudas arbitrales que recibieron los anfitriones coreanos ante España e Italia.

La otra gran favorita sería la México de Javier Aquirre, que como anfitriona deberá dar un extra ante su público. México cuenta con figuras de renombre como Obed Vargas del Atlético de Madrid o Álvaro Fidalgo del Real Betis. También destaca Santi Giménez, actualmente en el Milan. El combinado que dirige Javier Aguirre tiene a leyendas de la tri como Guillermo Ochoa o Raúl Jiménez.

Las estrellas del grupo A del Mundial 2026

Además de las citadas estrellas de México y Corea del Sur, Sudáfrica tiene en el Mamelodi Sundows su bloque más importante del combinado nacional y destaca Lyle Foster, delantero del Burnley inglés. La República Checa, ya sin nombres como Nedved, Rosicky o Cech, apuesta por un bloque físico y muy ordenado en lo táctico. Destaca Patrik Schick y el talento de Miroslav Koubek.