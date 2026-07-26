Dani Olmo reabre la polémica tras la agresión de Ayala: "Está faltando a la verdad"

Los jugadores de Argentina protagonizaron varias agresiones contra los españoles tras la final del Mundial 2026, y una semana después Dani Olmo niega unas disculpas sinceras de Roberto Ayala

España se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia hace justo una semana. Ferrán Torres fue el gran protagonista del partido gracias a ser el autor del único gol de esta final, pero también lo fueron varios jugadores de Argentina, aunque no por buenos motivos. Una vez finalizado el partido, jugadores como Leandro Paredes e incluso el cuerpo técnico de la 'Celeste', protagonizaron imágenes bochornosas al agredir a jugadores de la Selección española.

Uno de ellos fue Dani Olmo, quién sufrió una agresión por parte de Roberto Fabián Ayala, miembro del equipo técnico argentino. A pesar de que las aguas de la polémica con Argentina están más calmadas, ahora el delantero de la 'Roja' vuelve a abrir este debate y se pronuncia sobre el incidente con los jugadores del equipo rival.

Dani Olmo niega las disculpas de Ayala tras su agresión en la final del Mundial 2026

Una vez finalizado el enfrentamiento entre España y Argentina en la final del torneo de selecciones, que se saldó con la victoria del equipo de Luis de la Fuente, hubo varias tanganas entre los jugadores de ambos países, provocadas por varios jugadores de Argentina. Una de las agresiones fue un golpe a Dani Olmo por parte de Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico, que pidió disculpas varios días después.

Sin embargo, el jugador del FC Barcelona no se cree estas palabras, asegurando que el argentino "falta a la verdad", y que no necesita unas disculpas que no son reales. "Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente" ha reconocido Olmo en declaraciones para el Diari de Terrassa, la primera vez que se pronuncia sobre los incidentes de la final.

"Está faltando a la verdad. Yo no le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad" añade el delantero, dejando claro que las palabras del argentino no son reales.

Dani Olmo rompe su silencio sobre el incidente con Roberto Ayala

A pesar de no creerse las disculpas de Ayala, reconociendo que además ha mentido para justificar su comportamiento, ha dejado un recado al técnico argentino. "La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso comporta una gran responsabilidad" añade el jugador catalán" explica Olmo, dejando caer que el comportamiento de los argentinos está lejos de ser ejemplo para alguien.

"Gracias a Dios, lo que es realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo" concluye el jugador de la Selección española.