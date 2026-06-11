México - Sudáfrica, en directo el partido inaugural del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo y online el encuentro inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El choque corresponde al primero del grupo A

Con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica se vivirá por primera vez la reedición de un choque que ya fue el primero en otra cita mundialista, concretamente en 2010. En esa ocasión fue Sudáfrica la anfitriona y los aficionados españoles recordarán que España ganó el que hasta el momento es su único Mundial.

Antes de que el encuentro entre México y Sudáfrica arranque, se vivirá la primera de las tres ceremonias inaugurales que contará este Mundial. La segunda será en Canadá y la tercera en Estados Unidos. Lo de que el Mundial se dispute en tres sedes tiene esto, que se vivirán tres ceremonias inaugurales.

La México de Javier Aguirre tiene el dudoso honor de ser la selección que más partidos ha disputado en un Mundial y que no ha alzado nunca la copa de campeón del Mundo. En este Mundial 2026 en el que será una de las anfitrionas, buscará llegar a las rondas finales de la mano del 'vasco' Aguirre.

La Selección de Sudáfrica, que dirige Hugo Broos, llegó al Estadio Azteca al ritmo de música y bailando. Los Bafana Bafana siempre ponen un toque de alegría en este tipo de citas.

En estos momentos se está celebrando la gala inaugural (la primera de tres) del Mundial 2026. Sobre el césped del Estadio Azteca se desarrolla una bonita gala inaugural.

El grupo Maná no se ha querido perder esta gala inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Gran ambiente en unas gradas que cantan junto al artista mexicano.

México y Sudáfrica abrirán este Mundial 2026. El Mundial 2026 será una cita histórica en el mundo del fútbol por varios factores, el primero de ellos es que se contará por primera vez con tres sedes. El segundo de ellos es que por primera vez habrá 48 selecciones participando y esto ha traído la posibilidad de que selecciones como Cabo Verde, Uzbekistán o Curazao, puedan estar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

La México de Javier Aguirre será la primera de las tres anfitrionas que debute en este Mundial 2026. Con el Estadio Azteca como escenario, donde desde las 19:30 horas (hora peninsular española) dará comienzo la gala inaugural de esta cita histórica, México y Sudáfrica reeditarán el partido que abrió el telón en el Mundial de 2010 que se disputó en territorio sudafricano y en el que la Selección española terminó como campeona.

México - Sudáfrica en directo el partido inaugural del Mundial 2026

México, con Javier Aguirre como seleccionador, tratará en el complicado grupo A del Mundial, de meterse entre las dos primeras para conseguir un billete directo a dieciseisavos de final de la cita veraniega. México tiene el dudoso honor de ser la Selección que más partidos ha disputado en un Mundial sin haber conseguido levantar el título en al menos una ocasión.

Si hablamos de estrenos mundialistas, México ha logrado seis victorias y dos empates desde Estados Unidos 1994. Llegando a la actualidad, el combinado que dirige Javier Aguirre ha ganado seis de sus últimos ocho encuentros y solo empató ante Bélgica y Portugal. No pierde México un partido desde noviembre de 2015 cuando cayó en casa ante Paraguay por 1-2.

México - Sudáfrica hoy en directo el partido inaugural del Mundial 2026

Sudáfrica, con Hugo Broos al frente, disputa en este 2026 su cuarto Mundial, el primero desde que fuese anfitriona en 2010 por lo que el objetivo es claro: avanzar a la siguiente ronda. Sudáfrica, que quedó en su grupo de clasificación por detrás de Nigeria, ha experimentado una importante caída de rendimiento en los últimos cinco encuentros que ha disputado. Contando el último oficial ante Camerún, suman dos derrotas y tres empates ante Jamaica, Nicaragua y Panamá.

Enfrentamientos previos entre México y Sudáfrica

México y Sudáfrica solo se han visto en el Mundial en una ocasión. Fue en 2010 tal y como apuntamos anteriormente y ese encuentro terminó con empate. La ocasión anterior fue en 2005 en la Copa Oro y ahí Sudáfrica venció por 2-1. Este jueves a partir de las 21:00 horas con el Estadio Azteca como escenario, México buscará su primer triunfo en un Mundial ante Sudáfrica y de paso ser el primer líder en esta fase de grupos del Mundial 2026.