Duelo en vísperas del Mundial para la México de Javier Aguirre ante otro ex de LaLiga EA Sports

Veljko Paunovic, ex técnico de Real Oviedo y Javier Aguirre, con pasado en varios equipos de Primera en España, siendo los últimos Mallora y Leganés, se medirán este jueves en un amistoso entre los combinados de Serbia y México

El Mundial 2026 tendrá a partir del próximo 11 de junio una amplia representación de jugadores de LaLiga EA Sports. Pero además de jugadores, el Mundial 2026 también contará con técnicos que en algún momento de su carrera han dirigido a algún equipo de LaLiga EA Sports. Véanse los casos de Ancelotti, Julen Lopetegui o algún caso más recientes como Javier Aguirre.

Precisamente el mejicano se medirá este jueves a otro ex de LaLiga como el técnico Paunovic en un amistoso entre México y Serbia que se disputará en el país azteca. Javier Aguirre tomó el mando de la Selección de México después de despedirse en junio de 2024 del Real Mallorca tras casi 100 encuentros oficiales. En el caso de Paunovic, tras devolver al Real Oviedo a Primera, fue despedido al comienzo de la temporada que terminó hace escasas semanas.

Paunovic ante Aguirre, con miras al Mundial para una de las anfitrionas y con LaLiga EA Sports en el retrovisor

La México de Javier Aguirre viene de una racha de partidos que hace que no haya perdido en todo lo que va de 2026. Los pupilos de Javier Aguirre han sumado cinco triunfos en los últimos siete encuentros y serán los encargados de abrir el telón del Mundial el próximo 11 de junio ante Sudáfrica. Antes, México tiene en su agenda dos amistosos, el primero fue el pasado 31 de mayo ante Australia y los aztecas vencieron por 1-0. El segundo será este jueves ante la Serbia de Paunovic como último paso antes del debut mundialista.

Javier Aguirre vivirá con México su tercera experiencia como seleccionador y su tercer Mundial además del que jugó de corto en 1986. El técnico mejicano no esconde la ilusión: "Estoy a toda madre, ilusionado, soy un afortunado, pero de los de verdad. De los grandes". Además, quiso avisar sobre la Selección de Sudáfrica de cara al debut del próximo 11 de junio: "Sudáfrica lo ha hecho muy bien, me ganó en la Copa África cuando dirigí a Egipto y con México ya nos enfrentamos hace años. Están creciendo con algunos jugadores en el extranjero". México forma parte del grupo A junto a la anteriormente citada Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur.

Paunovic quiere volver a demostrar que el Real Oviedo se equivocó

Paunovic fue quizás uno de los despidos más injustos a nivel de entrenadores en LaLiga EA Sports 2025/26. El técnico serbio fue despedido cuando el Real Oviedo estaba fuera de los puestos de descenso. Con el paso del tiempo, se demostró que la decisión de la entidad carbayona fue errónea ya que terminaron descendiendo a Segunda.

Paunovic, seleccionador de Serbia

Paunovic ya habló de su salida del Real Oviedo en el pasado pero ahora sus miras están puestas en seguir creciendo con su país aunque no estén clasificados para el Mundial. En el primero de los dos amistosos que tienen agendados los serbios como sparring de selecciones mundialistas, los balcánicos cayeron contra todo pronóstico ante Cabo Verde, debutante en la cita mundialista y rival de la Selección española.

Ahora la Serbia de Paunovic quiere demostrar que solo fue un tropiezo lo de Cabo Verde y que mejor forma de hacerlo que ganarle a una de las anfitrionas: México. Paunovc comentó en la previa que el choque ante los pupilos de Javier Aguirre les debe servir para aprender: "Somos una selección nueva, muy joven, en el partido contra Cabo Verde hicimos debutar a varios jugadores, mañana seguramente también lo haremos. Ha sido un desafío ya que tenemos jugadores importantes lesionados, pero venimos con un grupo con hambre de aprender y que busca una oportunidad, aunque eso no quita lo competitivos que vamos a ser ante México".