La canción oficial del Mundial 2026
El 'Dai Dai' de Shakira, que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy será la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Existen otros temas como 'Lighter' de Jelly Rock y Carín León o 'Por ella' de Belinda y Ángeles Azules
El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será la cita más importante a nivel futbolístico de este año. El Mundial es por tanto un gran escaparate, no solo para los propios futbolistas, sino para los artistas. En este sentido, la FIFA elige cada cuatro años la denominada "canción del Mundial". Para la cita que arrancará el próximo 11 de junio, la FIFA ha elegido la canción 'Dai Dai' que canta la artista colombiana Shakira junto al nigeriano Burna Boy.
Shakira ya sabe lo que es tener una canción suya como himno de un Mundial ya que en Sudáfrica 2010 lanzó el conocido 'Waka Waka' y en Brasil 2014 el 'La La La'. La FIFA por lo tanto ha apostado a caballo ganador con Shakira.
El 'Dai Dai' de Shakira, canción oficial del Mundial 2026
El 'Dai Dai' que amenizará todos los encuentros del Mundial 2026 y que tanto Shakira como Burna Boy se encargarán de cantar en la final del 19 de julio en el Met Life Stadium, representa en su título una expresión italiana que significa "vamos, vamos". El 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy mezcla hasta tres idiomas como son el italiano, español e inglés.
La canción oficial del Mundial 2026 busca recordar el 'Waka Waka'
La canción oficial del Mundial 2026 ha querido apostar a un éxito en estas citas como el 'Waka Waka' que ya viralizó a la perfección Shakira y que trae muy buenos recuerdos en España ya que se asocia a la consecución del Mundial en Sudáfrica 2010. El 'Dai Dai' ha sido compuesto por Shakira, Ed Sheeran, Alexander "A.C." Castillo Vasquez, Ahmed Saghir y Jon Bellion.
La canción oficial del Mundial 2026 menciona a Ronaldo, Iniesta, Messi o Mbappé
El 'Dai Dai' invita al mundo con su letra a soñar alto y perseguir los sueños: "Dale, no olvides lo que vales / Juega como tú sabes". Además, en su letra se recoge una especial mención a alguno de los futbolistas más importantes en la historia de los mundiales como son: Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah.
También hay mención a varios países, entre los que se encuentran casi todos los anfitriones (no está Canadá) y algunos de los campeones del Mundo como Brasil, Argentina o la propia España. Todos los países que menciona la canción 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy son: Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón, Corea y Países Bajos.
Letra completa en español de la canción oficial del Mundial 2026: Dai Dai de Shakira y Burna Boy
Sabías desde el día en que naciste
Que aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)
-
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)
-
Ven, sigue tu deseo
Donde hay voluntad, hay un camino
Eres el dueño de ese fuego
Nadie puede quitártelo
Sudor y sangre para escribir tu historia
Así es como abriste el camino
Estás a punto de alcanzar la gloria
Solo un paso más
-
Todos los altibajos
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
-
La energía es contagiosa (ya sabes)
Y nunca nos falla (no, no)
Nadie se está cansando (yo sé)
Porque tienes ese fuego (ayo)
Sueña un poco más alto
Vamos, vamos, vamos
-
Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener
No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)
De la tierra y las lágrimas, hacemos oro
Somos más que carne y huesos
-
Todos los altibajos (altibajos)
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
-
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia
Sudáfrica, España, México, Japón
Corea, Países Bajos
-
Sabías desde el día en que naciste
Aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)
-
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Otras canciones del Mundial 2026
La canción 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy forma parte de un disco y es que la FIFA ha querido en este Mundial que no solo haya un tema único. También están 'Lighter' de Jelly Roll y Carín León. Este mezcla géneros como rock, banda y country con la intención de representar a los tres países anfitriones.
También están 'Por ella' que cantarán Belinda y Ángeles Azules y 'Echo', que interpreta el conocido Daddy Yankee junto a Shensea. Con este grupo de canciones que encabeza 'Dai Dai, la FIFA busca que las 48 selecciones que participarán en este Mundial se sientan representadas.