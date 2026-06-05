El 'Dai Dai' de Shakira, que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy será la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Existen otros temas como 'Lighter' de Jelly Rock y Carín León o 'Por ella' de Belinda y Ángeles Azules

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será la cita más importante a nivel futbolístico de este año. El Mundial es por tanto un gran escaparate, no solo para los propios futbolistas, sino para los artistas. En este sentido, la FIFA elige cada cuatro años la denominada "canción del Mundial". Para la cita que arrancará el próximo 11 de junio, la FIFA ha elegido la canción 'Dai Dai' que canta la artista colombiana Shakira junto al nigeriano Burna Boy.

Shakira ya sabe lo que es tener una canción suya como himno de un Mundial ya que en Sudáfrica 2010 lanzó el conocido 'Waka Waka' y en Brasil 2014 el 'La La La'. La FIFA por lo tanto ha apostado a caballo ganador con Shakira.

El 'Dai Dai' de Shakira, canción oficial del Mundial 2026

El 'Dai Dai' que amenizará todos los encuentros del Mundial 2026 y que tanto Shakira como Burna Boy se encargarán de cantar en la final del 19 de julio en el Met Life Stadium, representa en su título una expresión italiana que significa "vamos, vamos". El 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy mezcla hasta tres idiomas como son el italiano, español e inglés.

La canción oficial del Mundial 2026 busca recordar el 'Waka Waka'

La canción oficial del Mundial 2026 ha querido apostar a un éxito en estas citas como el 'Waka Waka' que ya viralizó a la perfección Shakira y que trae muy buenos recuerdos en España ya que se asocia a la consecución del Mundial en Sudáfrica 2010. El 'Dai Dai' ha sido compuesto por Shakira, Ed Sheeran, Alexander "A.C." Castillo Vasquez, Ahmed Saghir y Jon Bellion.

La canción oficial del Mundial 2026 menciona a Ronaldo, Iniesta, Messi o Mbappé

El 'Dai Dai' invita al mundo con su letra a soñar alto y perseguir los sueños: "Dale, no olvides lo que vales / Juega como tú sabes". Además, en su letra se recoge una especial mención a alguno de los futbolistas más importantes en la historia de los mundiales como son: Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah.

También hay mención a varios países, entre los que se encuentran casi todos los anfitriones (no está Canadá) y algunos de los campeones del Mundo como Brasil, Argentina o la propia España. Todos los países que menciona la canción 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy son: Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón, Corea y Países Bajos.

Letra completa en español de la canción oficial del Mundial 2026: Dai Dai de Shakira y Burna Boy

Sabías desde el día en que naciste

Que aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)

-

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)

-

Ven, sigue tu deseo

Donde hay voluntad, hay un camino

Eres el dueño de ese fuego

Nadie puede quitártelo

Sudor y sangre para escribir tu historia

Así es como abriste el camino

Estás a punto de alcanzar la gloria

Solo un paso más

-

Todos los altibajos

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

-

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

-

La energía es contagiosa (ya sabes)

Y nunca nos falla (no, no)

Nadie se está cansando (yo sé)

Porque tienes ese fuego (ayo)

Sueña un poco más alto

Vamos, vamos, vamos

-

Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener

No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)

De la tierra y las lágrimas, hacemos oro

Somos más que carne y huesos

-

Todos los altibajos (altibajos)

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

-

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

-

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia

Sudáfrica, España, México, Japón

Corea, Países Bajos

-

Sabías desde el día en que naciste

Aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)

-

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Otras canciones del Mundial 2026

La canción 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy forma parte de un disco y es que la FIFA ha querido en este Mundial que no solo haya un tema único. También están 'Lighter' de Jelly Roll y Carín León. Este mezcla géneros como rock, banda y country con la intención de representar a los tres países anfitriones.

También están 'Por ella' que cantarán Belinda y Ángeles Azules y 'Echo', que interpreta el conocido Daddy Yankee junto a Shensea. Con este grupo de canciones que encabeza 'Dai Dai, la FIFA busca que las 48 selecciones que participarán en este Mundial se sientan representadas.