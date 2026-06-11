México - Sudáfrica: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido inaugural del Mundial 2026

México y Sudáfrica abren de forma oficial el Mundial 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca, donde se espera un ambientazo; los de Aguirre buscan dominar y los de Broos sorprender al contragolpe

El Mundial 2026 ya está aquí, es una realidad. Se acabaron las semanas, los días y las horas de espera. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá arranca este jueves su partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México donde una de las selecciones anfitrionas, México, recibe a Sudáfrica.

La selección que dirige Javier Aguirre llega a la cita mundial con la ilusión de comenzar con buen pie y para ello se apoyará en su público, eso sí, la 'Tri' deberá tener mucho cuidado pues aunque Sudáfrica tiene un nivel inferior, es un combinado muy rápido y letal al contragolpe.

Fidalgo, en la sala de máquinas azteca

Todavía no podrá contar Aguirre con Édson Álvarez de inicio. El jugador del West Ham se recupera de una cirugía de tobillo y ha tenido poco protagonismo este año, por lo que el 'Vasco' Aguirre podría salir con Erik Lira de inicio, clave en el centro del campo junto con junto a Brian Gutiérrez y el español nacionalizado mexicano Álvaro Fidalgo, jugador del Betis.

Arriba también apunta a la titularidad el máximo goleador de la liga saudí Julián Quiñones, colombiano de nacimiento, que formaría junto a Raúl Jiménez, completando Alvarado el tridente ofensivo de la selección mexicana.

Sudáfrica empató con México 1-1 en la inauguración del Mundial de 2010 y es el último equipo africano que venció a México, en 2005. Aunque ahora llega al Mundial con una selección venida a menos y con la mayoría de jugadores de la liga local que se conocen bien y poseen calidad.

El plan de Sudáfrica está muy claro

Para el seleccionador Hugo Broos el plan no es otro que el de estar bien organizado en defensa para intentar sorprender a los mexicanos al contragolpe, con una línea de ataque liderada por Lyle Foster.

Los sudafricanos llevan una semana entrenándose en Pachuca, ciudad del centro de México con una altitud de 2.459 metros sobre el mar, superior a la de la Ciudad de México, lo cual les ha permitido trabajar en condiciones similares a la del Estadio Azteca, que este jueves se convertirá en el primero con tres Mundiales.

Una victoria será vital para cualquiera de los dos, que cerrarán la fase de grupos ante Corea del Sur y República Checa, en un grupo muy igualado y promete emociones fuertes hasta la tercera y definitiva jornada.

Alineaciones probables

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo; Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Sibisi Nkosinathi, Mbekezeli Mbokasi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sithole Sphepelo, Appollis Oswin, Themba Zwane, Relebohile Mokofeng; Lyle Foster.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el México - Sudáfrica?

El que será el partido inaugural del Mundial 2026 se juega este jueves 14 de junio a partir de las 21:00 horas en España. El duelo que da el pistoletazo de salida al torneo se disputa en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

TV e Internet: ¿Dónde puedo seguir el México - Sudáfrica?

El choque entre mexicanos y sudafricanos se podrá seguir en directo a través de la televisión por la plataforma de pago de DAZN y también en abierto a través de La1 y RTVE Play. Si por el contrario no tiene la oportunidad de verlo a través de televisión, podrá hacerlo por internet en nuestra web, www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos minuto a minuto todo lo que acontezca sobre el terreno de juego del Estadio Azteca así como las posteriores reacciones.