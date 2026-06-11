Dónde ver el Mundial 2026 en TV y online

El Mundial 2026 comienza en breve, donde la Selección española es una de las grandes favoritas. Por ello, RTVE y DAZN ofrecerán una cobertura sin precedente en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Será la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y un nuevo formato que multiplicará las opciones para ver fútbol durante más de un mes.

En España, los derechos televisivos estarán repartidos entre emisión en abierto y plataformas de pago. Los aficionados podrán ver gratis una parte importante del torneo a través de RTVE, mientras que quienes quieran seguir absolutamente todos los partidos deberán recurrir a DAZN.

Dónde ver gratis los partidos del Mundial 2026 en España

La principal opción para ver el Mundial 2026 gratis en España será RTVE. La televisión pública emitirá en abierto una selección de partidos del torneo, incluyendo todos los encuentros de la Selección española, el partido inaugural, varios duelos destacados de la fase de grupos y las rondas decisivas.

Los partidos se podrán ver en televisión a través de La 1, Teledeporte y, según programación, otros canales de RTVE. También estarán disponibles online mediante RTVE Play, tanto en la web como en la aplicación para móviles, tablets y televisores inteligentes.

Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026

Para ver los 104 partidos del Mundial 2026, la plataforma clave será DAZN. La compañía posee los derechos de pago en España y ofrecerá el torneo completo, desde el partido inaugural hasta la final.

DAZN emitirá todos los encuentros en directo a través de su aplicación, disponible en smart TV, móviles, tablets, ordenadores y navegadores web. Para acceder al Mundial completo será necesario tener contratado el paquete correspondiente de la plataforma.

Partidos de España en el Mundial 2026: horarios y dónde ver

La Selección española jugará la fase de grupos del Mundial 2026 dentro del Grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Sus tres partidos estarán disponibles gratis en abierto por RTVE.

Lunes 15 de junio: España - Cabo Verde (18:00 horas) en La 1 y RTVE Play

Domingo 21 de junio: España - Arabia Saudí (18:00 horas) en La 1 y RTVE Play

Sábado 26 de junio: Uruguay - España (02:00 horas) en La 1 y RTVE Play

Partidos del Mundial 2026 confirmados en abierto por RTVE en fase de grupos

Además, RTVE emitirá en abierto una selección de partidos de la fase de grupos, además de todos los encuentros de España. Estos son los encuentros confirmados: