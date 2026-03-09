Nuevos contactos con Kang-in Lee, pero el PSG se mantiene firme en el precio

El Atlético de Madrid se ha marcado como uno de los objetivos del próximo mercado de fichajes de verano el incorporar al extremo de Corea del Sur que es el favorito para sustituir a Griezmann, que apunta a marcharse al Orlando City de la MLS. A pesar de ello la operación no está sencilla por las exigencias del Paris Saint-Germain

Aunque está centrado en realizar la mejor temporada posible, el Atlético de Madrid trabaja en la planificación de la próxima campaña en donde el objetivo es elevar el nivel del equipo para poder pelear LaLiga a Real Madrid y FC Barcelona. Para ello, se necesitan buenos fichajes y uno de los futbolistas que es prioridad en el club rojiblanco es Kang-in Lee, extremo del PSG. Una operación que avanza poco a poco con nuevos contactos, pero que no está fácil porque el Paris Saint-Germain desea renovar al jugador y porque de dejarlo salir pide bastante dinero.

El Atlético de Madrid tiene nuevos contactos con el representante de Kang-in Lee

El Atlético de Madrid sigue avanzando para intentar el fichaje de Kang-in Lee, quien se ha convertido en uno de sus objetivos para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada. El de Corea del Sur es uno de los futbolistas que más gusta para sustituir a Antoine Griezmann que apunta a que se marchará al Orlando City de la MLS de Estados Unidos.

El Atlético de Madrid ha mantenido nuevos contactos con el representante de Kang-in Lee para ficharlo el próximo verano. Según Sky Sports, el club rojiblanco y el agente del surcoreano se han reunido en los últimos días en Madrid y han perfilado algunos detalles.

A pesar de ello, la operación no está sencilla porque el Paris Saint-Germain sigue por la labor de renovar a Kang-in Lee, a pesar de que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, con el que quiere contar en su proyecto de futuro. Por otro lado, en caso de que no pueda convencer al jugador para extender su contrato, el PSG se mantiene firme en cuanto al precio de salida que le ha puesto al asiático. El club francés exige, al menos, 40 millones de euros para dar luz verde a la marcha del extremo de 23 años.

El rendimiento de Kang-in Lee esta temporada en el PSG

Kang-in Lee está siendo esta temporada un futbolista con un rol secundario en el Paris Saint-Germain. Es cierto que el de Corea del Sur está contando con minutos en el equipo que entrena Luis Enrique, pero también que no es titular. Un rol que sí puede tener en el Atlético de Madrid, siendo esa una de las bazas que puede jugar el club rojiblanco para convencerlo para dar el paso.

Kang-in Lee ha disputado en esta campaña un total de 29 partidos y 1.374 minutos en los que ha marcado 3 goles y ha dado 4 asistencias.