Bernardo Silva confiesa que el Barcelona es una opción pero todavía no ha tomado una decisión

El portugués es objeto de deseo de la entidad azulgrana y el Atlético de Madrid, entre otros, y dice que irán donde le quieran "de verdad"

El futuro de Bernardo Silva sigue siendo una incógnita mientras el futbolista portugués, que está libre tras terminar su vinculación con el Manchester City, ha reconocido públicamente que el FC Barcelona es una opción. No es la única porque también Atlético de Madrid y otros equipos europeos lo pretenden.

El atacante, concentrado estos días con la selección de Portugal para preparar el Mundial, fue cuestionado por el interés del FC Barcelona por hacerse con sus servicios. "Es una opción que tengo, pero aún no he tomado una decisión", reconoció en Lisboa tras el triunfo del combinado de su país ante Chile.

Bernardo Silva dice que irá a un equipo donde sienta que le quieren "de verdad"

Sin entrar en demasiados detalles, Bernardo Silva dejó algunas pistas de lo que busca en su nueva etapa sus 31 años. "Al final voy a intentar buscar un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión lo van a saber", relató.

Bernardo Silva es un futbolista codiciado por su condición de agente libre y por las cualidades que ha mostrado a lo largo de su carrera. Por el eso portugués ha reconocido que tiene "muchas opciones", pero que por "respeto por todos los equipos" interesados no iba a entrar en más profundidades.

La puja del Atlético de Madrid y el Barcelona por Bernardo Silva

Muchos apuntan a que LALIGA podría ser el destino de Bernardo Silva con el Atlético de Madrid y el Barcelona pujando con fuerza por el futbolista. Otros como la Juventus, que también quiso al mediapunta, podría haber quedado relegado de la carrera por firmarlo.

El cuadro colchonero está firmemente interesado en contratarlo. Con la marcha de Antoine Griezmann, el Atlético de Madrid busca una referencia en la zona de ataque con un jugador creativo y que cuente con experiencia. Un rol que podría desempeñar a la perfección Bernardo Silva.

También el Barcelona, por su estilo de juego, encaja en el deseo de firmar al portugués. Además cuenta con el aval de Hansi Flick que valora lo que puede aportar a su equipo un futbolista del nivel de Bernardo Silva.

La vigencia de Bernardo Silva la demuestran sus números en la última temporada con el Manchester City. Logró 3 goles y dio 5 asistencias en los 52 partidos y 3.795 minutos que disputó. Interesantes prestaciones de un jugador que fue de la máxima confianza de Pep Guardiola en un equipo de máxima exigencia.

La prioridad de Bernardo Silva ahora es el Mundial con Portugal

Probablemente haya que esperar algún tiempo para saber qué hará Bernardo Silva. El Mundial, que arranca el próximo 11 de junio, es de prioridad absoluta para el jugador. Se trata de uno de los futbolistas referencias del combinado luso que es, además, uno de los máximos favoritos para conquistar el título en la cita que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Encuadrada en el grupo K, Portugal se verá las caras en la primera fase con la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.