El Atlético de Madrid se suma a los pretendientes por Bernardo Silva

Los colchoneros ven al portugués como sucesor de Antoine Griezmann y se meten en la pelea por firmar al jugador que acaba contrato con el Manchester City

El Atlético de Madrid se suma a la lista de pretendientes por Bernando Silva, el talentoso jugador portugués que quedará libre en unos días tras acabar su vinculación con el Manchester City. Son varios los equipos de relumbrón que han puesto los ojos en este jugador que tras el Mundial cambiará de aires. Los colchoneros también quieren al futbolista y lo ven como el sucesor de Antoine Griezmann.

No es una operación fácil por la alta competencia por Bernardo Silva. Clubes del nivel como el Barcelona, Milan, Juventus o Chelsea han movido ficha por el portugués. Ahora, según Marca, el Atlético de Madrid se ha sumado a esta carrera por el futbolista de 31 años que jugará en unas semanas el Mundial con Portugal.

Tras seis temporadas en el Manchester City, Bernardo Silva acaba contrato con los ingleses y tiene el tremendo aliciente de poder llegar con la carta de libertad y sin que haya que pagar traspaso alguno por él. Claro que eso hace que sean muchos los pretendientes para este futbolista capaz de desenvolverse en distintas posiciones de ataque.

Bernardo Silva, como posible sucesor de Griezmann

El Atlético de Madrid, con la marcha de Griezmann a la MLS norteamericana, necesita un futbolista de calidad en la zona ofensiva, también un referente que pueda cubrir el innegable hueco que deja el francés. No es fácil y de ahí que haya pensado en Bernardo Silva, por el que ya ha iniciado movimientos.

Los números de Bernardo Silva con el Manchester City son más que contundentes. Ha conquistado seis títulos de la Premier League y la Champions League de la mano de Pep Guardiola. Son un total de 77 goles y 76 asistencias en sus 459 partidos con el conjunto inglés. Un futbolista con ascendencia en el juego de su equipo y que ahora queda libre.

Bernando Silva busca "un equipo donde pueda seguir compitiendo"

Sin entrar en demasiados detalles, el propio Bernardo Silva se refería a su futuro, una vez que deje el Manchester City. Hablaba de su destino entrevista con The Athletic: "Un equipo donde pueda seguir compitiendo, donde pueda jugar al máximo nivel, que es lo que aún quiero hacer, y donde mi familia sea feliz. Tengo una idea y una preferencia, pero ya veremos qué pasa".

En ese sentido, Bernardo Silva señalaba que prefería acabar la temporada antes de tomar una decisión sobre el rumbo de su carrera. "Sinceramente, no sé dónde voy a estar. Solo quiero disfrutar y concentrarme en mis últimos partidos aquí. Le dije a mi agente que hablaré con él el 25, el día después del partido contra el Aston Villa", argumentaba.

Desde hace semanas se viene hablando del interés del Barcelona, también en Italia, equipos del poderío como la Juventus y el Milan, tienen entre sus deseos a Bernando Silva. Durante las últimas fechas se ha hablado de la reestructuración que el Atlético de Madrid quiere hacer de su parcela defensiva, aunque también en ataque necesita refuerzos con la salida de Griezmann y ante lo que pueda suceder finalmente con Julián Álvarez, otro de los nombres del mercado.