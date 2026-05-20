El Atlético de Madrid prepara otro fichaje tras Joao Gomes: objetivo Nicolò Tresoldi

Desde Alemania aseguran que el Atlético de Madrid está detrás del joven delantero del Brujas, que ya marcó a los rojiblancos en Champions y que acumula numerosos pretendientes

El Atlético de Madrid está dispuesto a ir con todo al mercado de verano. La llegada de Apollo Group como máximo accionista al club rojiblanco ha supuesto una inyección económica que Mateu Alemany quiere exprimir al máximo ahora que está a punto de abrirse la ventana de fichajes.

De hecho, el director de fútbol del Atlético de Madrid ya ha dejado cerrado el fichaje de Joao Gomes tras alcanzar un principio de acuerdo con el Wolverhampton para su anuncio el próximo 1 de julio, pero el dirigente rojiblanco no se ha quedado ahí. Tras al centrocampista brasileño, Alemany va ahora a por un delantero, y uno de los que más gusta en el joven Nicolò Tresoldi.

Con la marcha de Antoine Griezmann y después del intento fallido de Giacomo Raspadori el pasado verano. Así lo desvela Sky Sports Alemania, quien asegura que el delantero del Brujas es uno de los objetivos del Atlético de Madrid para este próximo verano.

Un viejo conocido del Atlético de Madrid

Curiosamente, Tresoldi se ha enfrentado esta temporada al Atlético de Madrid, en la ronda de playoff previo a los octavos de final de la Champions League, donde el italo-germano le marcó un gol en el 3-3 de la ida en Brujas, dejando muy buena imagen ante los dirigentes rojiblancos, que tomaron buena nota.

En su primera temporada en el Brujas, Nicolò Tresoldi ha sido importantísimo para el club belga disputando un total de 56 partidos en los que ha firmado 19 goles y siete asistencias (trece y tres en la Jupiler Pro League).

Muchos interesados y un precio de salida

El Brujas pagó al Hannover 96 7,5 millones de euros y lo cierto es que los belgas se frotan las manos viendo la enorme competencia que hay por su jugador, pues el Atlético de Madrid no es el único interesado, según el medio alemán, clubes como el Estrasburgo en Francia, el Arsenal en Inglaterra o el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen en Alemania son algunos de ellos.

Por todo ello, en el Brujas no aceptarán una cantidad inferior a los 30 millones de euros, cifra que ya habrían rechazado por su delantero, cuya cotización ha subido esa temporada desde los nueve hasta los 13 millones de euros.

Nacido en Cagliari (Italia), Nicolò Tresoldi se ha formado como futbolista en Alemania, en la cantera del Hannover 96, desde donde salió el pasado verano rumbo a Brujas. El delantero, pese a tener la doble nacionalidad, italiana y alemana, ha jugado para la Mannschaft en su etapa sub 21, hasta este mismo mes de marzo, por lo que parece que tarde o temprano dará el salto a la absoluta de Alemania.