Principio de acuerdo por Joao Gomes: al Atlético de Madrid por 45 millones

El club rojiblanco ha dejado cerrada la incorporación del centrocampista brasileño del Wolverhampton, que se anunciará el próximo 1 de julio cuando arranque formalmente el mercado de fichajes

Ya hay principio de acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Wolverhampton inglés para el traspaso de Joao Gomes al conjunto madrileño. Ambos clubes llevan negociando en las últimas semanas una operación que se cerrara en torno a los 45 millones de euros, variables incluidas, y que podría anunciarse en el primer día del mercado de verano, es decir, el 1 de julio.

El medio Sky Sports ya da por cerrado un acuerdo en el que se avanzó muchísimo la pasada semana cuando ambos clubes tenían un acuerdo verbal ya pactado, que ahora se habría plasmado en papel. Así, el Atlético de Madrid demuestra un verano más ser uno de los clubes más activos en materia de fichajes adelantando trabajo antes de acabar la presente temporada.

La llegada de Joao Gomes al Atlético de Madrid supone sin duda un salto de calidad para la medular del 'Cholo', en la que este año ha tenido bastantes problemas de lesiones tanto con Johnny Cardoso como con Pablo Barrios en la segunda parte del campeonato.

El Atleti ya contaba con el 'sí' del centrocampista brasileño, con el que tenía un acuerdo en términos personales ya cerrado. Mateu Alemany se ha andado con rapidez para atar a un futbolista muy codiciado en la Premier League, a sabiendas de que el Wolverhampton había consumado su descenso a la Championship hace varias jornadas.

Joao Gomes gana la partida a Éderson

Al mismo tiempo que el Atlético de Madrid ha avanzado en la incorporación de Joao Gomes hasta el punto de dejarla cerrada, Mateu Alemany ha visto como la negociación por otro de los objetivos para la medular rojiblanca se ha estancado con el paso de las semanas. Hablamos de Éderson Dos Santos, futbolista de la Atalanta, y por el que el Atleti negoció el pasado mes de enero sin poder llegar a un acuerdo con la DEA.

El mayor obstáculo en esta negociación siempre ha sido las altas exigencias económicas de club italiano pese a que hace semanas que se hablaba de que el Alemany había conseguido avanzar en su fichaje al llegar a un acuerdo con el futbolista, pero lo cierto es que el club de Bérgamo no ha dado su brazo a torcer pese a que al brasileño le queda un año más de contrato y está por la labor de renovar, tal y como desvelaba Fabrizio Romano: "Éderson no renovará su contrato con la Atalanta. Hace un mes, el Atlético de Madrid se reunió con él, y el jugador ya había llegado a un acuerdo en enero. El acuerdo se mantiene vigente durante el verano. Pero por ahora, las negociaciones entre los clubes se han complicado".

La escuadra italiano solicita 45 millones de euros por su futbolista, un precio que consideran muy alto en el Atlético ya que al brasileño le queda tan solo un año de contrato en Bérgamo. Todo ello ha provocado que el Atleti avanzara la vía de Joao Gomes, futbolista que ya puede ser considerado nuevo fichaje rojiblanco.