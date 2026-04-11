Desde Italia filtran que el fichaje de Éderson podría correr peligro

Según apunta Gianluca Di Marzio, el Inter de Milán se habría puesto en contacto con el jugador de la Atalanta para intentar ficharlo en verano; el Atleti ya tiene un acuerdo con el jugador y negociará con la DEA

Hace tan solo unas semanas aseguraban desde Italia que el Atlético de Madrid había dado un gran paso para atar a Éderson dos Santos, centrocampista de la Atalanta, de cara a la próxima temporada. Mateu Alemany lo intentó varias veces en el mercado de enero y en el último mercado de enero pero se encontró con la tajante negativa de la DEA, que sí se mostró más abierta a la venta de Ademola Lookman, que acabó llegando al Atlético de Madrid por 35 millones de euros.

Sin embargo, el conjunto colchonero no se olvidó de él, hasta el punto de que a principios de este mes de abril aseguraban que Alemany ya había logrado cerrar un nuevo acuerdo con el jugador de la Atalanta para convertirse en futbolista del Atleti la próxima temporada, aunque todavía, evidentemente, queda por negociar y sentarse de nuevo con la escuadra italiana para llegar a un acuerdo entre clubes.

Cierto es que las diferencias entre Atleti y Atalanta no son muy grandes, pues saben que el acuerdo podría cerrarse entre los 35 y 40 millones de euros, estando además el futbolista por la labor de salir, tal y como reconoció su agente, André Cury, hace tan solo unos meses. "Es una oportunidad. La Atalanta no ha querido venderlo pese a recibir ofertas muy altas, pero creo que en esta ventana del mercado de fichajes de invierno o de verano harán la operación. Le falta poco para terminar el contrato y podrían llegar a rebajar a la mitad su precio, entre 30 o 40 millones. Es un jugador espectacular que tiene de los mejores números de Europa en su posición", reconocía.

Hay más interesados en Ederson

Sin embargo, no es el Atlético de Madrid el único equipo que sigue los pasos del brasileño. Según apuntan ahora desde Italia de nuevo, en este caso el periodista Gianluca Di Marzio, el Inter de Milán se ha entrometido en el fichaje de Ederson ya que el club neroazzurro está dispuesto a llevar el próximo verano una profunda renovación de su plantilla y tiene al brasileño como un potencial refuerzo para su centro del campo.

Sea como fuera, de momento el Atlético de Madrid parte con ventaja en la carrera por Éderson, que además ya ha dado el 'sí' a los colchoneros, y la Atalanta prefiría venderlo a un club extranjero antes que reforzar a un rival directo por Europa, pero como suele ocurrir en estos casos, todo puede pasar y hasta que la operación no están firmada y finiquitada, no se puede cantar victoria.