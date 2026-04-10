Carlos Alcaraz - Vacherot: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de semifinales de Alcaraz en Montecarlo

El murciano tiene a tiro la final en tierras monegascas, pero ahora se mide a un rival con el que nunca se ha enfrentado y que ya ha hecho historia en el certamen

El monegasco Valentin Vacherot ha hecho historia y se ha erigido en el primer jugador del Principado en alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, tras ganar en tres sets al australiano Alex de Miñaur, quinto favorito, (6-4, 3-6 y 6-3) y ahora será el rival del vigente campeón y número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz.Nunca hasta ahora han coincidido el batallador jugador de Mónaco y el murciano. Vacherot, de 27 años y 23 del ránking ATP, dio un salto en su carrera y disparó su repercusión en el Masters 1000 de Shanghai del pasado año, donde inesperadamente, desde la fase previa, logró el titulo.El primer jugador en alcanzar sus primeras semifinales en el circuito ATP en dos eventos Masters 1000 tardó dos horas y 25 minutos en ganar al sexto jugador del mundo. Ahora desafía a Alcaraz que llegar después de arrollar previamente al kazajo Alexander Bublik.

Cabe recordar que el héroe local Valentín Vacherot ya hizo historia el jueves tras remontar un set en contra para derrotar al polaco Hubert Hurkacz y convertirse en el primer monegasco en alcanzar los cuartos de final del torneo. Fue su segunda victoria ante un top 10 esta semana después de eliminar al finalista del año pasado, el italiano Lorenzo Musetti en segunda ronda y estará entre los veinte primeros del la clasificación mundial.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot?

El partido entre Carlos Alcaraz y Valentin Vacherot correspondiente a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo tendrá lugar este sábado 11 de abril en el segundo turno de la pista central, justo después del duelo entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, por lo que arrancará alrededor de las 15:30 horas en España.

¿Dónde ver online y en televisión el Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot?

El partido de Carlos Alcaraz correspondiente a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se disputará este sábado 11 de abril, en el segundo turno de la pista central, justo después del duelo entre Jannik Sinner y Alexander Zverev. Se podrá ver en directo en España a través de Movistar+, ya sea en el dial 7 o en #Vamos, además de en alguno de los canales del paquete Deportes+. En Latinoamérica se emitirá por ESPN y Disney+, mientras que TennisTV se podrá ver desde cualquier dispositivo y en todo rincón del mundo merced a su sistema de streaming en vivo bajo suscripción.

Podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos de tenis a través de ESTADIO Deportivo, donde se hará una amplia cobertura mediática del Masters 1000 de Montecarlo 2026 en el que participa Carlos Alcaraz.