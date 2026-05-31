Así quedan los octavos de final de Roland Garros 2026

Martín Landaluce cae en cinco sets ante Juan Manuel Cerúndolo, mientras que la gran sorpresa de la jornada es la eliminación de Coco Gauff, que no ha podido con Anastasia Potapova

La Armada Española pierde un nuevo componente. Tras acabar con la historia de Jannik Sinner en la actual edición de Roland Garros, Juan Manuel Cerúndolo ha dado otro paso en su gran participación de 2026 al derrotar a Martín Landaluce en cinco sets. La derrota del madrileño ha dolido, pero más ha sorprendido ver a la actual campeona, Coco Gauff, morder el polvo para quedarse fuera de los octavos de final.

Empezando por Landaluce, es obvio que la derrota le ha dolido. Tras un durísimo encuentro su cara reflejaba decepción, pero ello no evita que sus palabras denoten un análisis maduro impropio de sus 20 años, de alguien que acaba de descubrir el más alto nivel.

"Me he demostrado a mi mismo cosas muy grandes y me voy realizado y satisfecho", asegura el madrileño tras haberse inclinado 6-4, 6-7(7), 7-6(4), 6-7(4) y 7-6(8), en casi seis horas de juego, el tercer partido más largo de la historia del torneo. No es para menos. En su segunda incursión en el cuadro final de un Grand Slam, tras el pasado Abierto de Australia, Landaluce ha logrado ganar partidos. Se va con dos victorias y con haber quedado muy cerca de la tercera, que se le escapó por poco pese a que él mismo asegura que la dinámica estaba de su lado.

Coco Gauff, la caída de la reina de París

La número 4 del mundo ha caído contra todo pronóstico en tercera ronda contra la austriaca Anastasia Potapova, 4-6, 7-6(1) y 6-4, por lo que no podrá defender el título logrado en Roland Garros el año pasado.

Es la peor actuación de Gauff en el Grand Slam de tierra batida desde su debut en 2020, cuando no superó la segunda ronda. La también finalista de 2022, de 22 años, había superado dos rondas en esta edición con aparente facilidad, cediendo solo nueve juegos. Pero Potapova, de 25 años y 30 del mundo, completó un partido muy serio, demostrando que atraviesa un buen momento de forma para alcanzar los octavos de final por segunda vez en París, el único 'grande' donde los ha jugado.

Resultados cuarta ronda masculina Roland Garros 2026

Flavio Cobolli - Learner Tien: 6-2, 6-2, 6-3.

Zachary Svajda - Francisco Cerúndolo: 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3.

Matteo Berrettini - Francisco Comesaña: 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6.

Alejandro Tabilo - Moïse Kouamé: 4-6, 6-3, 6-4, 7-6.

Juan Manuel Cerúndolo - Martín Landaluce: 6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6.

Matteo Arnaldo - Raphael Collignon: 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6.

F. Auger-Aliassime - Brandon Nakashima:

Jaime Faria - F. Tiafoe:

Resultados cuarta ronda femenina Roland Garros 2026

Naomi Osaka - Iva Jovic: 7-6, 6-7, 6-4.

Aryna Sabalenka - Daria Kasatkina: 6-0, 7-5.

Anastasia Potapova - Coco Gauff: 4-6, 7-6, 6-4.

Diane Parry - Amanda Anisimova: por 6-3, 4-6, 7-6.

Madison Keys - Victoria Mboko: 3-6, 7-5, 7-5.

Diana Shnaider - Oleksandra Oliynykova: 7-5, 6-1.

Maja Chwalińska - Maria Sakkari: 1-6, 6-3, 6-2.

A. Kalinskaya - C. Osorio: 6-3, 0-6, 6-2.

Emparejamientos de octavos de final cuadro masculino Roland Garros 2026

Juan Manuel Cerúndolo vs. Matteo Berrettini

Casper Ruud vs. João Fonseca

Alexander Zverev vs. Jesper de Jong

Pablo Carreño Busta vs. Rafa Jódar

Matteo Arnaldi vs.

A. Tabilo vs.

F. Cobolli vs. Z. Svajda

A. Rublev vs. J. Mensik

Emparejamientos de octavos de final cuadro femenino Roland Garros 2026

Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka

Maja Chwalińska vs. Diane Parry

Anastasia Potapova vs. Anna Kalinskaya

Iga Świątek vs. Marta Kostyuk

Madison Keys vs. Diana Shnaider

E. Svitolina vs. B. Bencic

M. Andreeva vs. J. Teichmann

S. Cirstea vs. X. Wang