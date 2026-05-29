La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 30 de mayo de 2026
De nuevo el posible reencuentro entre el Betis y Ceballos, Sergio Ramos explicará la ruptura de la venta, Nico Williams, Rafa Jódar...
La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 30 de mayo de 2026:
- Otra vez
Por enésima ventana de transferencias consecutiva, el nombre de Dani Ceballos vuelve a asociarse al del Real Betis, que disputará la próxima temporada una Champions League que el mediocentro ha ganado en tres ocasiones; el utrerano se ha ofrecido y el Betis lo valorará, aunque no es una prioridad.
- Sergio Ramos rompe su silencio y dará su versión
El camero aclarará este lunes los detalles de una larga negociación que ya se da por rota y en la que quiere dejar claro que los accionistas anteponen sus intereses económicos al futuro del club.
- Nico Williams no llega a tiempo al estreno de España
El internacional español sigue avanzando en su recuperación pero no estará ante Cabo Verde; el extremo quiere revancha: "Al primer partido creo que no llego pero quiero reivindicarme en el Mundial".
- Jódar sufre para seguir vivo en Roland Garros
Trabajada victoria del español tras remontar al estadounidense Alex Michelsen, número 42 del ránking, 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3 en 4 horas y 16 minutos; Carreño espera en octavos.