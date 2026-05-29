De nuevo el posible reencuentro entre el Betis y Ceballos, Sergio Ramos explicará la ruptura de la venta, Nico Williams, Rafa Jódar...

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 30 de mayo de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 30 de mayo de 2026:

- Otra vez

Por enésima ventana de transferencias consecutiva, el nombre de Dani Ceballos vuelve a asociarse al del Real Betis, que disputará la próxima temporada una Champions League que el mediocentro ha ganado en tres ocasiones; el utrerano se ha ofrecido y el Betis lo valorará, aunque no es una prioridad.

- Sergio Ramos rompe su silencio y dará su versión

El camero aclarará este lunes los detalles de una larga negociación que ya se da por rota y en la que quiere dejar claro que los accionistas anteponen sus intereses económicos al futuro del club.

- Nico Williams no llega a tiempo al estreno de España

El internacional español sigue avanzando en su recuperación pero no estará ante Cabo Verde; el extremo quiere revancha: "Al primer partido creo que no llego pero quiero reivindicarme en el Mundial".

- Jódar sufre para seguir vivo en Roland Garros

Trabajada victoria del español tras remontar al estadounidense Alex Michelsen, número 42 del ránking, 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3 en 4 horas y 16 minutos; Carreño espera en octavos.