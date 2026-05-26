La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 27 de mayo de 2026
Aunque los rumores generaban un panorama societario incierto, llega una semana definitiva para que el grupo que conforman el central camero y Five Eleven Capital cumpla con lo prometido y se produzca el traspaso de poderes, tan necesario para iniciar la planificación de la 26/27
La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 27 de mayo de 2026:
- ÚLTIMA PLANTA
Sergio Ramos y sus colaboradores aterrizan en Sevilla para zanjar este miércoles en una reunión clave la compra de la mayoría accionarial del club nervionense, que se había atascado en sus etapas finales
- SEMANAS CLAVES PARA PABLO GARCÍA
El Betis tasa al extremo en 10 millones y debe decidir si escucha ofertas por él (de traspaso con retención de un porcentaje del pase) o si le da galones en la primera plantilla con Pellegrini
- ADIÓS AL BARÇA DE ALEXIA PUTELLAS
La doble ganadora del Balón de Oro, que apunta al London City, se despide en una emotiva carta: "En mi peor momento, el Barcelona me salvó. Siempre estaré en deuda"
- NAYIM ACEPTA "CON PODER DE DECISIÓN"
La propiedad del Zaragoza anuncia que ofrecerá la presidencia a alguien con nombre y arraigo para la 'operación retorno' y el ceutí admite a ESTADIO que estaría dispuesto.