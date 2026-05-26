Aunque los rumores generaban un panorama societario incierto, llega una semana definitiva para que el grupo que conforman el central camero y Five Eleven Capital cumpla con lo prometido y se produzca el traspaso de poderes, tan necesario para iniciar la planificación de la 26/27

El todavía jugador en activo llega para rematar la compraventa del club blanquirrojo.IG

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 27 de mayo de 2026:

- ÚLTIMA PLANTA

Sergio Ramos y sus colaboradores aterrizan en Sevilla para zanjar este miércoles en una reunión clave la compra de la mayoría accionarial del club nervionense, que se había atascado en sus etapas finales

- SEMANAS CLAVES PARA PABLO GARCÍA

El Betis tasa al extremo en 10 millones y debe decidir si escucha ofertas por él (de traspaso con retención de un porcentaje del pase) o si le da galones en la primera plantilla con Pellegrini

- ADIÓS AL BARÇA DE ALEXIA PUTELLAS

La doble ganadora del Balón de Oro, que apunta al London City, se despide en una emotiva carta: "En mi peor momento, el Barcelona me salvó. Siempre estaré en deuda"

- NAYIM ACEPTA "CON PODER DE DECISIÓN"

La propiedad del Zaragoza anuncia que ofrecerá la presidencia a alguien con nombre y arraigo para la 'operación retorno' y el ceutí admite a ESTADIO que estaría dispuesto.