30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 27 de mayo de 2026

Aunque los rumores generaban un panorama societario incierto, llega una semana definitiva para que el grupo que conforman el central camero y Five Eleven Capital cumpla con lo prometido y se produzca el traspaso de poderes, tan necesario para iniciar la planificación de la 26/27

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 27 de mayo de 2026

El todavía jugador en activo llega para rematar la compraventa del club blanquirrojo.IG

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 27 de mayo de 2026:

- ÚLTIMA PLANTA

Sergio Ramos y sus colaboradores aterrizan en Sevilla para zanjar este miércoles en una reunión clave la compra de la mayoría accionarial del club nervionense, que se había atascado en sus etapas finales

- SEMANAS CLAVES PARA PABLO GARCÍA

El Betis tasa al extremo en 10 millones y debe decidir si escucha ofertas por él (de traspaso con retención de un porcentaje del pase) o si le da galones en la primera plantilla con Pellegrini

- ADIÓS AL BARÇA DE ALEXIA PUTELLAS

La doble ganadora del Balón de Oro, que apunta al London City, se despide en una emotiva carta: "En mi peor momento, el Barcelona me salvó. Siempre estaré en deuda"

- NAYIM ACEPTA "CON PODER DE DECISIÓN"

La propiedad del Zaragoza anuncia que ofrecerá la presidencia a alguien con nombre y arraigo para la 'operación retorno' y el ceutí admite a ESTADIO que estaría dispuesto.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email