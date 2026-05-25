El míster riojano de 'La Roja' desvela este mediodía el secreto mejor guardado, con 55 españoles, los que están en la prelista, cruzando los dedos, dejando libre la línea de sus teléfonos y mirando de reojo a las maletas por si tienen que posponer con gusto sus vacaciones un mes

El mediocentro castellonense, que ha hecho más méritos que nadie en su posición, ilusionado con ir al Mundial.RBB

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 25 de mayo de 2026:

- ÚLTIMA LLAMADA

El bético Pablo Fornals, uno de los que espera estar en la lista definitiva de España para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que hará pública este lunes a partir de las 12:30 horas el seleccionador nacional, Luis de la Fuente

- UN RESPIRO EN NERVIÓN

Pese a perder en Vigo, las derrotas de Alavés y Levante (en La Cartuja ante el eterno rival) permiten al Sevilla mantener la 13ª plaza e ingresar 6,46 millones de euros, que habrían sido sólo 5,65 de bajar un puesto

- VILLARREAL CF 5-1 ATLÉTICO DE MADRID / BRONCE Y BRILLO

Los amarillos certifican su tercera posición en LaLiga goleando al único que podía arrebatársela con doblete de Ayoze, gol de Mikautadze y las posibles despedidas anotando de Parejo (de penalti) y Pape Gueye

- GANA EL 'OTRO KIMI'

Antonelli, campeón del GP de Canadá de F1 por delante de Hamilton y Verstappen; Sainz, noveno tras seis abandonos... uno de ellos de Alonso.