El jugoso premio que ingresa el Sevilla por su posición final: gol clave y 'favor' del Betis

Pese a la derrota en Balaídos, el Sevilla conservó el decimotercer puesto y evitó perder cantidades considerables por el acierto postrero de Nteka en Mendizorroza y la victoria verdiblanca contra el Levante

El Sevilla no se jugaba nada en el apartado deportivo en su visita a Balaídos para despedir la temporada tras asegurar la permanencia en la penúltima jornada, pero sí en el económico, pues de su posición final dependía la cantidad del ingreso por su clasificación.

De ese modo, la cifra variaba de manera considerable en función de la posición posible tanto en cuanto había una diferencia de tres millones entre terminar el decimotercero y el decimoséptimo.

Así, a pesar de no haber puntuado en las dos últimas jornadas y perder ayer contra el Celta en la despedida, los de García Plaza conservaron el puesto con el que comenzaron la jornada, el 13º, con un único punto de renta sobre el descenso, pero con cuatro equipos por debajo (Alavés, Elche, Levante y Osasuna) más los tres descendidos (Mallorca, Girona y Oviedo).

Mantener la decimotercera plaza le permitirá cobra una cantidad considerable

Este puesto le permite ingresar la nada desdeñable cifra de 6,46 millones dentro del reparto económico por la clasificación final, lo que, sin duda, es un regalo para la delicada situación financiera del club, en la que cada euro de más es bien recibido.

De hecho, si hubiera bajado un puesto habría percibido un millón menos, 5,65 millones, y la sangría habría continuado en cada escalón inferior, pues el decimoquinto, el Elche, cobrará 4,85 millones; el decimosexto, el Levante, 4,04 millones, y Osasuna, decimoséptimo y que marcó la frontera se embolsará 3,23 millones. Es decir, más de tres millones de euros entre lo que finalmente cobrará y que lo podría haber percibido de haber bajado cuatro posiciones.

Debido a la derrota por 1-0 contra los vigueses, fueron los resultados en los otros partidos los que permitieron mantener la posición con la que empezó la jornada merced a un empate a 43 puntos con Alavés y Elche del que salía beneficiado por los duelos particulares.

El gol de Nteka en el minuto 90 y la victoria del Betis, claves

Lo más relevante en el plano matemático fue el gol en el minuto 90 de Nteka para brindar la victoria al Rayo Vallecano por 1-2 en Mendizorroza. De no haber marcado, el empate habría elevado a los babazorros a los 44 puntos y, por ende, a adelantar a los nervionenses con la consecuente pérdida de un millón de euros, nada baladí dentro de la necesidad blanquirroja.

También resultó relevante el 'favor' del Betis al imponerse al Levante pese a no jugarse absolutamente nada ante un rival que necesitaba un empate para garantizar la salvación aunque finalmente tampoco le hizo falta. Los de Pellegrini compitieron y se llevaron los tres puntos por 2-1, lo que impidió a los levantinos igualar a 43 a los sevillistas o dejarlos atrás con 45, lo que obviamente también fue clave para terminar decimoterceros.

Y es que ninguno de los equipos que empezaron por detrás la jornada ganaron sus partidos a excepción del Mallorca, que inició el cierre con cuatro unidades menos que los de García Plaza.