Deportivo Alavés 1-2 Rayo Vallecano: Los de Íñigo Pérez 'calientan' para la Conference League

El Rayo Vallecano remontó este sábado en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, con dos goles en la segunda parte, 1-2, pero no logró los puntos suficientes para llegar a puestos que le den la clasificación a puestos europeos.

Deportivo Alavés y Rayo Vallecano se vieron las caras este sábado en Mendizorroza. Los de Quique Sánchez Flores recibían a los de Íñigo Pérez sin 'nada' en juego más allá de escalar alguna posición en la tabla que supusiese un aumento en los ingresos económicos para el club babazorro. El Deportivo Alavés podría terminar muy abajo en la tabla si caía ante el Rayo Vallecano pero la salvación ya se logró el pasado fin de semana en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo.

El Rayo Vallecano buscaba en Mendizorroza terminar en posiciones europeas aunque para ello, además de ganar a los babazorros, debía esperar el tropiezo del Getafe ante Osasuna. Lo del 27 de mayo ya será otra historia con la final de la Conference League como escenario ante el Crystal Palace y ahí, los rayistas podrían firmar una plaza para la Europa League en caso de coronarse campeones.

Toni Martínez revoluciona al Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés, con la salvación bajo el brazo, El Deportivo Alavés, con la salvación bajo el brazo, saltó a Mendizorroza con la calma lógica pero sabiendo que un triunfo les permitiría acabar la Liga más arriba y por consiguiente, llevarse algún que otro millón más para las arcas del club. El Rayo Vallecano, quizás pensando en la final de la Conference League, se vio superado por los vitorianos.

En el minuto 13, Toni Martínez recibió en el interior del área y enganchó un gran disparo raso que se fue al poste derecho de la portería del Rayo. Pero ahí no se quedó el bagaje ofensivo del delantero del Deportivo Alavés ya que Toni Martínez cuando se superaba la primera media hora y que de haber entrado podría haber supuesto el gol de la jornada.

Dani Cárdenes lo evitó mandándola a córner. El Deportivo Alavés apretó al filo del descanso y Tenaglia tuvo una nueva acción de peligro en el minuto 40 tras encontrar espacios para disparar desde la lejanía. Nuevamente Cárdenas evitó el segundo de los babazorros.

El Rayo Vallecano le da la vuelta en el segundo tiempo

El equipo vitoriano se animó y estuvo cerca de ampliar la renta con una serie de remates consecutivos que acabaron con el balón en los brazos de Cárdenas. Primero fue Ángel Pérez, después Lucas Boyé estrelló el rechace en el poste y en el siguiente intento, Pablo Ibáñez no pudo empujarla. El Alavés llegaba fácil pero perdonó en varias ocasiones y fue el Rayo el que aprovechó la falta de contundencia de los locales.

Los rayistas avisaron primero en un saque de esquina, pero se encontraron con Antonio Sivera, que no pudo hacer nada en el segundo intento de los de Iñigo Pérez. Camello ganó la espalda a la defensa albiazul y resolvió con tranquilidad la salida del portero alavesista. El Rayo se animó con el empate y se lanzó al ataque en busca de un remontada que veían cerca en un partido que se rompía por momentos.

El Alavés se deshizo atrás y el Rayo lo aprovechó para darle la vuelta con un segundo gol más cómodo de lo previsto, después de que Camello encontrara a Nteka dentro del área y tuvo el tiempo suficiente para acomodarse y anotar el gol de la victoria en el minuto 90.

Ficha técnica:1 - Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Parada (Protesoni, min.33), Rebbach; Blanco, Guridi (Guevara, min.84), Ibáñez (Denis, min.74); Toni Martínez y Boyé (Diabate, min.84).2 - Rayo Vallecano: Cárdenas; Pacha, Mendy, Mumin (Ciss, min.61), Balliu (Ratiu, min.88); Gumbau, Óscar Valentín (Alemao, min.61), Pedro Díaz; Carlos Martín (Camello, min.38), Nteka y Álvaro (De Frutos, min.46).Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño). Mostró tarjeta amarilla a los locales Ángel (min.69), Rebbach (min.79) y Tenaglia (min.87) y a los visitantes Camello (min.54),Ciss (min.64) y Pacha (min.94).Gol: 1-0. min. 13: Toni Martínez. 1-1. min. 73: Camello. 1-2. min.90: Nteka.Incidencias: partido correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza ante 17.276 espectadores. Antes del partido se rindió homenaje a la plantilla que disputó la final de la UEFA en 2001 por su 25 aniversario. La peña Iraultza 1921 abandonó el estadio a los 10 minutos en señal de protesta tras los altercados que se vivieron entre la afición vitoriana y la Policía Autónoma Vasca en los aledaños del estadio, que acabó con dos aficionados albiazules detenidos.