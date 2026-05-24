Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports con el triunfo del Mallorca y el tropiezo del Girona en la jornada 38 de Primera división

Este sábado se disputaron un total de nueve encuentros en la última jornada de LaLiga EA Sports. Se enfrentaron Alavés y Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Sevilla, Espanyol y Real Sociedad, Getafe y Osasuna, Girona y Elche, Mallorca y Real Oviedo, Real Betis y Levante, Real Madrid y Athletic Club, Valencia y Barcelona

Jornada de las de antes en LaLiga EA Sports con nueve encuentros empezando a la misma hora. Se disiparon las dudas con Europa, más concretamente con la Europa League y con la Conference League. Además, el descenso también dirimió a los dos equipos que quedaban por certificar su billete para volver a LaLiga Hypermotion. Se enfrentaron Alavés y Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Sevilla, Espanyol y Real Sociedad, Getafe y Osasuna, Girona y Elche, Mallorca y Real Oviedo, Real Betis y Levante, Real Madrid y Athletic Club, Valencia y Barcelona.

Alavés 1-2 Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano remontó este sábado en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, con dos goles en la segunda parte, 1-2, pero no logró los puntos suficientes para llegar a puestos que le den la clasificación a puestos europeos. Camello, que revolucionó la segunda mitad, y Nteka dieron la vuelta al gol de Toni Martínez, que había adelantado en la primera parte a los locales. El Alavés comenzó con más ritmo que el Rayo Vallecano y enseguida se acercó a los dominios de Cárdenas.

Celta de Vigo 1-0 Sevilla

El Celta jugará, por segunda temporada consecutiva, la Europa League después de vencer este sábado al Sevilla, en un duelo de pocas ocasiones que desniveló el internacional guineano Ilaix Moriba con un gol en el inicio de la segunda parte. El futbolista africano pudo realizar su última aportación al equipo gallego, ya que, tras brillar a las órdenes de Claudio Giráldez, apunta a ser una de las ventas que este verano necesita realizar el club presidido por Marián Mouriño para cuadrar sus cuentas.

Espanyol 1-1 Real Sociedad

Espanyol y Real Sociedad cerraron la temporada 2025-26 con un empate en el RCDE Stadium tras los goles de Óskarsson, en el minuto 28, y de Roberto Fernández, en el 65, un resultado que deja al anfitrión sin plaza para la Conference League. Al actual campeón de Copa, que sigue sin ganar en LaLiga tras un mes y medio, le bastó el picotazo del islandés en la primera mitad y la seguridad bajo palos de Marrero. Los catalanes, con un juego sin demasiado brillo, aceleraron tras el descanso y consiguieron amarrar un último punto.

Getafe 1-0 Osasuna

Con un tanto de Luis Milla en la segunda parte, el Getafe ganó 1-0 a Osasuna, certificó el enésimo milagro de José Bordalás con su presencia en la próxima edición de la Conference League y sofocó al conjunto navarro, que vivió al borde del abismo y se salvó de perder la categoría por el empate final del Girona frente al Elche en Montilivi.

Girona 1-1 Elche

El Girona consumó este sábado su descenso a LaLiga Hypermotion al no pasar del empate en casa contra el Elche (1-1), que celebró la permanencia sobre el césped de Montilivi. El equipo de Míchel Sánchez, solo dos años después de la histórica tercera posición y la clasificación para la Liga de Campeones, cae a Segunda después de encadenar ocho partidos sin ganar, con un pésimo balance de cuatro puntos de 24 posibles que le ha condenado.

Mallorca 3-0 Real Oviedo

El Mallorca venció con comodidad al Oviedo (3-0) en la última jornada de LaLiga EA Sports con los goles de Pablo Torre, Morlanes y Muriqi, pero desciende a LaLiga Hypermotion por la diferencia general de goles con Osasuna. La noche tenía que ir de milagros para el Mallorca, pero antes de pensar en otros, primero debía mirarse al espejo y cambiar la imagen que había dejado en sus visitas a Getafe y Levante, dos citas que le condenaron a verse ya a falta de una semana de finalizar LaLiga EA Sports en Segunda.

Real Betis 2-1 Levante

El Betis del chileno Manuel Pellegrini quería alcanzar los 60 puntos en la campaña de su regreso a la Champions League y el Levante deseaba sellar la permanencia en el duelo que cerraba el curso en La Cartuja, donde el triunfo local por 2-1 permitió que ambas escuadras se fuesen de vacaciones con buen sabor de boca.

Real Madrid 4-2 Athletic Club

El Santiago Bernabéu acogió un último partido de Liga en el que el resultado fue lo de menos. El Real Madrid venció 4-2 al Athletic Club, pero el ojo estaba puesto en las despedidas de Dani Carvajal, David Alaba, especialmente, y también del visitante Ernesto Valverde, además de unas más que posibles elecciones a la presidencia del club por primera vez en 20 años.

Valencia 3-1 Barcelona

El Valencia remontó este sábado el tanto inicial del culé Robert Lewandowski con los goles de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez, todos ellos en la segunda mitad, pero la victoria no le sirvió para entrar en Liga Conferencia, ya que Getafe y Rayo Vallecano ganaron sus partidos. Una victoria y esperar. Eso es lo que debía hacer este sábado el Valencia frente al campeón liguero, un rival que le tiene tomada la medida a Carlos Corberán, pues bajo su dirección el equipo culé le ha endosado a los valencianistas un contundente 18-1 en tres partidos. Pero esta vez no fue así.

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports

Clasificación actualizada de LaLiga EA Sports