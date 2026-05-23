F1 GP Canadá 2026, Russell gana el Sprint del Gran Premio de Formula 1 2026, clasificación y tiempos

Mercedes ocupará la primera línea de salida con sus dos pilotos. Carlos Sainz parte en décimo lugar y Fernando Alonso decimosexto tras el accidente que sufrió en la Q1

Fernando Alonso explica su accidente en la 'Qualy' de la Sprint del Gran Premio de Canadá

¡Buenas tardes! Arrancamos nuestro directo de la carrera sprint del Gran Premio de Canadá. Una prueba en la que Carlos Sainz partirá décimo en la parrilla de salida tras conseguir ayer colarse en la Q3 y en la que Fernando Alonso no pudo participar en la Q2 por un accidente que sufrió en la Q1. El ovetense sale decimosexto.

Hay que recordar que después de la Carrera Sprint, la acción no se para en Canadá, ya que tendremos la clasificación para la carrera del domingo . Esto hará que los pilotos vayan con más precaución en esta primera sesión, porque destrozar el coche puede significar salir muy atrás.

¡Tenemos la primera sanción en parrilla del fin de semana! El equipo Alpine ha roto el parque cerrado con el coche de Pierre Gasly y este tendrá que salir desde el pit lane

¡Esta es la parrilla de salida de la sprint! Desde Gasly (19º) hacia atrás adelantan una posición.

La temperatura será un tema importante para hoy. Ahora mismo la pista está más fría que ayer, a 31º el asfalto.

Pequeña salida de pista del piloto madrileño en cuanto se ha abierto el pit lane, sin consecuencias.

Canadá entra en la historia de la Fórmula 1 moderna por acoger por primera vez en su historia un Gran Premio con formato Sprint. Nunca antes se había corrido aquí una carrera sprint.

¡El famoso muro de los campeones! Llamado así debido a varios accidentes consecutivos de Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve en la década de los 90. Está en la curva más peligrosa de este trazado.

Se ha quedado parado el coche de Lance Stroll en pleno trazado y tienen que retirarlo con ayuda de su equipo. Saldrá desde el pit lane también.

Alonso ha ganado una posición y ya es 14º , por detrás de Checo Pérez que ha hecho una gran salida aprovechando los blandos.

¡Batalla entre Russell y Antonelli! Y Mercedes los va a dejar competir hasta el final...

¡Norris adelanta a Antonelli! El italiano se ha vuelto a salir y, afortunadamente, ha salvado el accidente, pero ha perdido la segunda plaza.

¡Antonelli pide sanción para su compañero de equipo! Antonelli no se para de quejar por la radio de la acción de Russell y Toto Wolff ha entrado en la radio y le ha dicho que se concentre en la carrera y no en hablar por radio.

¡Hadjar había abandonado pero ya ha vuelto! Han solucionado su problema.

Norris va de menos a más y va a por Russell. Alonso decimoséptimo y Sainz décimo.

Antonelli comienza a recortar. Se recupera el italiano cuando llegamos al ecuador de la carrera.

¡Vuelve la batalla de 3! Un segundo entre el primero y el tercero.

¡Fernando Alonso cae de nuevo! Es decimonoveno en estos momentos el asturiano. Definitivamente no tiene coche para competir por nada.

¡Albon ha tenido que hacer una parada! ¡Fernando Alonso también hace lo mismo! Ya solo le queda probar para la 'Qualy'.

Se aprieta la lucha en la cabeza, medio segundo entre los tres.

Verstappen es séptimo, a Red Bull no le da todavía para más. Y podría ser sancionado el neerlandés.

¡Lo intentó Antonelli! Pero no le ha salido bien y ha tenido que cederle el sitio a Norris.

¡Mercedes les ha dejado pelear y la jugada les ha salido mal! Y Antonelli termina muy enfadado. Toto Wolff ya le ha dejado claro que "esto no se discute por la radio".

Ni Carlos Sainz pudo sumar ni Fernando Alonso consiguió terminar la carrera. Otro abandono más para el asturiano. La vida sigue igual para los pilotos españoles.

El pulso de Mercedes en Montreal termina con Norris colándose en la fiesta y con enfado de Antonelli

Pues esto ha sido todo desde Montreal. Ahora podréis leer la crónica de la sprint en nuestra web. Dentro de tres horas y media se disputará la 'Qualy' para la carrera dominical.

Clasificación y puntos de la Sprint del GP de Canadá de F1.

Mercedes confirmó este viernes su condición de equipo a batir, aunque Russell, vencedor en la apertura del torneo, en Australia, anunció que no se doblegará de forma voluntaria ante Antonelli, ganador de las otras tres carreras largas disputadas y que lidera con 100 puntos, veinte más que él.

El inglés sale primero este sábado, por delante de su compañero italiano, actual líder del campeonato, en el sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno.

En el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), quien sufrió un accidente sin lamentar daños, arrancarán décimo y decimosexto, respectivamente.

Los dos McLaren, el del inglés Lando Norris -tercero- y el del australiano Oscar Piastri, saldrán en la segunda fila, en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la decimotercera posición; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) desde la decimoséptima.

Los dos Ferrari, el del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton -quinto en parrilla- y el del monegasco Charles Leclerc, afrontarán la carrera -a un tercio del recorrido de la prueba dominical, es decir, 23 vueltas, para alrededor de 100 kilómetros y en la que puntuarán los primeros ocho- desde la tercera hilera.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá séptimo, al lado de su nuevo compañero, el francés Isack Hadjar, en la cuarta fila.

Las normas de las reglas de una carrera sprint

En la carrera sprint del GP de Canadá de F1 2026, como en las demás carrera sprint, puntuarán los ocho primeros clasificados, con 8 puntos para el que gane la sprint, 7 puntos para quien termine segundo, 6 para el tercero, 5 para el cuarto, 4 para el quinto, 3 para el sexto, 2 para el séptimo y 1 para el octavo, sin puntuar ni el noveno ni el décimo ni haber punto por la vuelta rápida.

En esta carrera corta no hay obligatoriedad de hacer pitstops para cambiar neumáticos, el DRS se puede usar después de la primera vuelta y ganar no aporta victoria a las estadísticas, solo puntos para el campeonato.

Entre las reglas de las carreras sprint de F1 está que sean a 100 kilómetros (kilómetro arriba, kilómetro abajo), y la carrera sprint del GP de Canadá de F1 2026 es a 23 vueltas, que dado que son a un circuito de 4,361 kilómetros, hará que los pilotos de F1 este sábado completen un total de 100.303 kilómetros.

¿Dónde se disputará el GP de Canadá de F1 2026?

El Gran Premio de Canadá se disputa en el Circuito Gilles Villeneuve, que antes se llamaba Circuit Île Notre-Dame pero que cambió de nombre en honor a Gilles Villeneuve, fallecido en el GP de Bélgica de 1982. Este trazado llegó al calendario en 1978, como reemplazo de Mosport Park.

Con una longitud total de 4.361 km y varias rectas largas, junto a sus 14 curvas, ocho a derechas y seis a izquierdas, se ha ganado el cariño tanto de los aficionados como de prácticamente todos los pilotos, que año tras año elogian sus características.

El circuito canadiense también es conocido por tener tener una de las curvas más famosas del mundial de F1, conocida como 'Muro de los campeones', debido a varios accidentes consecutivos de Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve en la década de los 90.