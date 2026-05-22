Antonelli asusta en la FP1 y Fernando Alonso ve algo de luz en su túnel

Antonelli y Russell siguen demostrando la superioridad de Mercedes, mientras que el asturiano consiguió colarse en el top 10 del único entrenamiento libre del fin de semana

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, fue el más rápido en el único libre para el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa, de nuevo con formato sprint, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) se inscribieron décimo y decimoquinto, respectivamente, en la tabla de tiempos.

En la mejor de sus 33 vueltas, Antonelli cubrió, con el neumático blando, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, trece segundos y 402 milésimas, 142 menos que su compañero, el inglés George Russell, que lo secunda en la general, a veinte puntos de los 100 con los que lidera el joven boloñés.

Los dominantes Mercedes comandaron la sesión por delante de los dos Ferrari, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que fue tercero, a siete décimas del italiano; y el del monegasco Charles Leclerc, cuarto, a nueve décimas y media.

Así completaron Fernando Alonso y Carlos Sainz la FP1

Alonso y Sainz se inscribieron décimo y decimoquinto en la tabla de cronos, en una sesión en la que no marcó tiempo el argentino Franco Colapinto (Alpine), con problemas en el acelerador que le obligaron a retornar al garaje antes de completar su primera vuelta; y que lo alejaron de la pista durante el resto del ensayo.

El doble campeón mundial asturiano, que repitió 31 veces el trazado en el que logró una de sus 32 victorias en la F1 (en 2006), invirtió, en su mejor intento, dos segundos y 461 milésimas más que Antonelli; del que se quedó, a tres segundos y 258 milésimas -al igual que los anteriores, con el neumático blando-, en la mejor de sus 36 vueltas, el talentoso piloto madrileño. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) firmó el vigésimo primer crono, a cuatro segundos y medio de Antonelli en el más veloz de sus 28 giros.

Antes de cumplirse la primera media hora ya se había interrumpido dos veces, con bandera roja, el único entrenamiento del fin de semana. La primera, cuando se le 'paró' el RB al neozelandés Liam Lawson en la escapatoria de la primera de las 14 curvas del circuito; la segunda, por el accidente del tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz, que chocó -sin mayores consecuencias- contra el muro entre la 6 y la 7, al parecer por haber atropellado una de las marmotas que moran en la isla artificial que baña el río San Lorenzo.

Dirección de Carrera decidió añadir 15 minutos más

A causa de esas interrupciones, la dirección de carrera decidió añadir quince minutos 'extra' a la sesión, que sufrió un tercera bandera roja -a 3:45-, a causa del percance del francés Esteban Ocon, que se quedó sin el alerón delantero de su Haas tras perder el control del mismo y tocar el muro. En un ensayo que concluyó a 17 grados centígrados ambientales y 40 en el asfalto y con una salida de pista de Russell, que rozó el muro tras la curva 1.

La sesión de calificación para la prueba sprint de este sábado se disputará a partir de las cuatro y media de la tarde (las diez y media de la noche, en horario peninsular español: las 20.30 horas GMT).