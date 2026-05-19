Honda confirma el plan para Fernando Alonso de forma inminente

Aunque en Canadá, según avisan, seguirán centrados en la fiabilidad y la gestión de la energía, ya empiezan a mirar con optimismo el paso por curva y los tiempos de los pilotos de Aston Martin

Después de dos meses de tensión y malos resultados, la cara en Honda y Aston Martin ha cambiado tras lo vivido en el Gran Premio de Miami. Y eso que lo más que pudieron hacer los monoplazas verdes fue superar a los Cadillac, la escudería que acaba de llegar y que lleva desventaja contra todos los demás.

Esa ilusión no era por lo que se había logrado, sino por cómo había evolucionado el equipo desde los primeros entrenamientos de temporada y por lo que se prevé que puede dar en el futuro.

"Por la forma en que hemos avanzado en materia de fiabilidad y reducción de las vibraciones, así como en la mejora de la manejabilidad, ya hemos visto mejoras bastante sustanciales hasta ahora, y tenemos que seguir por ese camino. (...) No voy a entrar en si será en la próxima carrera, en la siguiente o en alguna otra de las próximas, pero creo que hemos demostrado que teníamos muchos problemas al inicio de la temporada. Problemas importantes, pero creo que la rapidez con la que se resolvieron fue bastante notable. Así que me parece que podemos contar con seguir así", señalaba al finalizar el GP de Miami el representante de Aston Martin en los circuitos, Mike Krack.

A las palabras del ingeniero luxemburgués se añadían los mensajes que han llegado en las últimas semanas desde Honda, donde empiezan a ver una evolución tras resolver los problemas iniciales y están dando pasos adelante de forma consistente. Ese optimismo en la factoría nipona también se hace evidente con las palabras de su ingeniero jefe en la F1, un Shintaro Orihara, que ha señalado en Canadá, este fin de semana, van a dar un nuevo salto adelante.

"En el Gran Premio de Miami pudimos constatar las mejoras en las vibraciones de la batería y la fiabilidad general de la unidad de potencia. También fue una oportunidad clave para aprender sobre la gestión de la energía bajo la normativa de 2026 y esto continuará en Canadá", indicaba el japonés en un comunicado distribuido por la propia Honda.

En Honda ya apuntan a la mejoría en la velocidad

Orihara dejaba claro que aún no va a haber cambios significativos en cuanto a la potencia y que la prioridad sigue siendo la fiabilidad y la gestión de la energía, pero por primera vez aludió al tiempo por vuelta lo que hace indicar que ya están de lleno metidos en la lucha por mejorar también ese aspecto y meter a los Aston Martin en la zona media.

"En Montreal, la carrera de casa de Lance -Stroll-, nos centraremos en mejorar la manejabilidad y nuestra estrategia de gestión de energía para ayudar a los pilotos a ganar más confianza en el coche. De hecho, este es un objetivo importante de nuestro fin de semana de carrera. Si logramos que los pilotos tengan más confianza para entrar en las curvas más rápido y mantener una mayor velocidad, mejoraremos sus tiempos por vuelta", añadía el ingeniero jefe de Honda.

Al igual que en Miami, en Montreal habrá poco tiempo para pruebas y se tendrá que evolucionar sobre la marcha, ya que hay un nuevo Sprint, el tercero de la temporada, por lo que sólo servirá la FP1 antes de pasar a disputar la Clasificación del Sprint. A eso se añade la posibilidad de lluvia que haría más interesante el fin de semana en el circuito canadiense.