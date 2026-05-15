Fernando Alonso piensa en McLaren para salir de la crisis en Aston Martin

El asturiano ha tirado de recuerdos para intentar levantar la moral de su equipo y la suya propia para no dar ya este 2026 como un año ya perdido

Fernando Alonso está intentando no derrumbarse psicológicamente este año, pero los resultados y las noticias que le llegan de Silverstone se lo están poniendo muy complicado.

Por eso, el piloto asturiano ha decido buscar en el baúl de los recuerdos para intentar animar a su equipo y a él mismo, para que no den la temporada 2026 como una campaña perdida. Y para lograrlo ha tirado de memoria y ha recordado cómo McLaren consiguió darle la vuelta a su mala situación en 2023.

Cuestionado en Miami sobre cuándo vería luz al final del túnel en Aston Martin, respondió lo siguiente: "Creo que un par de meses, ya sabes. Vimos a McLaren en 2023, fueron los últimos en las primeras carreras".

"Y al final, estaban en cabeza al final de la temporada. Quizá eso sea demasiado optimista, es un escenario de ensueño. Pero, en cierto modo, sabemos que la temporada es larga. Y si entiendes los problemas y los solucionas, tienes tiempo de sobra para afrontar la segunda parte del año o el último tercio del campeonato en una posición mucho mejor. Y en eso es en lo que estamos trabajando", manifestó el piloto español.

Cabe recordar que aquel año McLaren también falló de inicio con su monoplaza, sufrió un abandono y tuvo que hacer hasta seis paradas en boxes en el inicio de la temporada en Bahrein. Y aunque no lograron ganar en todo el año, sí fueron 2º y 4º en el GP de Gran Bretaña en julio y luego también segundos en la siguiente carrera, terminando el año como segundo equipo con más podios, un total de nueve.

Fernando Alonso defiende el AMR26

Y por si fuera poco, el ovetense cree de corazón que Aston Martin tiene un margen de mejora muy amplio con su monoplaza: "Sin duda, sin duda. Hay un potencial enorme en el coche, y también en el motor. Creo que hemos progresado desde Bahrein".

"Creo que en cuanto a la puesta a punto, en cuanto a comprender algunos de los problemas de manejabilidad, ahora estamos en una posición mucho mejor. Todavía tenemos que solucionar el déficit de potencia y hay aspectos fundamentales que todavía nos están lastrando. Pero no es que estén viendo la tele ahora mismo, están trabajando a toda máquina", insiste el bicampeón del mundo.

"Así que solo necesitamos tiempo y tenemos que ser pacientes aquí en la pista. Porque mientras la fábrica nos trae las mejoras, tenemos que seguir trabajando y compitiendo cada fin de semana con un paquete que quizá no sea lo suficientemente competitivo", finalizó en su intervención en tierras norteamericanas.

Adrian Newey se lleva una salvaje crítica

El prestigioso ingeniero británico, Adrian Newey, parece que no ha acertado del todo con el monoplaza diseñado para esta temporada. Y algunos como el exdirector del equipo Haas F1, Guenther Steiner, creen que ha asumido demasiada responsabilidad en el equipo.

En el podcast Drive to Wynn, Steiner ha manifestado que asumir el cargo de director del equipo en Aston Martin le ha venido grande y le está pasando factura a él y al equipo. Cuestionado por si debía haber cogido dicho rol, responde así de contundente: "No. Y creo que si se le preguntara hoy mismo a Adrian, diría: 'No sé por qué lo hice'. No sé cómo se llegó a eso, si quería ser jefe de equipo o no, pero está claro que eso no entra dentro de sus fortalezas".

No obstante, el exjefe de Haas, confía en que acabará solucionando la difícil papeleta que tiene en Silverstone: "Es muy bueno en lo que hace, que es diseñar coches. Bueno, obviamente no el Aston Martin en este momento, pero ya lo arreglará, estoy seguro".