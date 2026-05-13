El Gran Premio de España en Madrid se le va de las manos a la Fórmula 1

El Gran Circo ha sacado a la venta más entradas viendo la fuerte demanda que ha generado el Gran Premio que se celebrará en la capital española entre el 11 y el 13 de septiembre

La Fórmula Uno ha lanzado este miércoles más de 4.000 nuevas entradas para el Gran Premio de España en Madrid, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de 2026, debido a la "fuerte demanda" de los espectadores.

Esta nueva remesa incluye una nueva sección en plataforma elevada (zona de pie con vistas directas al circuito), así como plazas adicionales en gradas ya existentes del circuito, según informó la organización en un comunicado.

Las nuevas localidades podrán adquirirse desde este mismo miércoles a partir de las 13:00 horas en horario peninsular, a través de los canales oficiales del Gran Premio.

El Gran Premio de España 2026, que se celebrará en el circuito de Madring (Madrid), contará con hasta 5,4 km de pista y 22 curvas y apostará por la sostenibilidad, con electricidad 100% renovable en las principales zonas del trazado.

Una oportunidad única para ver a Fernando Alonso y Carlos Sainz, ¿por última vez?

El Gran Premio de España que se celebrará el Madrid el próximo mes de septiembre podría ser la última vez que los aficionados españoles puedan ver en directo y sobre el asfalto a sus dos grandes estrellas de la última década, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Las últimas declaraciones del asturiano han dejado entrever la posibilidad de que sea este su último curso en la Fórmula 1. No obstante, no será hasta después del verano cuando anuncie una decisión que tomará junto a su familia.

Mientras tanto, Carlos Sainz, que acabó noveno en el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno y último disputado hasta la fecha, declaró que es "un poco más optimista, pero" que "no" se conforman y que "hay que seguir trabajando".

"Soy un poquito más optimista, éste era el coche que teníamos que haber llevado a la primera carrera", opinó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina. En tierras americanas puntuó por segunda vez en lo que va de temporada tras el noveno puesto conseguido también en China.

"Con todos los retrasos, al final ha sido en mayo, pero éste es el coche que teníamos que tener en la carrera 1. Espero que todos los problemas hayan terminado y empecemos la recuperación; que empecemos a llegar a las posiciones que habíamos prometido estar a finales del año pasado", apuntó Sainz en Miami ante los micrófonos de DAZN.

"Hay que seguir trabajando duro y tenemos que asegurarnos de que no nos conformamos con esto, porque queremos más", aseguró Sainz, quien se refirió de forma positiva a los retoques del nuevo reglamento, que cree que aún se pueden perfeccionar.

Carlos Sainz, exigente con el nuevo reglamento

"El adelantamiento es el adelantamiento, eso sí que es verdad; pero es más de lo que hagas con la estrategia del motor y con el mapa del motor que lo que hagas a nivel de pilotaje", afirmó Carlos en el circuito del Hard Rock Stadium. Un trazado que siempre le trae buenos recuerdos, ya que, hace cuatro años, en la primera edición de este Gran Premio, subió al podio como tercero cuando pilotaba para Ferrari.

"Creo que esta reglamentación tiene todavía potencial de mejora. Creo que es el momento de dejar de criticarla, pero sí de seguir apretando para que haya cambios en la dirección correcta", manifestó Sainz después de acabar noveno el Gran Premio de Miami.