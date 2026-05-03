Antonelli reina en Miami, Carlos Sainz suma y Fernando Alonso progresa adecuadamente

El joven piloto de Mercedes se marcha de Miami mucho más líder tras coronarse de nuevo. McLaren firmó un doblete en el podio con Norris segundo y Piastri tercero. Leclerc tuvo un accidente en la penúltima vuelta que cambió todo el top 10 final

A Kimi Antonelli no le ha podido la presión en Miami.IMAGO

Lo de Kimi Antonelli ya no es casualidad. Cien puntos suma ya el joven piloto de 19 años al volante de Mercedes. El italiano aterrizó como líder del campeonato, ganó el Gran Premio de Miami (EEUU) con una soltura impropia para su edad y ya le saca 20 puntos a su compañero George Russell, que es segundo en la clasificación de pilotos.

Antonelli logró su tercera victoria en la F1 -la tercera (seguida) del año- y fortaleció su liderato al ganar por delante de los dos McLaren, el del inglés Lando Norris y el del australiano Oscar Piastri, que acabaron la carrera en segunda y en tercera posición, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó octavo, un puesto por delante del español Carlos Sainz (Williams), una carrera que el otro Mercedes, el del inglés George Russell -segundo en el campeonato- acabó cuarto.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), concluyó decimoquinto, un puesto por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac), una prueba que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó en quinta posición.

Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton cruzaron en sexta y en séptima posición, respectivamente, una carrera en la que el astro del tenis español Rafa Nadal fue el encargado de dar el banderazo de llegada.

También entró en los puntos, al acabar décimo, el tailandés Alex Albon, compañero de Sainz en Williams. El siguiente Gran Premio, el de Canadá, se disputará el 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

La valoración de Norris

El vigente campeón intentó coronarse en Miami, pero Antonelli se mantuvo firme y sólo pudo acabar segundo. El británico mostraba así su sentimiento al bajarse de su monoplaza: "Deberíamos haber ganado. Buen intento y esfuerzo, veo el progreso, vamos a seguir empujando para volver a ganar y hacerlo más fácil. Muchas gracias".

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