Las reacciones de los protagonistas del Gran Premio de Miami de F1: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Antonelli, Colapinto...

Carlos Sainz ha sumado pero no ha salido conforme, todo lo contrario que un Colapinto que ha terminado volando con su octavo puesto

Tras un mes de parón obligado por el conflicto de Oriente Medio, se esperaban muchos cambios en el Gran Premio de Miami por las mejoras que los distintos equipos iban a llevar. Pero lo cierto es que la vida prácticamente sigue igual en el Gran Circo después de cuatro Grandes Premios celebrados.

Kimi Antonelli volvió a demostrar que lo suyo no es casualidad y que va camino de hacer historia. McLaren parece haberse despertado del letargo y ha conseguido firmar un doblete en el podio. Y los españoles sólo han podido dar tímidas muestras de avance. Sainz sumó dos puntos y Fernando Alonso acabó decimoquinto.

Carlos Sainz, inconformista pero también optimista

El madrileño Carlos Sainz (Williams), que acabó noveno este domingo, no escondió ante los micrófonos de DAZN ni su optimismo su inconformismo tras bajarse de su monoplaza: "Soy un poquito más optimista, éste era el coche que teníamos que haber llevado a la primera carrera".

Por ahora lleva sólo 4 puntos en su casillero y el piloto español tiene claro a que es debido: "Con todos los retrasos, al final ha sido en mayo, pero éste es el coche que teníamos que tener en la carrera 1. Espero que todos los problemas hayan terminado y empecemos la recuperación; que empecemos a llegar a las posiciones que habíamos prometido estar a finales del año pasado".

"Hay que seguir trabajando duro y tenemos que asegurarnos de que no nos conformamos con esto, porque queremos más", aseguró Sainz, quien se refirió de forma positiva a los retoques del nuevo reglamento, que cree que aún se pueden perfeccionar.

"El adelantamiento es el adelantamiento; eso sí que es verdad; pero es más de lo que hagas con la estrategia del motor y con el mapa del motor que lo que hagas a nivel de pilotaje", afirmó Carlos este domingo en el circuito del Hard Rock Stadium, en el que hace cuatro años, en la primera edición de este Gran Premio, subió al podio, al acabar tercero a bordo de un Ferrari.

"Creo que esta reglamentación tiene todavía potencial de mejora. Creo que es el momento de dejar de criticarla, pero sí de seguir apretando para que haya cambios en la dirección correcta", manifestó Sainz después de acabar el certamen de Miami.

Fernando Alonso se divierte con otras cosas

Visto lo visto, el bicampeón del mundo sabe que le costará meterse este año en el top-10. Y ante tal desesperación, prefiere montarse su liguilla particular con su compañero Lance Stroll y Checo Pérez: "Con Lance lo hablamos siempre cada mañana, a ver si estamos juntos. Y si no, de esperarnos o lo que sea para aprender un poco en cuanto a gestión de energía y todo. Ya que no hemos hecho muchos kilómetros este invierno y todo eso. Así que con Checo intentamos hacer lo mismo, un poco de entretenimiento. Y hoy teníamos un pelín más de ritmo que ellos".

Cuestionado si un quinto puesto sería lo máximo a lo que aspirar este año, Fernando Alonso incluso bromeó: "Si lo logro este año me retiro esa misma tarde". Y es que las mejores de Aston Martin no llega y el piloto español parece haber tirado ya la toalla.

Antonelli, un líder con los pies en el suelo

El italiano Andrea Kimi Antonelli ya tiene 20 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado en la tabla, su compañero George Russell. Y tras terminar el Gran Premio de Miami, el joven piloto de 19 años analizó de la siguiente forma su tercera obra de arte consecutiva: "Fue una buena carrera; una muy especial. No fue fácil, porque tuve un poco de todo. Para empezar, la salida no fue muy buena, tuve suerte por cómo se dieron las cosas a pesar del fallo".

Pese al gran momento que vive, el piloto de Mercedes confiesa que todavía no está a su mejor nivel, sobre todo en las salidas: "Todavía no tengo esa confianza como para ser constante con eso (la salida). Aún tengo un poco de incertidumbre, así que es un punto importante que necesito mejorar".

Por último y sobre su liderato, prefiere tomárselo como algo anecdótico por el momento: "Todavía es una temporada muy larga y hay muchas cosas que pueden cambiar".

Franco Colapinto vuela con Alpine

El piloto Franco Colapinto dijo este domingo que el fin de semana del Gran Premio de Miami ha sido el mejor de su carrera, tras acabar en octava posición: "Ha sido mi fin de semana más perfecto", dijo el conductor de Alpine en el corralito de medios al finalizar las 57 vueltas de Miami.

El argentino analizó así su papel en tierras norteamericanas: "Estoy muy contento con el fin de semana; todo se ha ejecutado de maravilla. Hemos aprovechado al máximo cada sesión y hemos sumado puntos importantes. Ha sido un fin de semana del que todos nosotros podemos sentirnos muy orgullosos".

El octavo lugar de este domingo iguala el mejor resultado en sus tres temporadas en la Formula 1, después de Azerbaiyán 2024.