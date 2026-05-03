Una descalificación de última hora cambia el resultado de la clasificación de F1 en Miami

Si Bortoleto ya sufrió el exigente examen de la FIA tras el Sprint, ahora es Isack Hadjar el que será descalificado, por lo que toda la segunda parte de la parrilla adelanta una posición

A la tensión vivida por la mayor igualdad de las diferentes escuderías en el Gran Premio de Miami 2026 de F1 se han unido los anuncios meteorológicos, que han determinado un adelanto de tres horas en la carrera del domingo para evitar tormentas eléctricas, que podrían dar al traste con el gran premio. Y a todo ello se han añadido diferentes sanciones que están cambiando lo que sucede en la pista.

El primero que sufrió el duro examen de la FIA fue este sábado el brasileño Gabriel Bortoleto. El suramericano, que se había quedado cerca de los puntos en el Sprint (11º), vio cómo era descalificado en las horas siguientes al mismo después de que la FIA señalara que había encontrado un problema con la presión del aire de admisión de su motor, que excedía el límite máximo de 4.8 barA.

"Los comisarios escucharon a los representantes del equipo del coche #5 (Bortoleto). Estos admitieron que la conclusión del delegado técnico era la correcta. Sin embargo, a su favor explicaron que esto ocurrió durante una vuelta, cuando las temperaturas subieron más de lo que habían esperado. Tan pronto como se hizo evidente, tomaron medidas para que la presión volviera a ajustarse a la normativa. Si bien se reconoce que tomaron medidas para que el coche volviera a cumplir la normativa, esta deja claro que el coche debe cumplirla "en todo momento", lo cual no fue el caso", explicaba la FIA a continuación.

Los problemas de Bortoleto no se quedaron ahí, ya que después, en la Clasificación, salió el último por unos ajustes que tenían que hacerle en su monoplaza, tal vez derivados de ese otro problema, y acabó la Q1 con el coche ardiendo y él saliendo desde la última posición de la parrilla.

El suelo del coche de Isack Hadjar excede los límites

Sin embargo, no será el último. Por detrás de él saldrá, salvo sorpresa, un Isack Hadjar que, en realidad, saldrá desde el pitlane del Autódromo Internacional de Miami después de que su coche no superara la inspección técnica de la FIA tras la Clasificación.

La descalificación del piloto francés de Red Bull se debe a que la FIA ha detectado un problema en el suelo del RB22, que ha excedido en dos milímetros los volúmenes de referencia permitidos y que, por tanto, tampoco cumple el reglamento técnico. La decisión, por tanto, es la misma que con Bortoleto: descalificación.

Hadjar y un representante de Red Bull ante los comisarios

El piloto y su equipo tenían que declarar este domingo a las 7:00 horas, locales (13:00 horas en España). "El piloto y el representante del equipo deben presentarse ante los comisarios a las 07:00 del domingo 3 de mayo de 2026, en relación con el incidente que se detalla a continuación. Piloto n.º 6: Isack Hadjar. Motivo: Presunta infracción del artículo C3.5.5 del Reglamento de la FIA F1: las planchas del suelo izquierda y derecha sobresalían del volumen de referencia", publicó la FIA.

Parece difícil que pueda salvarse, dado que el informe del delegado técnico de la FIA era muy claro. "Tras la sesión de clasificación, se llevaron a cabo controles de conformidad en el coche nº 06. Los suelos izquierdo y derecho superaban en 2 mm el volumen de referencia RV-FLOOR BOARD. Dado que esto no cumple con el artículo C3.5.5 del reglamento técnico de Fórmula 1, remito este expediente a los comisarios para su examen", publicó.

La descalificación supone que todos los pilotos que acabaron detrás de la posición 9ª, que es la que ocupaba Hadjar, avanzan una posición. Entre ellos un Carlos Sáinz que parte ahora decimotercero y un Fernando Alonso que lo hará en la 17ª posición de la parrilla de salida.