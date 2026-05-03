Espanyol - Real Madrid: alineaciones posibles y como ver en tv y online el partido de la LaLiga EA Sports

Espanyol y Real Madrid se medirán este domingo a partir de las 21:00 horas en Cornellá con más en juego en el lado perico que en el blanco

Espanyol y Real Madrid se verán las caras este domingo en el encuentro que cerrará los choques dominicales de la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Pericos y merengues tienen ante sí un final de temporada muy diferente. Por un lado los de Manolo González aún no saben lo que es ganar en este 2026 y ya van 16 jornadas sin llevarse a la boca un triunfo. Los de Arbeloa, con el título de Liga casi sentenciado a favor del Barcelona, quieren terminar el curso con la mayor dignidad deportiva posible y compitiendo en las cinco jornadas que restan.

Horario y dónde ver en tv y online el Espanyol - Real Madrid

El Espanyol- Real Madrid se disputará este domingo a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Cornellá. Para seguir el encuentro entre catalanes y madrileños en televisión deberá hacerlo por Movistar+ LaLiga. Si en cambio prefiere hacerlo de manera online, desde ESTADIO Deportivo, desde dos horas antes del comienzo de las hostilidades en Cornellá, podrá seguir la previa del choque. Luego podrá leer el minuto a minuto, la crónica del choque y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Espanyol No Iniciado - R. Madrid

Alineación probable del Espanyol hoy en LaLiga EA Sports

El Espanyol de Manolo González llega a su duelo ante el Espanyol ocupa la duodécima plaza con 39 puntos y sin tener aún certificada su permanencia en Primera. Teniendo en cuenta la falta de tensión competitiva que puede tener el Real Madrid, parece el choque ante los blancos ideal para sumar la primera victoria de 2026. En lo que al once se refiere, Manolo González no podrá contar con Pol Lozano por sanción y tendrá el técnico catalán numerosas dudas en el plantel de inicio para medirse a los blancos.

Once posible del Espanyol: Dimitrovic, Cabrera, Calero, Romero, El Hilali, Urko, Edu Expósito, Terrats, Pere Milla, Dolan y Kike García.

Alineación probable del Real Madrid hoy en LaLiga EA Sports

El Real Madrid dijo adiós casi definitivamente el pasado fin de semana tras empatar ante el Betis. Además, el triunfo del Barcelona ante Osasuna obligará a los blancos este domingo a ganar si no quieren tener que hacerle el pasillo a los culés en el último Clásico de la temporada. En el once, Arbeloa está viviendo un momento complicado en el Real Madrid con una nueva baja de Carvajal que podría decir incluso adiós al Mundial y a la temporada. Además, Arbeloa podría incluir en el once a Courtois que ya se está ejercitando junto al resto del grupo.

Once posible del Real Madrid: Courtois, Huijsen, Rüdiger, Álvaro Carreras, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham, Brahim, Vinicius y Gonzalo.