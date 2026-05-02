Arbeloa, sobre el 'caso Ceballos': "Lo primero que aprendí de los jugadores veteranos..."

El técnico del Real Madrid ha repasado la actualidad del cuadro blanco y ha hablado de varios nombres propios como Ceballos, Mourinho, Gonzalo o Mastantuono...

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, ha pasado esta mañana por la sala de prensa antes de medirse este domingo al Espanyol. El entrenador madridista ha analizado cómo llegan sus jugadores al choque que puede dejar en bandeja el título liguero al Barcelona.

"Es un partido con dos equipos que necesitan ganar, por situaciones diferentes. Es un campo complicado siempre, con una gran afición, un gran equipo y un fantástico entrenador, sus resultados no están siendo tan buenos como su trabajo. Siempre me ha gustado cuando les he visto. Mucho respeto por ellos", ha asegurado Arbeloa.

No ha tardado en salir a la palestras la pregunta por la situación de Dani Ceballos. "No entro en debates públicos con las situaciones con mis jugadores. Hace más de 20 años que entré en este vestuario y lo primero que aprendí de los jugadores veteranos es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid. Lo llevo desde hace 20 años y lo mantengo".

En cuanto a los nombres que están saliendo como posibles entrenadores para el Real Madrid de cara a la próxima temporada, siendo uno de ellos Mourinho, Arbeloa respondió: "Me preocupa el partido de mañana. Estoy centrado, siempre pienso en el Madrid. El futuro es mañana. Entiendo las preguntas, pero mi única respuesta es que el futuro es mañana, el partido, ganar los tres puntos. Cada partido para mí es la vida. Es lo más importante".

Faltan líderes en el vestuario

"Somos un equipo muy joven, la media de edad es esa. Pero he hablado este tiempo de grandes jugadores, con personalidad y experiencia. Seguro que se han dado situaciones que debemos saber manejar mejor, pero una plantilla joven puede tener esos pecados de juventud. Pero hay lideres y jugadores con grandes personalidades".

La situación de Gonzalo

"Son decisiones que corresponden al jugador y al club. Ellos decidirán. Conozco bien a Gonzalo, tiene unas capacidades excepcionales. Está jugando menos de lo que merece, pero le veo trabajar bien, tiene un gran futuro por delante. Es un puesto en el que tiene una competencia enorme, pero eso no quita para que lo esté haciendo bien, cuando le he necesitado ha dado el nivel".

Se siente decepcionado con algunos de sus jugadores

"Claro que no, les defiendo públicamente, estoy en sus manos por lo que me demuestran día a día. Es lo que debe hacer un entrenador. Hemos tenido con la mayoría una relación bastante franca. Lo que haya que resolver es entre nosotros. En esta silla les defenderé siempre".

El futuro de Mastantuono

"Lo mismo, pero con él si tengo que decir que es un chico que está trabajando muy bien. Cuando juega tiene el deseo de demostrar lo que lleva dentro, lo que el Madrid ha fichado. Podría estar jugando en el juvenil, pero tiene mucho talento y madurez, no parece que tenga 18 años. Tiene un futuro extraordinario, por su talento, su compromiso, su mentalidad... Los argentinos aquí cuajan bien con el Real Madrid. Ojalá le podamos disfrutar muchos años".

Encuentra una explicación a los resultados tras el parón

"Son muchos partidos. Los resultados están lejos de lo que debe ser el Madrid. Hoy no ganas a nadie bajándote del autobús. Tenemos que mejorar mucho, en lo colectivo. No nos da con el talento que tenemos para echar el balón al suelo y jugar individualmente. Necesitamos un plan, una estructura, cómo desorganizar al rival... Lleva una mentalidad diferente y lo hemos pagado con puntos".

El objetivo es alargar la celebración del Barça lo máximo posible

"No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado en esta última pregunta, los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas. Y esa es mi mayor motivación".