El conflicto de Dani Ceballos con Arbeloa, la postura del Real Madrid y la opción del Betis

El centrocampista utrerano no volverá a jugar más con el conjunto blanco esta temporada y se marchará en verano. En el Santiago Bernabéu entienden que ha sido él quien ha forzado la situación para buscar facilidades de cara a su salida, mientras que el club verdiblanco piensa a priori en otros objetivos

Parece irremediable que el nombre de Dani Ceballos esté ligado al del Real Betis en cada mercado de fichajes. Desde que abandonó Heliópolis por la puerta de atrás en el verano de 2017, el regreso del futbolista utrerano ha estado sobre la mesa en varias ocasiones. En unas con bastante fuerza y en otras con más ruido que nueces. Han sido continuos los guiños a su ex equipo. Pero también ha habido gestos que no gustaron nada en el club verdiblanco, como su decisión de renovar hace tres veranos, cuando más cerca estuvo de volver.

Pero tras muchas idas y venidas, ahora sí hay una cosa clara: Dani Ceballos no continuará en el Real Madrid. En principio, como ha venido informando ESTADIO Deportivo, el Real Betis no lo tiene entre sus objetivos de cara a la próxima ventana de transferencias. Los tiros van por otro lado en estos momentos, gustando mucho el marroquí Azzedine Ounahi, del Girona. Pero tratándose de quien se trata, no habría que elevar nada a definitivo, que diría el 'maestro' Araújo. Además, en caso de obtener un pasaporte para la Champions, ahora más cerca gracias a los resultados de la jornada europea, las posibilidades económicas se multiplicarían en las oficinas de La Cartuja.

El tenso cara a cara entre Dani Ceballos y Arbeloa

Pero lo primero es saber cuál es la situación del centrocampista en el conjunto blanco. Y la misma, como ha informado Marca, se ha vuelto insostenible. Fue precisamente su ausencia por decisión técnica en la lista para medirse a los de Pellegrini el pasado viernes la que destapó el conflicto. Un día antes, Ceballos había solicitado tener una reunión en su despacho con Álvaro Arbeloa. Ambos ya habían protagonizado un enganchón hace tiempo, el cual se venía arrastrando. Pero de ese tenso cara a cara salió una conclusión: no volverá a jugar esta temporada.

Así se lo comunicó el propio futbolista utrerano a sus compañeros en el vestuario. "He pedido al entrenador no tener relación", afirmó. Es decir, seguirá entrenando como uno más, pero no irá siquiera convocado en las cinco jornadas que restan. En la práctica, está apartado, por lo que no hay vuelta atrás. Ya solo falta que se le dé forma a una salida deseada por todas las partes.

Dos versiones enfrentadas

En el seno del club madridista se han puesto de lado de Arbeloa, evitando cualquier tipo de incendio. Entienden en la planta noble del Santiago Bernabéu que ha sido el propio Ceballos el que ha buscado el conflicto con el entrenador para justificar un curso más su falta de protagonismo, aludiendo a que es el técnico el que tiene algo personal contra él. Todo ello, para buscar facilidades de cara a una salida. Aunque la versión del protagonista es muy diferente. Considera que la situación que sufría era insostenible y ha decidido cortar por lo sano, sin esperar a final de temporada.

El Real Madrid tendrá que bajarse del burro

Todos coinciden en que su adiós es irremediable, por lo que están condenados a llegar a un acuerdo. Hasta ahora, Florentino Pérez siempre se mostró inflexible al exigir en torno a 15 millones de euros por su pase, lo que ya hizo al club verdiblanco desistir de su fichaje hace dos veranos, decantándose por Lo Celso. Ahora, en cambio, esa cantidad debe ser menor, pues además el internacional enfilará su último año de contrato. Se darán facilidades a su salida. Y por ello, no habría que descartar del todo un último intento verdiblanco.

El problema de su sueldo, el interés del Ajax y el eterno sueño de volver al Real Betis

Ya el pasado verano estuvo cerca de marcharse al Olympique de Marsella, pero fue el propio centrocampista el que tumbó la operación. Ahora ha sido el Ajax de Ámsterdam el que ha salido con fuerza a la palestra. Pero el citado medio insiste en que la opción más atractiva para Dani Ceballos, tanto a nivel deportivo como económico, es la que representa el Real Betis. Su alto salario, de ocho millones de euros brutos, también sería un impedimento. De hecho, casi para cualquier equipo de LaLiga. Aunque por volver a vestir las trece barras, su gran sueño, podría hacer un esfuerzo. Este 'culebrón' puede que aún no haya escrito su último capítulo.