Javier Tebas se apunta a la 'corriente Mourinho' y apuesta por su regreso al Real Madrid

El presidente de LaLiga anuncia que la primera jornada de la temporada 2026/2027 se dividirá en dos, jugándose varios partidos entre semana

Fiel a su estilo, Javier Tebas volvió a dejar titulares de oro en su comparecencia tras la gala de la ADESP, donde recogió una de las Placas de Oro en nombre de LaLiga. Directo y sin rodeos, el presidente de LaLiga repasó algunos de los asuntos que marcan tanto el presente como el futuro inmediato del campeonato, desde el posible regreso de José Mourinho hasta el desenlace del título o la planificación del calendario.

Apuesta por el regreso de 'Mou'

Uno de los nombres propios fue el de José Mourinho, vinculado nuevamente al Real Madrid. Tebas no esquivó la pregunta y dejó clara su visión, muy enfocada en el impacto global que este fichaje tendría si es que Florentino Pérez apuesta por su regreso al banquillo. "Si es lo que decide el Real Madrid y sus dirigentes, será bueno para el Real Madrid. Mourinho es un 'show', un espectáculo, y eso es bueno para LaLiga", reconoció. "Es uno de los grandes entrenadores del mundo y un primer nivel, todo lo que sea primer nivel en nuestra competición a mí me gusta", explicó.

No es la primera vez que Tebas pone el foco en el componente mediático de figuras como Mourinho. Más allá del banquillo, el técnico portugués representa un elemento de atracción que, a ojos del presidente de LaLiga, suma valor al producto. Su posible vuelta encajaría en esa estrategia de potenciar el valor del campeonato con caras y perfiles reconocibles.

No quiere un alirón del Barça

También dejó su sello al hablar del desenlace del campeonato, con el FC Barcelona acariciando el título. Tebas no ocultó sus preferencias, aunque asumió el escenario que dibuja el calendario. "A mí me gustan las Ligas que se definen en el último partido de Liga. Por tanto, prefiero que no sea en el Clásico, pero bueno, parece que las cosas apuntan allí y si es así, pues bienvenido sea quien gane", comentó consciente de que la ventaja actual del Barça ha finiquitado la emoción habitual de otros años.

En esa misma línea, profundizó en una idea que viene repitiendo en los últimos tiempos, su rechazo a los campeonatos excesivamente desequilibrados. "No me gusta, son demasiados puntos para un campeonato. Real Madrid y Atlético de Madrid han perdido muchos puntos. No me gustan las ligas a 90 puntos", declaró.

El Barça aún no tiene 'fair play'

El mandamás de LaLiga también abordó la capacidad del Barça para abordar fichajes de gran nivel, sobre todo ahora que se está apuntando a un interés creciente en el colchonero Julián Álvarez. En este sentido, Tebas descartó cualquier gran movimiento a corto plazo del club azulgrana porque todavía no está en números de cumplir el 'fair play' financiero. "Yo creo que todavía tiene que trabajar. Tiene que trabajar, aquí los 'fair plays empiezan el 1 de julio. Hoy ningún equipo puede tener 'fair play' hoy porque no se no se puede incorporar jugadores".

La primera jornada de la 26/27, en dos fascículos

Otro de los asuntos relevantes fue el calendario de la próxima temporada. Tebas confirmó que LaLiga arrancará tras el 15 de agosto, en cumplimiento del convenio colectivo con los futbolistas, pero introdujo un matiz importante que afectará directamente al desarrollo de la primera jornada. "Empezará ese fin de semana, se cumple el convenio colectivo que tenemos con los jugadores, que tendrán más de 21 días de descanso y tres semanas de preparación. Lo que sí anuncio es que no serán todos los partidos de la primera jornada, porque dependerá de aquellos equipos que tengan jugadores en semifinales y cuartos de final del Mundial".

Equipos como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético podrían verse condicionados por la presencia de sus jugadores en competiciones internacionales, lo que obligaría a repartir la jornada inicial en distintas fechas, por lo que todo apunta a que varios partidos de la jornada de apertura del próximo campeonato se disputarán entre semana, probablemente los días 18, 19 y 20 de agosto.