Parte médico de Militao: meses de baja y adiós al Mundial 2026

El central del Real Madrid ha sido intervenido con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Lasse Lempainen. El brasileño estará alejado de los terrenos de juego, en principio, hasta el mes de octubre

El Real Madrid ha anunciado en un escueto comunicado difundido a través de su página web que Éder Militao ha sido operado de una lesión muscular de su pierna izquierda y que estará de baja lo que resta de temporada y parte de la siguiente. Esta operación supone, por otro lado, un varapalo para el central quien tampoco podrá jugar el Mundial 2026 con la selección de Brasil, que era uno de sus objetivos.

Éder Militao, cuando cayó lesionado de nuevo, valoró no pasar por el quirófano y apostar por una recuperación sin intervención, pero pasados unos días el futbolista y el Real Madrid se pusieron en manos del prestigioso doctor Lass Lempainen el cual ha operado con éxito la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda que ha sufrido el central en este final de temporada. El médico de Finlandia es una eminencia en la intervención de este tipo de lesiones y ha ayudado a Éder Militao a superar este nuevo contratiempo físico que lo va a tener alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

El tiempo de baja de Éder Militao

Éder Militao, con esta baja por lesión, sufre un varapalo en su carrera deportiva ya que va a estar varios meses de baja y no volverá a jugar hasta comienzos de la próxima campaña. Esto significa que el central no va a poder jugar el Mundial 2026 con la selección de Brasil.

El Real Madrid, de momento, es muy cauto y no ha dado tiempo exacto para que Éder Militao se recupere completamente, pero este tipo de lesiones conlleva una recuperación que va entre los cinco o seis meses. De este modo, el central brasileño no va a jugar en lo que resta de temporada y se va a perder, en principio, al menos dos meses de la siguiente campaña ya que se estima, siempre y cuando no haya contratiempos, que podrá volver a jugar en el mes de octubre aproximadamente.

Con todo, en el Real Madrid no van a forzar lo más mínimo a Éder Militao que, a sus 28 años, es un futbolista que ha sufrido varias lesiones de gravedad en los últimos años.

Comunicado del Real Madrid anunciando la operación de Éder Militao

'Nuestro jugador Éder Militão ha sido intervenido hoy con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Lasse Lempainen bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Militão comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación'.